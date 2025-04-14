[ÁªÏµ·½Ê½] 010-51669839 / 13901054696 / 13621122797 / 13911679733
[µêÆÌÃû³Æ] ±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ
[ÉÌ¼ÒµØÖ·] ±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÊ®½Ö»Ô»Í¹ú¼Ê2ºÅÂ¥1715ÊÒ
1¡¢½çÃæÉè¼ÆÈ«Ãæ»¯¸ü¸Ä£¬²»¹ÜÊÇ¿ªÊ¼¼ü¡¢ÈÎÎñÀ¸¡¢×ÖÌå»¹ÊÇÍ¼±ê¶¼½øÐÐÁËÈ«ÃæµÄÓÅ»¯µ÷Õû£¬ÈÃÄã¸ü¼ÓÒ»ÀÀÎÞÓà¡£
2¡¢È«ÐÂµÄÁªÏµ·½Ê½£¬ÎÞÂÛÊÇiosÆ½Ì¨£¬°²×¿Æ½Ì¨»¹ÊÇwindowsÆ½Ì¨£¬ÔÚËùÓÐÆ½Ì¨ºÍÉè±¸ÉÏ½øÐÐÊµÊ±¹µÍ¨ÁªÏµ¡£
3¡¢È«ÐÂµÄPCÓÎÏ·ÌåÑé£¬DirectX 12 Ultimate ¿ÉÒÔÔÚÈ«ÐÂµÄÖ¡ÂÊÌõ¼þ¸øÍæ¼Ò´øÀ´²»Ò»ÑùµÄÓÎÏ·»ÃæÌåÑé¡£
4¡¢È«Ãæ¸Ä½øµÄMicrosoft Store£¬¿ÉÒÔÔÚÏµÍ³ÖÐÖ±½ÓÓ¦ÓÃ°²×¿Ó¦ÓÃ³ÌÐò¡¢ÓÎÏ·»¹ÓÐµçÓ°µçÊÓ´Ó´Ë¸æ±ðµçÄÔÄ£ÄâÆ÷¡£
5¡¢È«ÐÂµÄWindows11²Ù×÷ÏµÍ³Ìå»ý¸üÐ¡¡¢Õ¼ÓÃÄÚ´æ¸üµÍ£¬²¢Ôö¼ÓÁË¡°¶¯Ì¬Ë¢ÐÂÂÊ¡±¹¦ÄÜ£¬Ê¹Windows 11µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔµç³ØÐøº½µÃÒÔÔö¼Ó¡£
6¡¢ÏµÍ³²¿Êð¸ü¿ìËÙ¡¢¸ü°²È«¡¢¸üÊìÏ¤£¬Windows 11ÊÇÔÚ¾ßÓÐ¿É¿¿ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢³ÌÐò¼æÈÝÐÔ£¬ËüÊÇÔÚÊìÏ¤µÄWindows10»ù´¡Ö®ÉÏ¿ª·¢µÄ¡£
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ