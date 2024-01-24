Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½AF

ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùAF-1000-FH1600B ´ÙÏú£¡

ÍøÂç 2024-01-24 16:49:31 ÎÒÒªÍÂ²Û

ÊµÁ¦ÈÏ¿É

CyberRatings.org AAAÆÀ¼¶

2021ÄêÉîÐÅ·þÏÂÒ»´ú·À»ðÇ½

ÒÔ×î¸ßÅÅÃû»ñµÃ¹ú¼ÊµÚÈý·½»ú¹¹

CyberRatings.orgµÄAAAÆÀ¼¶

Gartner"¿Í»§Ö®Éù"

2022ÄêÈëÎ§¹ú¼ÊÈ¨Íþ×ÉÑ¯»ú¹¹Gartner

ÍøÂç·À»ðÇ½"¿Í»§Ö®Éù"

ÈÙ»ñ¸ß´ï93%µÄÓÃ»§ÍÆ¼ö¶È

GartnerÄ§Á¦ÏóÏÞ

Á¬Ðø7Äê

ÈëÎ§GartnerÍøÂç·À»ðÇ½Ä§Á¦ÏóÏÞ

2021Äê¿çÈëÔ¶¼ûÕßÏóÏÞ

²úÆ·¸ÅÊö

ÉîÐÅ·þÏÂÒ»´ú·À»ðÇ½AF×¨×¢ÍøÂç±ß½ç°²È«Ð§¹û£¬Í¨¹ýÓ¦ÓÃ·á¸»µÄ°²È«´´ÐÂ·ÀÓù¼¼ÊõºÍ¼òµ¥Ò×ÓÃµÄ²úÆ·Éè¼ÆÀíÄî£¬²»½öÔöÇ¿ÍøÂç±ß½çµÄ°²È«¼ì²âÓë·À¿ØÄÜÁ¦£¬¶øÇÒÊµÏÖÍøÂç°²È«·çÏÕ¿ÉÊÓ»¯Õ¹Ê¾Óë¿ìËÙ´¦ÖÃ£¬ÈÃ×éÖ¯ÍøÂç±ß½ç°²È«½¨Éè¸üÓÐÐ§¡¢¸ü¼òµ¥¡£

¼¼ÊõÓÅÊÆ

°²È«ÓÅÊÆ

SAFE AND EFECTIVE

È«ÃæÈëÇÖ·À»¤

¼¯³ÉIPS·º»¯¼ì²âÒýÇæ¡¢SAVE°²È«ÖÇÄÜÒýÇæ¡¢WISEÓïÒå·ÖÎöÒýÇæÈý´óÖÇÄÜ°²È«¼ì²âÒýÇæ±£ÕÏ°²È«Ð§¹û¡£°²È«ÓÐÐ§ÐÔÔÚ2021Äê»ñµÃCyberRatings AAAÆóÒµ¼¶·À»ðÇ½µÄ99.7%²âÆÀ×î¸ß·Ö£¬ÆäÖÐÂ©¶´¹¥»÷À¹½ØÂÊÎª99.7£¥£»ÌÓÒÝ¹¥»÷À¹½ØÂÊÎª100%¡£

´´ÐÂÖ÷¶¯·ÀÓù

´´ÐÂµÄÔÆÃÛ¹ÞÖ÷¶¯·ÀÓù¼¼Êõ£¬±¾µØÃÛ¹ÞºÍÔÆ¶ËÃÛ¹ÞÐéÄâ»·¾³½áºÏ£¬ÓÕ²¶Ä£ÄâÒµÎñ³¡¾°½»»¥¸üÕæÊµ¸üÍêÕû£¬ÓÐÐ§½µµÍÎ±×°·þÎñÊ¶ÆÆ¸ÅÂÊ£¬ÔÆ¶ËÃÛ¹Þ±ÜÃâ±¾µØÒµÎñ±¬ÆÆ·çÏÕ£¬¿ìËÙËÝÔ´È¡Ö¤£¬¾«×¼¹´ÀÕ¹¥»÷Õß»­Ïñ¡£

ÏìÓ¦·½Ê½·á¸»±ã½Ý

·á¸»µÄÏìÓ¦ÊÖ¶Î£¬°üÀ¨²¡¶¾Ò»¼ü²éÉ±¡¢ÎÄ¼þ¸ôÀë¡¢ÖÕ¶Ë¸ôÀë¡¢¶ñÒâIP/ÓòÃû/ÎÄ¼þMD5È«ÍøÉè±¸ÊµÊ±Í¬²½À¹½ØµÈ¡£

¾«×¼Ê¶±ðÊ§ÏÝÖ÷»ú

½©Ê¬ÍøÂç±¾µØ¹æÔò¿â³¬¹ý160Íò£¬²¢Í¨¹ý¹æÔòÒýÇæ¡¢ÐÐÎª·ÖÎöÒýÇæ¡¢ÔÆ¶Ë´óÊý¾Ý·ÖÎöÒýÇæ¡¢ÔÆ¶ËÖ÷¶¯Ì½²âÒýÇæµÈ¶àÖÖÊÖ¶ÎÍ¬Ê±¼ì²â£¬¼°Ê±È«Ãæ¡¢ÓÐÐ§·À»¤½©Ê¬ÍøÂç¡¢ÍÚ¿óÄ¾Âí¡¢ÀÕË÷²¡¶¾µÈ¡£

Éî¶ÈÁª¶¯¿ìËÙÏìÓ¦

Áª¶¯XDR¡¢SIPÆ½Ì¨£¬¹¥»÷´«²¥È«Á´Ìõ¿ÉÊÓ£¬¼ì²âÁ£¶ÈËÝÔ´¾«Ï¸µ½½ø³Ì¼¶£»

Áª¶¯EDRÒ»¼ü²éÉ±£¬Ò»¼üÖÕ¶Ë¸ôÀëµÈ¿ìËÙ´¦ÖÃ£»

¹úÄÚÂÊÏÈÁª¶¯ZTAÁãÐÅÈÎÆ½Ì¨£¬¶¯Ì¬ÒµÎñÖÇÄÜ·ÃÎÊ¹Ü¿Ø£»

Áª¶¯SASEÆ½Ì¨£¬¶¯Ì¬À©Õ¹Êý¾Ý·ÀÐ¹ÃÜ£¬Ô¶³Ì°ì¹«°²È«½ÓÈëµÈ³¡¾°£¬¾«×¼ÏìÓ¦£¬ÍþÐ²ÊÂ¼þÁ÷³ÌÈ«±Õ»·¡£

·á¸»ÆóÒµ¼¶ÍþÐ²Çé±¨

È«Çò40Íò+Ì¨°²È«Éè±¸ÊµÊ±ÔÚÏßÉú²ú¡¢¹²ÏíÇé±¨¡£

¼òµ¥Ò×ÓÃ

EASY TO USE

°²È«²ßÂÔ¼òµ¥ÓÐÐ§

ÄÚÖÃ·á¸»µÄ³¡¾°»¯°²È«²ßÂÔÄ£°åÈç°ì¹«Íø¡¢·þÎñÆ÷°²È«µÈ£¬Ö§³ÖÊ§Ð§²ßÂÔ¡¢Ó°×Ó²ßÂÔ¡¢ÈßÓà²ßÂÔ¡¢²ßÂÔ½»²æ¡¢²ßÂÔºÏ²¢µÈÊ®¼¸ÖÖ¼ì²é¹æÔò£¬±£ÕÏ²ßÂÔ×¼È·ÐÔ£»

°²È«²ßÂÔÓÅ»¯ÓëÈßÓà²ßÂÔÖÇÄÜ¼ì²â»úÖÆ, ±£ÕÏ²ßÂÔÓÐÐ§ÐÔ¡£

°²È«ÔËÓª±ã½Ý¿ÉÊÓ

ÄÚÖÃÇáÁ¿¼¶¿ÉÊÓ»¯µÄ°²È«ÔËÓªÖÐÐÄ£¬×¨ÏîÔËÓªÀÕË÷·À»¤¡¢ÕËºÅ°²È«¡¢ÒµÎñ×Ê²ú°²È«·À»¤µÈ£¬»ùÓÚÓÃ»§½Ç¶È¿ìËÙ¶¨Î»ÒµÎñ°²È«ÎÊÌâ¡£

Î¢ÐÅÔ¤¾¯ÓëÒ»¼ü´¦ÖÃ

Ö§³ÖÈÈµãÊÂ¼þ¡¢ÖØ´ó°²È«ÊÂ¼þÎ¢ÐÅÔ¤¾¯£¬²¢¿ÉÍ¨¹ýÎ¢ÐÅÒ»¼ü´¦ÖÃ£¬Ò»¼ü·âËøIP¡£

½â¾ö·½°¸

»¥ÁªÍø³ö¿Ú·À»¤

Î§ÈÆÒµÎñ×Ê²ú&ÓÃ»§°²È«ÎªºËÐÄ±£»¤¶ÔÏó£¬ÄÚÖÃÂ©¶´¹¥»÷ÌØÕ÷Ê¶±ð¿â12000+£¬160Íò+½©Ê¬ÍøÂç²¡¶¾·À»¤¿â£¬Í¨¹ýÈ«ÃæÖÇÄÜ·À»¤ÒýÇæ£¬ÓÐÐ§À¹½Ø¹¥»÷ÐÐÎª£¬¾«×¼Ê¶±ð±»ÈëÇÖºóµÄÊ§ÏÝÖ÷»úÐÐÎª£»ÒÔÍø¶ËÔÆµÄ¼Ü¹¹¹¹½¨×ÝÉî·ÀÓù·½°¸£¬Áª¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¹ÜÀíÏµÍ³EDR¶¨Î»½ø³Ì¼¶ÍþÐ²£¬Áª¶¯ÔÆ¶ËÍÐ¹Ü·þÎñMSS¿ìËÙ±Õ»·¡£

Êý¾ÝÖÐÐÄ°²È«·À»¤

ÉîÐÅ·þÏÂÒ»´ú·À»ðÇ½¶Ô½ø³öÊý¾ÝÖÐÐÄËùÓÐÁ÷Á¿½øÐÐÉî¶ÈÍþÐ²¼ì²â£¬·ÇÊÚÈ¨·ÃÎÊ¾«×¼Ê¶±ð£»´´ÐÂÐÔ¼ÓÈë·þÎñÆ÷×Ô¶¯Õì²â¡¢´àÈõÐÔ×Ô¼ì¹¦ÄÜ£¬¼°Ê±·¢ÏÖ·þÎñÆ÷´æÔÚµÄ°²È«Â©¶´¡¢¿ª·Å¶Ë¿ÚµÈÇ±ÔÚ·çÏÕ£»´´ÐÂÓ¦ÓÃÓÃ»§ÕËºÅ×¨Ïî¼ì²â¼¼Êõ£¬¶ÔËùÓÐ·ÃÎÊÊý¾ÝÖÐÐÄµÄÕËºÅ°²È«ÐÔ½øÐÐÈ«·½Î»¼ì²â£¬Ê¶±ðÕËºÅÒì³£ÐÐÎª¡£

¶ÔÍâÒµÎñ°²È«·À»¤

»ùÓÚÒµÎñµÄÈ«Á÷³Ì¿ÉÊÓ»¯µÄ·À»¤·½°¸£¬ÄÚÖÃÒµÎñ°²È«×¨ÏîÔËÓª£¬»ã×ÜÕ¹Ê¾ÒµÎñ·çÏÕµÈ¼¶£¬¶¯Ì¬Ê¶±ðÒµÎñ×Ê²ú£¬Áé»îÓ¦¶ÔÒµÎñÆµ·±±ä¸ü´øÀ´µÄÅäÖÃ·çÏÕ£»ÄÚÖÃ5200+WebÓ¦ÓÃ·À»¤Ê¶±ð¿â£¬Â©¶·Ê½µÄ¶à²ãweb¹¥»÷¼ì²âÒýÇæ£¬ÒýÈëÐéÄâÖ´ÐÐ¼¼Êõ£¬ÓÐÐ§Ó¦¶ÔWeb¹¥»÷±äÐÎ£¬±£»¤¶ÔÍâÒµÎñ°²È«¡£

ÍÚ¿óÄ¾Âí×¨Ïî·À»¤

ÇáÁ¿¼¶µÄÍÚ¿ó·À»¤·½°¸£¬ÓµÓÐ·á¸»µÄÍÚ¿ó²¡¶¾¹æÔò¿â2Íò+£¬ÄÜÊ¶±ð¸²¸Ç¡°ÍÚ¿ó¡±Ö÷Á÷Ð­Òé£¬²¢´´ÐÂÐÔÊ¹ÓÃ´¿IPÀàÉó¼Æ+ÔÆ¶Ë·Ö²¼Ê½Ö÷¶¯Ì½²â¼¼ÊõÊ¶±ðÍÚ¿óÐÐÎª£¬»ñÈ¡ÍþÐ²Çé±¨ÊýÁ¿´ïÒÚ¼¶/Ìì£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÁª¶¯Ì¬ÊÆ¸ÐÖªSIPÆ½Ì¨×¨ÏîÔËÓª£¬Áª¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¹ÜÀíÏµÍ³EDRÇå³ý²ÐÁôÏî£¬ÍÚ¿óÀ¹½ØÂÊ¸ß´ï99%¡£

»¥ÁªÍø³ö¿Ú·À»¤

Î§ÈÆÒµÎñ×Ê²ú&ÓÃ»§°²È«ÎªºËÐÄ±£»¤¶ÔÏó£¬ÄÚÖÃÂ©¶´¹¥»÷ÌØÕ÷Ê¶±ð¿â12000+£¬160Íò+½©Ê¬ÍøÂç²¡¶¾·À»¤¿â£¬Í¨¹ýÈ«ÃæÖÇÄÜ·À»¤ÒýÇæ£¬ÓÐÐ§À¹½Ø¹¥»÷ÐÐÎª£¬¾«×¼Ê¶±ð±»ÈëÇÖºóµÄÊ§ÏÝÖ÷»úÐÐÎª£»ÒÔÍø¶ËÔÆµÄ¼Ü¹¹¹¹½¨×ÝÉî·ÀÓù·½°¸£¬Áª¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¹ÜÀíÏµÍ³EDR¶¨Î»½ø³Ì¼¶ÍþÐ²£¬Áª¶¯ÔÆ¶ËÍÐ¹Ü·þÎñMSS¿ìËÙ±Õ»·¡£

Êý¾ÝÖÐÐÄ°²È«·À»¤

ÉîÐÅ·þÏÂÒ»´ú·À»ðÇ½¶Ô½ø³öÊý¾ÝÖÐÐÄËùÓÐÁ÷Á¿½øÐÐÉî¶ÈÍþÐ²¼ì²â£¬·ÇÊÚÈ¨·ÃÎÊ¾«×¼Ê¶±ð£»´´ÐÂÐÔ¼ÓÈë·þÎñÆ÷×Ô¶¯Õì²â¡¢´àÈõÐÔ×Ô¼ì¹¦ÄÜ£¬¼°Ê±·¢ÏÖ·þÎñÆ÷´æÔÚµÄ°²È«Â©¶´¡¢¿ª·Å¶Ë¿ÚµÈÇ±ÔÚ·çÏÕ£»´´ÐÂÓ¦ÓÃÓÃ»§ÕËºÅ×¨Ïî¼ì²â¼¼Êõ£¬¶ÔËùÓÐ·ÃÎÊÊý¾ÝÖÐÐÄµÄÕËºÅ°²È«ÐÔ½øÐÐÈ«·½Î»¼ì²â£¬Ê¶±ðÕËºÅÒì³£ÐÐÎª¡£

¶ÔÍâÒµÎñ°²È«·À»¤

»ùÓÚÒµÎñµÄÈ«Á÷³Ì¿ÉÊÓ»¯µÄ·À»¤·½°¸£¬ÄÚÖÃÒµÎñ°²È«×¨ÏîÔËÓª£¬»ã×ÜÕ¹Ê¾ÒµÎñ·çÏÕµÈ¼¶£¬¶¯Ì¬Ê¶±ðÒµÎñ×Ê²ú£¬Áé»îÓ¦¶ÔÒµÎñÆµ·±±ä¸ü´øÀ´µÄÅäÖÃ·çÏÕ£»ÄÚÖÃ5200+WebÓ¦ÓÃ·À»¤Ê¶±ð¿â£¬Â©¶·Ê½µÄ¶à²ãweb¹¥»÷¼ì²âÒýÇæ£¬ÒýÈëÐéÄâÖ´ÐÐ¼¼Êõ£¬ÓÐÐ§Ó¦¶ÔWeb¹¥»÷±äÐÎ£¬±£»¤¶ÔÍâÒµÎñ°²È«¡£

ÍÚ¿óÄ¾Âí×¨Ïî·À»¤

ÇáÁ¿¼¶µÄÍÚ¿ó·À»¤·½°¸£¬ÓµÓÐ·á¸»µÄÍÚ¿ó²¡¶¾¹æÔò¿â2Íò+£¬ÄÜÊ¶±ð¸²¸Ç¡°ÍÚ¿ó¡±Ö÷Á÷Ð­Òé£¬²¢´´ÐÂÐÔÊ¹ÓÃ´¿IPÀàÉó¼Æ+ÔÆ¶Ë·Ö²¼Ê½Ö÷¶¯Ì½²â¼¼ÊõÊ¶±ðÍÚ¿óÐÐÎª£¬»ñÈ¡ÍþÐ²Çé±¨ÊýÁ¿´ïÒÚ¼¶/Ìì£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÁª¶¯Ì¬ÊÆ¸ÐÖªSIPÆ½Ì¨×¨ÏîÔËÓª£¬Áª¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¹ÜÀíÏµÍ³EDRÇå³ý²ÐÁôÏî£¬ÍÚ¿óÀ¹½ØÂÊ¸ß´ï99%¡£

»¥ÁªÍø³ö¿Ú·À»¤

Î§ÈÆÒµÎñ×Ê²ú&ÓÃ»§°²È«ÎªºËÐÄ±£»¤¶ÔÏó£¬ÄÚÖÃÂ©¶´¹¥»÷ÌØÕ÷Ê¶±ð¿â12000+£¬160Íò+½©Ê¬ÍøÂç²¡¶¾·À»¤¿â£¬Í¨¹ýÈ«ÃæÖÇÄÜ·À»¤ÒýÇæ£¬ÓÐÐ§À¹½Ø¹¥»÷ÐÐÎª£¬¾«×¼Ê¶±ð±»ÈëÇÖºóµÄÊ§ÏÝÖ÷»úÐÐÎª£»ÒÔÍø¶ËÔÆµÄ¼Ü¹¹¹¹½¨×ÝÉî·ÀÓù·½°¸£¬Áª¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¹ÜÀíÏµÍ³EDR¶¨Î»½ø³Ì¼¶ÍþÐ²£¬Áª¶¯ÔÆ¶ËÍÐ¹Ü·þÎñMSS¿ìËÙ±Õ»·¡£

Êý¾ÝÖÐÐÄ°²È«·À»¤

ÉîÐÅ·þÏÂÒ»´ú·À»ðÇ½¶Ô½ø³öÊý¾ÝÖÐÐÄËùÓÐÁ÷Á¿½øÐÐÉî¶ÈÍþÐ²¼ì²â£¬·ÇÊÚÈ¨·ÃÎÊ¾«×¼Ê¶±ð£»´´ÐÂÐÔ¼ÓÈë·þÎñÆ÷×Ô¶¯Õì²â¡¢´àÈõÐÔ×Ô¼ì¹¦ÄÜ£¬¼°Ê±·¢ÏÖ·þÎñÆ÷´æÔÚµÄ°²È«Â©¶´¡¢¿ª·Å¶Ë¿ÚµÈÇ±ÔÚ·çÏÕ£»´´ÐÂÓ¦ÓÃÓÃ»§ÕËºÅ×¨Ïî¼ì²â¼¼Êõ£¬¶ÔËùÓÐ·ÃÎÊÊý¾ÝÖÐÐÄµÄÕËºÅ°²È«ÐÔ½øÐÐÈ«·½Î»

ÉîÐÅ·þAF-1000-FH1600B·À»ðÇ½£¬½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª:18700£¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±¾©ÊÐº£µíÇø»Ô»Í2ºÅÂ¥1715ÊÒÏêÑ¯£¬¹ØÓÚÉîÐÅ·þAF-1000-FH1600B·À»ðÇ½µÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯(ÁªÏµµç»°£º13911679733010-51669839QQ£º2680742789)¸ÃÉÌ¼Ò¡£


ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½AF£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùÀàÈí¼þ£¡
Windows
Windows Server 2022ÏêÏ¸½éÉÜ£¬Èí¼þÌØ¼ÛÖÐ£¡
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
OPPOÓëÅµ»ùÑÇ
´òÌú»¹Ðè×ÔÉíÓ²£¡OPPO ÓëÅµ»ùÑÇÇ©Êð 5G ×¨Àû½»²æÐí¿ÉÐ­Òé¡¸»¯¸êÎª²¯¡¹
vivo
vivoÐ¯ÊÖÐÂ»ªÉç³ÖÐøÌ½Ë÷ÖÐ¹ú¹ÊÊÂÓ°ÏñÁ¦£¬³ÊÏÖÖÐ¹úÖ®ÃÀÓ°ÏñÐðÊÂµÄÊ±´ú±í´ï
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}