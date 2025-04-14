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SQL Server 2022 ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ
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Azure Synapse Link for SQL
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Data Lake Virtualization ½« PolyBase Óë S3 ¼æÈÝ¶ÔÏó´æ´¢¼¯³É£¬Ôö¼ÓÁË¶ÔÊ¹ÓÃ T-SQL ²éÑ¯ parquet ÎÄ¼þµÄÖ§³Ö¡£
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ÄÚ´æÊÚÓè·´À¡¿É¸ù¾Ý¹ýÈ¥µÄÐÔÄÜµ÷ÕûÎª²éÑ¯·ÖÅäµÄÄÚ´æ´óÐ¡¡£ SQL Server 2022 (16.x) ÒýÈëÁË°Ù·ÖÎ»ÊýºÍ³Ö¾ÃÐÔÄ£Ê½ÄÚ´æÊÚÓè·´À¡¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£
- ³Ö¾ÃÐÔ£ºÍ¨¹ý´Ë¹¦ÄÜ£¬¿É½«¸ø¶¨»º´æ¼Æ»®µÄÄÚ´æÊÚÓè·´À¡±£ÁôÔÚ²éÑ¯´æ´¢ÖÐ£¬ÒÔ±ã¿ÉÔÚ»º´æÖð³öºóÖØ¸´Ê¹ÓÃ·´À¡¡£ ³Ö¾ÃÐÔÓÐÀûÓÚÄÚ´æÊÚÓè·´À¡ÒÔ¼°ÐÂµÄ DOP ºÍ CE ·´À¡¹¦ÄÜ¡£
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´Ó RC 0 ¿ªÊ¼£¬SQL Server ÔÚÃ¿´Î²éÑ¯ÖØÐÂ±àÒëÊ±£¬Ê¹ÓÃÏÖÓÐ·´À¡½«²éÑ¯µÄÔËÐÐÊ±Í³¼ÆÐÅÏ¢ÓëÖ®Ç°±àÒëµÄÔËÐÐÊ±Í³¼ÆÐÅÏ¢½øÐÐ±È½Ï¡£ Èç¹ûÐÔÄÜ²»ÊÇÏàÍ¬»ò¸ü¼Ñ£¬ÎÒÃÇ½«Çå³ýËùÓÐ DOP ·´À¡£¬²¢´Ó±àÒëµÄ DOP ¿ªÊ¼ÖØÐÂ·ÖÎö²éÑ¯¡£
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ÔÚÉèÖÃÊ±Îª SQL Server °²×° Azure À©Õ¹¡£ Azure ¼¯³É¹¦ÄÜËù±ØÐèµÄ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ£º
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- Ê¹ÓÃ°²×°Ïòµ¼°²×° SQL Server(°²×°³ÌÐò)¡£
¹ÜÀíÊÊÓÃÓÚ SQL Server µÄ Azure À©Õ¹
Ê¹ÓÃ SQL Server ÅäÖÃ¹ÜÀíÆ÷¹ÜÀíÊÊÓÃÓÚ SQL Server ·þÎñµÄ Azure À©Õ¹¡£ ´´½¨ÒÑÆôÓÃ Azure Arc µÄ SQL Server ÊµÀýÒÔ¼°Ê¹ÓÃÆäËû Azure Á¬½Ó¹¦ÄÜÊ±ÐèÒª´Ë¹¦ÄÜ¡£ Çë²ÎÔÄ SQL Server ÅäÖÃ¹ÜÀíÆ÷¡£
×î´ó·þÎñÆ÷ÄÚ´æ¼ÆËã
ÔÚ°²×°¹ý³ÌÖÐ£¬SQL °²×°³ÌÐò½¨ÒéÎª×î´ó·þÎñÆ÷ÄÚ´æÌá¹©Ò»¸öÖµ£¬ÒÔ±ãÓë¼ÇÂ¼µÄ½¨Òé±£³ÖÒ»ÖÂ¡£ »ù´¡¼ÆËãÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÓÐËù²»Í¬£¬ÒÔ·´Ó³½¨ÒéµÄ·þÎñÆ÷ÄÚ´æÅäÖÃÑ¡Ïî¡£
¼ÓËÙÊý¾Ý¿â»Ö¸´ (ADR) ¸Ä½ø
ÔÚ½â¾ö³Ö¾Ã°æ±¾´æ´¢ (PVS) µÄ´æ´¢ÎÊÌâºÍÌá¸ßÕûÌå¿ÉÉìËõÐÔ·½Ãæ½øÐÐÁË¼¸Ïî¸Ä½ø¡£ SQL Server 2022(16.x)ÊµÏÖÁËÒ»¸ö¶àÏß³ÌµÄ³Ö¾Ã°æ±¾´æ´¢ÇåÀíÆ÷¡£ PVS Ò³Ãæ¸ú×ÙÆ÷µÄÄÚ´æÕ¼ÓÃÒÑµÃµ½¸Ä½ø¡£ »¹ÓÐÒ»Ð© ADR Ð§ÂÊ·½ÃæµÄ¸Ä½ø£¬ÀýÈç²¢·¢¸Ä½ø£¬ËüÃÇ¿É°ïÖúÇåÀí¹ý³Ì¸ü¸ßÐ§µØ¹¤×÷¡£ ADR »áÇåÀíÒÔÇ°ÓÉÓÚËø¶¨¶øÎÞ·¨ÇåÀíµÄÒ³Ãæ¡£
Çë²ÎÔÄ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐµÄ ADR ¸Ä½ø¡£
¸Ä½øÁË¿ìÕÕ±¸·ÝÖ§³Ö
Ìí¼ÓÁË¶Ô¶³½áºÍ½â¶³ I/O µÄ Transact-SQL Ö§³Ö£¬¶øÎÞÐè VDI ¿Í»§¶Ë¡£ ´´½¨ Transact-SQL ¿ìÕÕ±¸·Ý¡£
ÊÕËõÊý¾Ý¿â WAIT_AT_LOW_PRIORITY
ÔÚÒÔÇ°µÄ°æ±¾ÖÐ£¬ÊÕËõÊý¾Ý¿âºÍÊý¾Ý¿âÎÄ¼þÒÔ»ØÊÕ¿Õ¼äÍ¨³£»áµ¼ÖÂ²¢·¢ÎÊÌâ¡£ SQL Server 2022 (16.x) Ìí¼ÓÁË WAIT_AT_LOW_PRIORITY ×÷ÎªÊÕËõ²Ù×÷(DBCC SHRINKDATABASE ºÍ DBCC SHRINKFILE)µÄ¸½¼ÓÑ¡Ïî¡£ Ö¸¶¨ WAIT_AT_LOW_PRIORITY Ê±£¬ÐèÒª Sch-S »ò Sch-M ËøµÄÐÂ²éÑ¯²»»á±»µÈ´ýÊÕËõ²Ù×÷×èÖ¹£¬Ö±µ½ÊÕËõ²Ù×÷Í£Ö¹µÈ´ý²¢¿ªÊ¼Ö´ÐÐ¡£ Çë²ÎÔÄÊÕËõÊý¾Ý¿âºÍÊÕËõÎÄ¼þ¡£
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Òì²½×Ô¶¯¸üÐÂÍ³¼ÆÐÅÏ¢²¢·¢
Èç¹ûÆôÓÃÁËASYNC_STATS_UPDATE_WAIT_AT_LOW_PRIORITYÊý¾Ý¿â·¶Î§ÅäÖÃ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÊ¹ÓÃÒì²½Í³¼Æ¸üÐÂÀ´±ÜÃâÇ±ÔÚµÄ²¢·¢ÎÊÌâ¡£
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SQL Server 2022 (16.x) Í¨¹ýÊ¹ÓÃ REST API Ìí¼Ó¶ÔÐÂ S3 Á¬½ÓÆ÷µÄÖ§³ÖÀ´À©Õ¹ BACKUP/RESTORETO/FROMURL Óï·¨¡£ Çë²ÎÔÄ±¸·Ýµ½ URL¡£
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SQL Server Native Client (SNAC) ÒÑ±»É¾³ý
SQL Server Native Client (SNAC) Î´Ëæ¸½£º
¡¤ SQL Server 2022 (16.x) ¼°¸ü¸ß°æ±¾
¡¤ SQL Server Management Studio 19 ¼°¸ü¸ß°æ±¾
²»½¨ÒéÔÚÐÂÓ¦ÓÃ³ÌÐò¿ª·¢¹¤×÷ÖÐÊ¹ÓÃ SQL Server Native Client(SQLNCLI »ò SQLNCLI11)ºÍ¾É°æ Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)¡£¶ÔÓÚÐÂÏîÄ¿£¬ÇëÊ¹ÓÃÒÔÏÂÇý¶¯³ÌÐòÖ®Ò»£º
¡¤ Microsoft ODBC Driver for SQL Server
¡¤ ÊÊÓÃÓÚ SQL Server µÄ Microsoft OLE DB Çý¶¯³ÌÐò
¶ÔÓÚ×÷Îª SQL Server Êý¾Ý¿âÒýÇæ×é¼þ(°æ±¾ 2012 µ½ 2019)Ëæ¸½µÄ SQLNCLI£¬Çë²ÎÔÄ´ËÖ§³ÖÉúÃüÖÜÆÚÌØÀý¡£
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¼õÉÙÐèÒªÔÚ×¤ÁôÓÚ PMEM Éè±¸ÉÏµÄÒÑÐÞ¸ÄÊý¾Ý»òË÷ÒýÒ³ÉÏÖ´ÐÐµÄ memcpy ÃüÁîµÄÊýÁ¿¡£ ´Ë enlightenment ÏÖ¿ÉÓÃÓÚ Window 2022 ºÍ Linux¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ¾ßÓÐÖ±½ÓÐ´Èë¹¦ÄÜµÄ»ìºÏ»º³å³ØºÍÎª Windows ÉÏµÄ SQL Server ÅäÖÃ³Ö¾ÃÐÔÄÚ´æ (PMEM)¡£
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SQL Server 2022 (16.x) Ê¹ÓÃ Intel µÈºÏ×÷»ï°éÌá¹©µÄ¼ÓËÙ¼¼ÊõÀ´Ìá¹©À©Õ¹¹¦ÄÜ¡£ ·¢²¼Ê±£¬Intel® QuickAssist Technology (QAT) Ìá¹©±¸·ÝÑ¹ËõºÍÓ²¼þÐ¶ÔØ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ¼¯³É¼ÓËÙºÍÐ¶ÔØ¡£
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SQL Server 2022 (16.x) Ê¹ÓÃÐÂµÄÓ²¼þ¹¦ÄÜ(°üÀ¨¸ß¼¶Ê¸Á¿À©Õ¹ (AVX) 512 À©Õ¹)À´¸Ä½øÅú´¦ÀíÄ£Ê½²Ù×÷¡£ ÐèÒª¸ú×Ù±êÖ¾ 15097¡£ Çë²ÎÔÄ DBCC TRACEON - ¸ú×Ù±êÖ¾ (Transact-SQL)¡£
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Ìí¼ÓÁËÁª»úË÷Òý²Ù×÷×Ó¾äµÄ WAIT_AT_LOW_PRIORITY¡£
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¶ÔµÈ¸´ÖÆÖ§³Ö³åÍ»¼ì²âºÍ½âÎö£¬ÒÔÔÊÐí×îºóÒ»¸öÐ´ÈëÕß»ñÊ¤¡£ ×î³õÊÇÔÚ SQL Server 2019 (15.x) CU 13 ÖÐÒýÈëµÄ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ×Ô¶¯´¦ÀíÓëÉÏ´ÎÐ´Èë»ñÊ¤µÄ³åÍ»¡£
CREATE STATISTICS
Ìí¼Ó AUTO_DROP Ñ¡Ïî
µÍÓÅÏÈ¼¶µÄ×Ô¶¯Í³¼ÆÐÅÏ¢¡£
SELECT ...WINDOW ×Ó¾ä
ÔÚÓ¦ÓÃ OVER ×Ó¾äÖÐÊ¹ÓÃ´°¿ÚµÄ´°¿Úº¯ÊýÖ®Ç°£¬È·¶¨ÐÐ¼¯µÄ·ÖÇøºÍÅÅÐò¡£ Çë²ÎÔÄ SELECT - WINDOW ¡£
IS [NOT] DISTINCT FROM
È·¶¨Á½¸ö±í´ïÊ½ÔÚÏà»¥±È½ÏÊ±¼ÆËã½á¹ûÊÇ·ñÎª NULL£¬²¢±£Ö¤½á¹ûÖµÎª true »ò false¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ IS [NOT] DISTINCT FROM (Transact-SQL)¡£
Ê±Ðòº¯Êý
¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÊ±¼ä´°¿Ú¡¢¾ÛºÏºÍÉ¸Ñ¡¹¦ÄÜÀ´´æ´¢ºÍ·ÖÎöËæÊ±¼ä±ä»¯µÄÊý¾Ý¡£
- DATE_BUCKET
- GENERATE_SERIES
ÒÔÏÂº¯ÊýÌí¼ÓÁË¶Ô IGNORE NULLS ºÍ RESPECT NULLS µÄÖ§³Ö£º
- FIRST_VALUE
- LAST_VALUE
JSON º¯Êý
- ISJSON
- JSON_PATH_EXISTS
- JSON_OBJECT
- JSON_ARRAY
¾ÛºÏº¯Êý
- APPROX_PERCENTILE_CONT
- APPROX_PERCENTILE_DISC
T-SQL º¯Êý
- Âß¼º¯Êý - GREATEST
- Âß¼º¯Êý - LEAST
- STRING_SPLIT
- DATETRUNC
- LTRIM
- RTRIM
- TRIM
Î»²Ù×÷º¯Êý
- LEFT_SHIFT (Transact SQL)
- RIGHT_SHIFT (Transact SQL)
- BIT_COUNT (Transact SQL)
- GET_BIT (Transact SQL)
- SET_BIT (Transact SQL)
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Õ¹¿ª±í
ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ
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Azure Data Studio
ÔÚÏÂÔØ²¢°²×° Azure Data Studio »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£ ×îÐÂ°æ±¾°üÀ¨¶Ô SQL Server 2022 (16.x) µÄÖ§³Ö¡£
·Ö²¼Ê½ÖØ²¥
SQL Server °²×°³ÌÐò²»ÔÙ°üÀ¨ Distributed Replay ¿Í»§¶ËºÍ¿ØÖÆÆ÷¿ÉÖ´ÐÐÎÄ¼þ¡£ ÕâÐ©ÎÄ¼þÓë¹ÜÀíÔ±³ÌÐòÒ»Æð×÷Îªµ¥¶ÀÏÂÔØÌá¹©
SQL Server Management Studio
SSMS °æ±¾ 19.0 ÏÖÒÑÍÆ³ö£¬ÊÇ½¨ÒéÓÃÓÚ SQL Server 2022 (16.x) µÄ SSMS °æ±¾¡£ ÏÂÔØ SQL Server Management Studio (SSMS)¡£
SqlPackage.exe
SqlPackage °æ±¾ 19 Ìá¹©¶Ô SQL Server 2022 (16.x) µÄÖ§³Ö¡£ ÔÚÏÂÔØ²¢°²×° SqlPackage »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£
VS Code
VS Code °æ±¾ 1.67 ¼°¸ü¸ß°æ±¾Ö§³Ö SQL Server 2022 (16.x)¡£ ÔÚ https://code.visualstudio.com/ »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£
SQL »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ
´Ó SQL Server 2022 (16.x) Æð£¬R¡¢Python ºÍ Java µÄÔËÐÐÊ±²»ÔÙËæ SQL °²×°³ÌÐòÒ»Æð°²×°¡£ Çë¸ÄÎª°²×°ÈÎºÎËùÐèµÄ×Ô¶¨ÒåÔËÐÐÊ±ºÍ°ü¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÔÚ Windows ÉÏ°²×° SQL Server 2022 »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ(Python ºÍ R)»òÔÚ Linux ÉÏ°²×° SQL Server 2022 »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ(Python ºÍ R)¡£
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±¾½ÚÎªÇ°ÃæÍ»³öÏÔÊ¾µÄ¹¦ÄÜÌá¹©ÁË¸ü¶àÐÅÏ¢¡£
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²éÑ¯´æ´¢¿É°ïÖúÄã¸üºÃµØ¸ú×ÙÐÔÄÜÀúÊ·¼ÇÂ¼¡¢ÅÅ²é²éÑ¯¼Æ»®Ïà¹ØÎÊÌâ£¬²¢ÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿â¡¢Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýºÍ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÆôÓÃÐÂ¹¦ÄÜ¡£ CTP 2.1 ÒýÈëÄ¬ÈÏÎªÐÂÊý¾Ý¿âÆôÓÃµÄ²éÑ¯´æ´¢¡£ Èç¹ûÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢£¬Çë²ÎÔÄÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£
¡¤ ¶ÔÓÚÒÑ´ÓÆäËû SQL Server ÊµÀý»¹ÔµÄÊý¾Ý¿âÒÔ¼°´Ó¾ÍµØÉý¼¶Éý¼¶µ½ SQL Server 2022 (16.x) µÄÊý¾Ý¿â£¬ÕâÐ©Êý¾Ý¿â½«±£ÁôÒÔÇ°µÄ²éÑ¯´æ´¢ÉèÖÃ¡£
¡¤ ¶ÔÓÚ´ÓÒÔÇ°µÄ SQL Server ÊµÀý»¹ÔµÄÊý¾Ý¿â£¬µ¥¶ÀÆÀ¹ÀÊý¾Ý¿â¼æÈÝÐÔ¼¶±ðÉèÖÃ£¬ÒòÎªÒ»Ð©ÖÇÄÜ²éÑ¯´¦Àí¹¦ÄÜÓÉ¼æÈÝÐÔ¼¶±ðÉèÖÃÆôÓÃ¡£
Èç¹ûµ£ÐÄ²éÑ¯´æ´¢¿ÉÄÜ»á²úÉúµÄ¿ªÏú£¬¹ÜÀíÔ±¿ÉÄÜ»áÊ¹ÓÃ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ½øÒ»²½ÓÅ»¯²éÑ¯´æ´¢²¶»ñµÄÄÚÈÝ¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿ÉÓÃÓÚ°ïÖú½øÒ»²½ÓÅ»¯²éÑ¯´æ´¢²¶»ñ¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿ÉÓÃÓÚÌá¸ß¶Ô²¶»ñ²éÑ¯ºÍ²éÑ¯ÏêÏ¸ÐÅÏ¢µÄÑ¡ÔñÐÔ¡£ ÀýÈç£¬¹ÜÀíÔ±¿ÉÄÜ»áÑ¡Ôñ½ö²¶»ñ³É±¾×î¸ßµÄ²éÑ¯¡¢ÖØ¸´²éÑ¯»ò¼ÆËã¿ªÏú½Ï¸ßµÄ²éÑ¯¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿É°ïÖú²éÑ¯´æ´¢²¶»ñ¹¤×÷¸ººÉÖÐ×îÖØÒªµÄ²éÑ¯¡£ ³ý STALE_CAPTURE_POLICY_THRESHOLD Ñ¡ÏîÍâ£¬ÕâÐ©Ñ¡Ïî¶¨Òå OR Ìõ¼þ£¬ÐèÒªÂú×ãÕâÐ©Ìõ¼þ£¬²ÅÄÜÔÚ¶¨ÒåµÄ¡°¹ýÊ±²¶»ñ²ßÂÔãÐÖµ¡±ÖÐ²¶»ñ²éÑ¯¡£ ÀýÈç£¬ÏÂÃæÊÇ QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO ÖÐµÄÄ¬ÈÏÖµ£º
SQL¸´ÖÆ
...
QUERY_CAPTURE_MODE = CUSTOM,
QUERY_CAPTURE_POLICY = (
STALE_CAPTURE_POLICY_THRESHOLD = 24 HOURS,
EXECUTION_COUNT = 30,
TOTAL_COMPILE_CPU_TIME_MS = 1000,
TOTAL_EXECUTION_CPU_TIME_MS = 100
)
...
SQL Server ·þÎñÉèÖÃÎª¡°×Ô¶¯(ÑÓ³ÙÆô¶¯)¡±Æô¶¯Ä£Ê½
ÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ¼°¸ü¸ß°æ±¾ÖÐ£¬µ±ÄãÔÚ Configuration Manager ÖÐ½« SQL Server ·þÎñµÄ¡°Æô¶¯Ä£Ê½¡±ÉèÖÃÎª¡°×Ô¶¯¡±Ê±£¬·þÎñ½«¸ÄÎªÔÚ¡°×Ô¶¯(ÑÓ³ÙÆô¶¯)¡±Ä£Ê½ÏÂÆô¶¯£¬¼´Ê¹¡°Æô¶¯Ä£Ê½¡±ÏÔÊ¾Îª¡°×Ô¶¯¡±Ò²ÊÇÈç´Ë¡£
SQL Server Analysis Services
´Ë°æ±¾ÒýÈëÁËÐÂ¹¦ÄÜºÍÕë¶ÔÐÔÄÜ¡¢×ÊÔ´¹ÜÀíºÍ¿Í»§¶ËÖ§³ÖµÄ¸Ä½ø¡£ ÓÐ¹ØÌØ¶¨¸üÐÂ£¬Çë²ÎÔÄ SQL Server Analysis Services ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ¡£
SQL Server Reporting Services
´Ë°æ±¾ÒýÈëÁËÕë¶Ô¸¨Öú¹¦ÄÜ¡¢°²È«ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔºÍ bug ÐÞ¸´µÄÐÂ¹¦ÄÜºÍ¸Ä½ø¡£ ÓÐ¹ØÌØ¶¨¸üÐÂ£¬Çë²ÎÔÄ SQL Server Reporting Services (SSRS) ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ¡£
SQL Server Integration Services
ÓÐ¹ØÓë SQL Server Integration Services Ïà¹ØµÄ¸ü¸Ä£¬Çë²ÎÔÄ Integration Services Ïòºó¼æÈÝÐÔ¡£
ÆäËû·þÎñ
´Ë°æ±¾²»Îª SQL Server Master Data Services Ìí¼Ó¹¦ÄÜ¡£
Ïà¹ØÄÚÈÝ
¡¤ SqlServer PowerShell Ä£¿é
¡¤ SQL Server PowerShell
¡¤ SQL Server ÑÐÌÖ»á
¡¤ SQL Server 2022 ·¢ÐÐËµÃ÷
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¡¤ SQL Òâ¼û£ºÄúÊÇ·ñÓÐ¸Ä½ø SQL Server µÄ½¨Òé£¿
¡¤ Microsoft Q&A (SQL Server)
¡¤ DBA Stack Exchange (tag sql-server)£ºÑ¯ÎÊ SQL Server Ïà¹ØÎÊÌâ
¡¤ Stack Overflow (tag sql-server)£ºÓÐ¹Ø SQL ¿ª·¢ÎÊÌâµÄ´ð°¸
¡¤ Microsoft SQL Server Ðí¿ÉÌõ¿îºÍÐí¿ÉÖ¤ÐÅÏ¢
¡¤ ÆóÒµÓÃ»§Ö§³ÖÑ¡Ïî
¡¤ ÆäËû SQL Server °ïÖúºÍ·´À¡
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ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ±à¼ Microsoft Learn ÎÄµµ¡£
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