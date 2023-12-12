ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0´ÙÏú

ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0ÊÇ***ÃæÏò×ÀÃæÓ¦ÓÃµÄÍ¼ÐÎ»¯²Ù×÷ÏµÍ³£¬²úÆ·ÊµÏÖ¶ÔÁúÐ¾¡¢ÉêÍþ¡¢Õ×Ð¾¡¢öïÅôµÈ×ÔÖ÷CPU¼°x86Æ½Ì¨µÄÍ¬Ô´Ö§³Ö£¬Ìá¹©Í³Ò»µÄÓÃ»§ÌåÑé;ÏµÍ³Ìá¹©***¡¢***ÓÃ»§½çÃæ£¬¼æ¹ËÓÃ»§ÒÑÓÐÊ¹ÓÃÏ°¹ß;ÏµÍ³ºËÐÄ²ÎÊýÉý¼¶£¬ÐÔÄÜÓÐÐ§ÌáÉý²¢±£ÕÏÏµÍ³ÎÈ¶¨ÐÔºÍ°²È«ÐÔ;ÏµÍ³Ìá¹©ÍêÉÆµÄÏµÍ³Éý¼¶Î¬»¤»úÖÆ;Èí¼þÖÐÐÄÌá¹©·á¸»µÄ×ÀÃæÓ¦ÓÃ¼°¹¤¾ß£¬ÊµÏÖ¿ª»ú¼´ÓÃ;ÏµÍ³¼æÈÝÐÔºÃ£¬Ö§³ÖÖ÷Á÷¹úÄÚÍâÈíÓ²¼þ¡£
²úÆ·ÌØµã
Product characteristics
Í¬Ô´¿ª·¢£¬¿çÆ½Ì¨Ö§³Ö£¬Í³Ò»ÓÃ»§ÌåÑé
ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0Í¨¹ýÍ¬Ô´¿ª·¢¡¢¿çÆ½Ì¨±àÒë¹¹Ôì£¬ÊµÏÖ¡°Ò»´Î¿ª·¢£¬·Ö´Î±àÒë£¬¿çÆ½Ì¨²¿Êð¡±£¬ÊµÏÖ²»Í¬Ó²¼þÆ½Ì¨²Ù×÷ÏµÍ³µÄºËÐÄ¹¦ÄÜ¡¢»ù´¡¿ª·¢»·¾³ºÍÈí¼þÔËÐÐÒÀÀµ»·¾³Ò»ÖÂ£¬²¢±£³ÖÒ»ÖÂµÄÓÃ»§ÌåÑé;Í³Ò»ÊÊÅä²Ù×÷ÏµÍ³Ö®ÉÏµÄÓ¦ÓÃÈí¼þ¡£
******½çÃæ£¬³ä·Ö¼æ¹ËÓÃ»§Ï°¹ß
ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0²»¶ÏÍêÉÆÒÔÓÃ»§Îªµ¼ÏòµÄ×ÀÃæ»·¾³Éè¼Æ£¬Ìá¹©***¡¢***ÏµÍ³½çÃæ£¬Ê¹Õû¸ö²Ù×÷ÌåÑé¸ü¼Ó¸ßÐ§¡¢±ã½ÝºÍÒ×ÓÃ;Í¬Ê±³ä·Ö¿¼ÂÇÓÃ»§¼ÈÓÐ²Ù×÷Ï°¹ß£¬°ïÖúÓÃ»§Æ½»¬¹ý¶É£¬ÓÐÐ§½µµÍÇ¨ÒÆÅàÑµ***¡£
ÍêÉÆµÄÏµÍ³Éý¼¶Î¬»¤»úÖÆ£¬Ö§³ÖÔÚÏß¡¢ÀëÏß¸üÐÂ
ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0Ìá¹©ÍêÉÆµÄÏµÍ³Éý¼¶Î¬»¤»úÖÆ£¬Ö§³ÖÍâÍø¸üÐÂºÍ¾ÖÓòÍø¸üÐÂ;Ìá¹©ÔÚÏß¡¢ÀëÏßÉý¼¶¡¢¶¨Ê±¸üÐÂºÍ¹Ø»ú¸üÐÂµÈ¶àÏîÊµÓÃ¹¦ÄÜ¡£
***Èí¼þÖÐÐÄ£¬Ìá¹©·á¸»µÄ×ÀÃæÓ¦ÓÃ
ÃæÏò***Õþ°ì¹«ºÍÐÐÒµÓ¦ÓÃ£¬ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0ÊÊÅä´óÁ¿Í¼ÐÎ»¯Ó¦ÓÃÈí¼þ£¬ÄÚÖÃ´óÁ¿×ÀÃæÓ¦ÓÃºÍ¹¤¾ßÈí¼þ£¬ÊµÏÖ¿ª»ú¼´ÓÃ¡£Í¬Ê±ÍÆ³ö***ÖÐ±ê÷è÷ëÈí¼þÖÐÐÄ(Ó¦ÓÃÉÌµê)£¬Ö§³ÖÈí¼þ²éÕÒ¡¢Éý¼¶ºÍÐ¶ÔØ¹¦ÄÜ£¬Ìá¹©·á¸»µÄÈí¼þ¹©ÓÃ»§Ñ¡Ôñ¡£
Á¼ºÃµÄÈíÓ²¼þÉúÌ¬£¬¼æÈÝÖ§³ÖÖ÷Á÷¹ú²úÈíÓ²¼þ
ÏµÍ³Ìá¹©Á¼ºÃµÄÓ²¼þ¼æÈÝÐÔ£¬Ö§³ÖÖ÷Á÷¹ú²úÕû»úºÍÍâÉè;ÏµÍ³Ìá¹©Á¼ºÃµÄÈí¼þ¼æÈÝÐÔ£¬Ö§³Ö°ì¹«Ó¦ÓÃ¡¢°²È«Èí¼þ¡¢Êý¾Ý¿â¼°ÖÐ¼ä¼þ¡¢¼´Ê±Í¨Ñ¶µÈ¸÷ÀàÓ¦ÓÃÈí¼þ¡£
÷è÷ëPC°æÈí¼þ£¬½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª:500Ò»Äê·þÎñ(¾ü¹¤¹ú·À°æ1700ÈýÄê·þÎñ)£¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±¾©ÊÐº£µíÇø»Ô»Í2ºÅÂ¥1715ÊÒÏêÑ¯£¬¹ØÓÚ÷è÷ëPC°æ×ÀÃæÏµÍ³Èí¼þµÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯(ÁªÏµµç»°£º13911679733 010-51669839 QQ£º2680742789 )¸ÃÉÌ¼Ò¡£
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ