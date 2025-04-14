Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>SQL Server

SQL Server 2022±ê×¼°æ ÈÈÏúÖÐ£¬»¶Ó­À´µç²éÑ¯

ÍøÂç 2025-04-14 14:59:41 ÎÒÒªÍÂ²Û


  [ÁªÏµ·½Ê½] 010-51669839 / 13901054696 / 13621122797 / 13911679733

  [µêÆÌÃû³Æ] ±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ

  [ÉÌ¼ÒµØÖ·] ±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÊ®½Ö»Ô»Í¹ú¼Ê2ºÅÂ¥1715ÊÒ

  SQL Server 2022 ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ

  ±¾ÎÄÄÚÈÝ

  1. »ñÈ¡ SQL Server 2022 (16.x)

  2. ¹¦ÄÜÌØµã

  3. Êý¾Ý·ÖÎö

  4. ¿ÉÓÃÐÔ

  ÊÊÓÃÓÚ£º

  SQL Server 2022 (16.x)

  SQL Server 2022 (16.x) ÔÚÔçÆÚ°æ±¾µÄ»ù´¡ÉÏ¹¹½¨£¬Ö¼ÔÚ½« SQL Server ·¢Õ¹³ÉÒ»¸öÆ½Ì¨£¬ÒÔÌá¹©¿ª·¢ÓïÑÔ¡¢Êý¾ÝÀàÐÍ¡¢±¾µØ»òÔÆ»·¾³ÒÔ¼°²Ù×÷ÏµÍ³Ñ¡Ïî¡£

  ÒÔÏÂÊÓÆµ½éÉÜÁË SQL Server 2022 (16.x)¡£

  ÓÐ¹ØÆäËûÊÓÆµÄÚÈÝ£¬Çë²ÎÔÄ£º

  ¡¤ SQL Server ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ

  ¡¤ Data Exposed SQL Server 2022 ²¥·ÅÁÐ±í

  ¡¤ ÊÓÆµÖÐÐÄ

  ±¾ÎÄ×Ü½áÁË SQL Server 2022 (16.x) µÄÐÂ¹¦ÄÜºÍÔöÇ¿¹¦ÄÜ¡£

  »ñÈ¡ SQL Server 2022 (16.x)

  »ñÈ¡ SQL Server 2022 Evaluation Edition¡£ °æ±¾ºÅ£º16.0.1000.6¡£

  ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢ºÍÒÑÖªÎÊÌâ£¬Çë²ÎÔÄ SQL Server 2022 ·¢ÐÐËµÃ÷¡£

  ¶ÔÓÚÊ¹ÓÃ SQL Server 2022 (16.x) µÄ×î¼ÑÌåÑé£¬ÇëÊ¹ÓÃ×îÐÂ¹¤¾ß¡£

  ¹¦ÄÜÌØµã

  ÒÔÏÂ¸÷²¿·Ö½éÉÜÁËÎÒÃÇÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÒýÈëµÄ¸Ä½ø¹¦ÄÜ¡£

  ¡¤ ·ÖÎö

  ¡¤ ¿ÉÓÃÐÔ

  ¡¤ °²È«ÐÔ

  ¡¤ ¡°ÐÔÄÜ¡±

  ¡¤ ²éÑ¯´æ´¢ºÍÖÇÄÜ²éÑ¯´¦Àí

  ¡¤ ¹ÜÀí

  ¡¤ Æ½Ì¨

  ¡¤ ÓïÑÔ

  Êý¾Ý·ÖÎö

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  Azure Synapse Link for SQL

  ÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐ»ñÈ¡ÓÐ¹Ø²Ù×÷Êý¾ÝµÄ×¼ÊµÊ±·ÖÎö¡£ Í¨¹ý SQL Server 2022 (16.x) ºÍ Azure Synapse Analytics ×¨ÓÃ SQL ³ØÖÐµÄ²Ù×÷´æ´¢Ö®¼äµÄÎÞ·ì¼¯³É£¬Azure Synapse Link for SQL Ê¹ÄãÄÜ¹»Ê¹ÓÃÐÂµÄ¸ü¸ÄÔ´¼¼Êõ¶Ô²Ù×÷Êý¾ÝÔËÐÐ·ÖÎö¡¢ÉÌÒµÖÇÄÜºÍ»úÆ÷Ñ§Ï°·½°¸£¬²¢¶ÔÔ´Êý¾Ý¿â²úÉú×îÐ¡Ó°Ïì¡£

  ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÊ²Ã´ÊÇ Azure Synapse Link for SQL£¿¡£

  ÁíÇë²ÎÔÄ Azure Synapse Link for SQL µÄÏÞÖÆºÍÒÑÖªÎÊÌâ¡£

  ¶ÔÏó´æ´¢¼¯³É

  SQL Server 2022 (16.x) ÎªÊý¾ÝÆ½Ì¨ÒýÈëÁËÐÂµÄ¶ÔÏó´æ´¢¼¯³É£¬Ê¹ÄãÄÜ¹»½« SQL Server Óë S3 ¼æÈÝ¶ÔÏó´æ´¢ÒÔ¼° Azure ´æ´¢¼¯³É¡£ µÚÒ»¸öÊÇ±¸·Ýµ½ URL£¬µÚ¶þ¸öÊÇ Data Lake Virtualization¡£

  Data Lake Virtualization ½« PolyBase Óë S3 ¼æÈÝ¶ÔÏó´æ´¢¼¯³É£¬Ôö¼ÓÁË¶ÔÊ¹ÓÃ T-SQL ²éÑ¯ parquet ÎÄ¼þµÄÖ§³Ö¡£

  Êý¾ÝÐéÄâ»¯

  ´Ó SQL Server ²éÑ¯²»Í¬ÀàÐÍµÄÊý¾ÝÔ´ÉÏµÄ²»Í¬ÀàÐÍÊý¾Ý¡£

  SQL Server 2022 (16.x) ÀÛ»ý¸üÐÂ 2 ÏÖÔÚÒýÈëÁË¶Ô Oracle TNS ÎÄ¼þµÄÖ§³Ö¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢ºÍÊ¾Àý£¬Çë²ÎÔÄ CREATE EXTERNAL DATA SOURCE (Transact-SQL) CONNECTION_OPTIONS¡£

  ¿ÉÓÃÐÔ

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  Á´½Óµ½ Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀý

  ÔÚ SQL Server ÊµÀýÓë Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýÖ®¼ä¸´ÖÆÊý¾ÝÒÔ½øÐÐÔÖÄÑ»Ö¸´ºÍÇ¨ÒÆ¡£ Çë²ÎÔÄÍÐ¹ÜÊµÀýÁ´½Ó¸ÅÊö¡£

  °üº¬µÄ¿ÉÓÃÐÔ×é

  ´´½¨ Always On ¿ÉÓÃÐÔ×é£º

  - ³ýÊµÀý¼¶±ðÍâ£¬»¹ÔÚ¿ÉÓÃÐÔ×é¼¶±ð¹ÜÀíÆä×Ô¼ºµÄÔªÊý¾Ý¶ÔÏó(ÓÃ»§¡¢µÇÂ¼Ãû¡¢È¨ÏÞ¡¢SQL ´úÀí×÷ÒµµÈ)¡£

  - ÔÚ¿ÉÓÃÐÔ×éÖÐ°üÀ¨×¨ÓÃµÄ°üº¬ÏµÍ³Êý¾Ý¿â¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÊ²Ã´ÊÇ°üº¬µÄ¿ÉÓÃÐÔ×é£¿

  ·Ö²¼Ê½¿ÉÓÃÐÔ×é

  ÏÖÔÚÊ¹ÓÃ¶à¸ö TCP Á¬½Ó£¬ÒÔ±ã¿ç¾ßÓÐ³¤ tcp ÑÓ³ÙµÄÔ¶³ÌÁ´½Ó¸üºÃµØÀûÓÃÍøÂç´ø¿í¡£

  ¸Ä½øÁË±¸·ÝÔªÊý¾Ý

  backupset ÏµÍ³±í·µ»ØÉÏ´ÎÓÐÐ§µÄ»¹Ô­Ê±¼ä¡£ Çë²ÎÔÄ backupset¡£

  °²È«ÐÔ

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  Microsoft Defender for Cloud ¼¯³É

  Ê¹ÓÃ Defender for SQL ¼Æ»®±£»¤ SQL Server¡£ Defender for SQL ¼Æ»®ÒªÇóÆôÓÃÊÊÓÃÓÚ Azure µÄ SQL Server À©Õ¹£¬²¢°üº¬ÓÃÓÚ·¢ÏÖºÍ¼õÉÙÇ±ÔÚµÄÊý¾Ý¿âÂ©¶´ÒÔ¼°¼ì²â¿ÉÄÜ±íÃ÷Êý¾Ý¿âÊÜµ½ÍþÐ²µÄÒì³£»î¶¯µÄ¹¦ÄÜ¡£ ÓÐ¹Ø Defender for SQL ÈçºÎ±£»¤Õû¸öÊý¾Ý¿â×Ê²úµÄÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ Microsoft Defender for Azure SQL ¸ÅÊö¡£

  Microsoft Purview ¼¯³É

  ½« Microsoft Purview ·ÃÎÊ²ßÂÔÓ¦ÓÃÓÚÔÚ Azure Arc ºÍ Microsoft Purview Êý¾ÝÊ¹ÓÃ¹ÜÀíÖÐ×¢²áµÄÈÎºÎ SQL Server ÊµÀý¡£

  ÐÂÒýÈëµÄ SQL ÐÔÄÜ¼àÊÓÆ÷ºÍ SQL °²È«ÉóºËÔ±½ÇÉ«·ûºÏÊ¹ÓÃ Microsoft Purview ·ÃÎÊ²ßÂÔµÄ×îµÍÌØÈ¨Ô­Ôò¡£

  ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²é¿´ÓÉ Azure Arc ÆôÓÃµÄ SQL Server µÄÊý¾ÝËùÓÐÕßÔ¤Åä·ÃÎÊÈ¨ÏÞ¡£

  ÕË±¾

  ÕË±¾¹¦ÄÜÔÚÊý¾Ý¿âÖÐÌá¹©·À´Û¸Ä¹¦ÄÜ¡£ ÄãÄÜ¹»ÒÔ¼ÓÃÜ·½Ê½ÏòÆäËû·½(ÈçÉóºËÔ±»òÆäËûÒµÎñ²ÎÓë·½)Ö¤Ã÷ÄãµÄÊý¾ÝÎ´´Û¸Ä¡£ Çë²ÎÔÄÕË±¾¸ÅÊö¡£

  Microsoft Entra Éí·ÝÑéÖ¤

  Ê¹ÓÃ Microsoft Entra ID(¾É³Æ Azure Active Directory)Éí·ÝÑéÖ¤Á¬½Óµ½ SQL Server¡£

  ´Ó SQL Server 2022 (16.x) ÀÛ»ý¸üÐÂ 6 ¿ªÊ¼£¬Äú¿ÉÒÔÅäÖÃÊ¹ÓÃ Microsoft Entra Éí·ÝÑéÖ¤µÄÊÂÎñ¸´ÖÆ¡£¸Ã¹¦ÄÜÔÚÀÛ»ý¸üÐÂ 12 ÖÐÕýÊ½·¢²¼ (GA)¡£

  ¾ßÓÐ°²È« enclave µÄ Always Encrypted

  Ö§³Ö JOIN¡¢GROUP BY ºÍ ORDER BY£¬ÒÔ¼°Í¨¹ý enclave ÔÚ»úÃÜ²éÑ¯ÖÐÊ¹ÓÃ UTF-8 ÅÅÐò¹æÔòµÄÎÄ±¾ÁÐ¡£ Ìá¸ßÁËÐÔÄÜ¡£ Çë²ÎÔÄ¾ßÓÐ°²È« enclave µÄ Always Encrypted¡£

  ·ÃÎÊ¿ØÖÆ£ºÈ¨ÏÞ

  ÐÂµÄ¾«Ï¸È¨ÏÞ¸Ä½øÁË¶Ô×îÐ¡ÌØÈ¨Ô­ÔòµÄ×ñÊØ

  ÇëÔÄ¶Á´Ë´¦£¬ÉîÈëÁË½â SQL È¨ÏÞÏµÍ³×îÐ¡ÌØÈ¨Ô­ÔòºÍÍâ²¿²ßÂÔ¸Ä½ø

  ·ÃÎÊ¿ØÖÆ£º·þÎñÆ÷¼¶½ÇÉ«

  ÐÂµÄÄÚÖÃ·þÎñÆ÷¼¶½ÇÉ«ÎªÕû¸ö SQL Server ÊµÀýµÄ¹ÜÀíÈÎÎñÌá¹©×îÐ¡ÌØÈ¨·ÃÎÊ

  ¶¯Ì¬Êý¾ÝÑÚÂë

  ¶¯Ì¬Êý¾ÝÑÚÂëµÄ¾«Ï¸ UNMASK È¨ÏÞ¡£

  Ö§³Ö PFX Ö¤Êé¼°ÆäËû¼ÓÃÜ¸Ä½ø

  ÐÂÔöÁË¶Ô PFX ÎÄ¼þ¸ñÊ½Ö¤ÊéºÍË½Ô¿µÄµ¼ÈëºÍµ¼³öÖ§³Ö¡£ ÄÜ¹»½«Ö÷ÃÜÔ¿±¸·ÝºÍ»¹Ô­µ½ Azure Blob ´æ´¢¡£ SQL Server Éú³ÉµÄÖ¤ÊéÏÖÔÚ¾ßÓÐ 3,072 Î»µÄÄ¬ÈÏ RSA ÃÜÔ¿´óÐ¡¡£

  Ôö¼ÓÁË BACKUP SYMMETRIC KEY ºÍ RESTORE SYMMETRIC KEY¡£

  ÁíÇë²ÎÔÄ BACKUP CERTIFICATE¡£

  Ö§³Ö MS-TDS 8.0 Ð­Òé

  ÐÂµÄ MS-TDS Ð­Òéµü´ú¡£ Çë²ÎÔÄ TDS 8.0 Ö§³ÖºÍ TLS 1.3 Ö§³Ö£º

  - Ç¿ÖÆ¼ÓÃÜ

  - Ê¹ MS-TDS Óë HTTPS ±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Ê¹ÍøÂçÉè±¸ÄÜ¹»¶ÔÆä½øÐÐ¹ÜÀí£¬ÒÔ±ãÌá¸ß°²È«ÐÔ

  - É¾³ý MS-TDS/TLS ×Ô¶¨Òå½»´í£¬²¢ÆôÓÃ TLS 1.3 ºÍºóÐø TLS Ð­Òé°æ±¾¡£

  ÐÔÄÜ

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  ÏµÍ³Ò³ãÅËø²¢·¢ÔöÇ¿¹¦ÄÜ

  ¶ÔÈ«¾Ö·ÖÅäÓ³Éä (GAM) Ò³ºÍ¹²ÏíÈ«¾Ö·ÖÅäÓ³Éä (SGAM) Ò³µÄ²¢·¢¸üÐÂ¿É¼õÉÙ·ÖÅä/½â³ý·ÖÅäÊý¾ÝÒ³ºÍÇøÊ±µÄÒ³ãÅËøÕùÓÃ¡£ ÕâÐ©ÔöÇ¿¹¦ÄÜÊÊÓÃÓÚËùÓÐÓÃ»§Êý¾Ý¿â£¬ÓÈÆäÓÐÒæÓÚ tempdb ÃÜ¼¯ÐÍ¹¤×÷¸ºÔØ¡£

  »º³å³Ø²¢ÐÐÉ¨Ãè

  ÀûÓÃ¶à¸ö CPU ÄÚºË£¬Ìá¸ß´óÄÚ´æ¼ÆËã»úÉÏ»º³å³ØÉ¨Ãè²Ù×÷µÄÐÔÄÜ¡£ ÏêÏ¸ÁË½â´¥·¢»º³å³ØÉ¨ÃèµÄ²Ù×÷¿ÉÄÜÔÚ´óÄÚ´æ¼ÆËã»úÉÏÔËÐÐ»ºÂý¡£

  ÓÐÐò¾Û¼¯ÁÐ´æ´¢Ë÷Òý

  ÓÐÐò¾Û¼¯ÁÐ´æ´¢Ë÷Òý (CCI) ÔÚË÷ÒýÉú³ÉÆ÷½«Êý¾ÝÑ¹ËõÎªË÷Òý¶ÎÖ®Ç°£¬¶ÔÄÚ´æÖÐµÄÏÖÓÐÊý¾Ý½øÐÐÅÅÐò¡£ ÕâÓÐ¿ÉÄÜ¸üÓÐÐ§µØÏû³ý¶Î£¬´Ó¶øÌá¸ßÐÔÄÜ£¬ÒòÎªÒª´Ó´ÅÅÌ¶ÁÈ¡µÄ¶ÎÊý»á¼õÉÙ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ CREATE COLUMNSTORE INDEX ºÍÁÐ´æ´¢Ë÷ÒýÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ¡£ Çë²ÎÔÄÍ¨¹ýÓÐÐòÁÐ´æ´¢Ë÷Òý½øÐÐÐÔÄÜÓÅ»¯¡£

  ¸Ä½øÁËÁÐ´æ´¢¶ÎÏû³ý

  ËùÓÐÁÐ´æ´¢Ë÷Òý¶¼ÊÜÒæÓÚ°´Êý¾ÝÀàÐÍÔöÇ¿µÄ¶ÎÏû³ý¡£ Êý¾ÝÀàÐÍÑ¡Ôñ¿ÉÄÜ»á¶ÔÁÐ´æ´¢Ë÷ÒýÉÏ²éÑ¯µÄ»ùÓÚÍ¨ÓÃÉ¸Ñ¡Î½´ÊµÄ²éÑ¯ÐÔÄÜ²úÉúÖØ´óÓ°Ïì¡£ ´Ë¶ÎÏû³ýÊÊÓÃÓÚÊýÖµ¡¢ÈÕÆÚºÍÊ±¼äÊý¾ÝÀàÐÍ£¬ÒÔ¼°Ð¡ÊýÎ»ÊýÐ¡ÓÚ»òµÈÓÚ 2 µÄ datetimeoffset Êý¾ÝÀàÐÍ¡£ ´Ó SQL Server 2022 (16.x) ¿ªÊ¼£¬¶ÎÏû³ý¹¦ÄÜÀ©Õ¹µ½×Ö·û´®¡¢¶þ½øÖÆ¡¢GUID Êý¾ÝÀàÐÍÒÔ¼°¾«¶È´óÓÚ 2 µÄ datetimeoffset Êý¾ÝÀàÐÍ¡£

  ÄÚ´æÖÐ OLTP ¹ÜÀí

  ¸Ä½ø´óÐÍÄÚ´æ·þÎñÆ÷ÖÐµÄÄÚ´æ¹ÜÀí£¬ÒÔ¼õÉÙÄÚ´æ²»×ãµÄÇé¿ö¡£

  ÐéÄâÈÕÖ¾ÎÄ¼þÔö³¤

  ÔÚÒÔÇ°µÄ SQL Server °æ±¾ÖÐ£¬Èç¹ûÏÂÒ»´ÎÔö³¤³¬¹ýµ±Ç°ÈÕÖ¾´óÐ¡µÄ 1/8£¬²¢ÇÒÔö³¤Ð¡ÓÚ 64 MB£¬Ôò´´½¨ËÄ¸ö VLF¡£ ÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐ£¬´ËÐÐÎªÂÔÓÐ²»Í¬¡£ Èç¹ûÔö³¤Ð¡ÓÚ»òµÈÓÚ 64MB£¬²¢ÇÒ³¬¹ýµ±Ç°ÈÕÖ¾´óÐ¡µÄ 1/8£¬ÔòÖ»´´½¨Ò»¸ö VLF¡£ ÓÐ¹Ø VLF Ôö³¤µÄÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÐéÄâÈÕÖ¾ÎÄ¼þ (VLF)¡£

  Ïß³Ì¹ÜÀí

  - ParallelRedoThreadPool£ºÓëËùÓÐ¾ßÓÐÖØ×ö¹¤×÷µÄÊý¾Ý¿â¹²ÏíµÄÊµÀý¼¶Ïß³Ì³Ø¡£ Ê¹ÓÃ´ËÏî£¬Ã¿¸öÊý¾Ý¿â¶¼¿ÉÒÔÊÜÒæÓÚ²¢ÐÐÖØ×ö¡£ ²¢ÐÐÖØ×öÏß³Ì³ØÔÊÐí¶à¸öÏß³ÌÍ¬Ê±´¦ÀíÒ»¸öÊý¾Ý¿âµÄÈÕÖ¾¼ÇÂ¼ (²¢ÐÐ)¡£ ÔÚÒÔÇ°µÄ°æ±¾ÖÐ£¬ÓÃÓÚÖØ×öµÄ¿ÉÓÃÏß³ÌÊýÏÞÖÆÎª 100¡£

  - ParallelRedoBatchRedo£ºÈÕÖ¾¼ÇÂ¼µÄÖØ×öÊÇÔÚÒ»¸öãÅËøÏÂÅúÁ¿´¦ÀíµÄ£¬ÕâÑùÌá¸ßÁËËÙ¶È¡£ Õâ¿ÉÒÔ¸Ä½ø»Ö¸´¡¢×·¸ÏÖØ×öºÍ¹ÊÕÏ»Ö¸´ÖØ×ö¡£

  ¼õÉÙ»º³å³Ø I/O ÅòÕÍ

  ÔÚ´Ó´æ´¢Ìî³ä»º³å³ØÊ±£¬¼õÉÙµ¥¸öÒ³ÃæÅòÕÍÎª°Ë¸öÒ³ÃæµÄÇé¿ö(Õâ»á²úÉú²»±ØÒªµÄ I/O)¡£ Í¨¹ýÔ¤¶Á»úÖÆ£¬ÄÜÒÔ¸üÓÐÐ§ÂÊµÄ·½Ê½Ìî³ä»º³å³Ø¡£ ´Ë¸ü¸ÄÊÇÔÚ 2022 SQL Server(ËùÓÐ°æ±¾)ÖÐÒýÈëµÄ£¬²¢°üº¬ÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿âºÍ Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýÖÐ¡£

  ÒÑÔöÇ¿Ðý×ªËøËã·¨

  Ðý×ªËø¶Ô¶àÏß³ÌÒýÇæÖÐµÄÒ»ÖÂÐÔ¾ßÓÐÖØÒª×÷ÓÃ¡£ Êý¾Ý¿âÒýÇæµÄÄÚ²¿µ÷Õû¿ÉÌá¸ßÐý×ªËøµÄÐ§ÂÊ¡£ ´Ë¸ü¸ÄÊÇÔÚ 2022 SQL Server(ËùÓÐ°æ±¾)ÖÐÒýÈëµÄ£¬²¢°üº¬ÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿âºÍ Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýÖÐ¡£

  ÒÑ¸Ä½øÐéÄâÈÕÖ¾ÎÄ¼þ (VLF) Ëã·¨

  ÐéÄâÎÄ¼þÈÕÖ¾ (VLF) ÊÇÎïÀíÊÂÎñÈÕÖ¾µÄ³éÏóÐÎÊ½¡£ ÈôÒòÈÕÖ¾Ôö³¤¶ø²úÉú´óÁ¿Ð¡ÐÍ VLF£¬¿ÉÄÜ»áÓ°Ïì²Ù×÷ÐÔÄÜ(ÀýÈç»Ö¸´²Ù×÷)¡£ ÎÒÃÇÒÑ¸ü¸ÄÔÚ²¿·ÖÈÕÖ¾Ôö³¤³¡¾°ÖÐ´´½¨µÄ VLF ÎÄ¼þÊýµÄËã·¨¡£ ÈôÒªÏêÏ¸ÁË½â SQL Server 2022 (16.x) ÖÐµÄËã·¨¸ü¸ÄÇé¿ö£¬Çë²ÎÔÄÐéÄâÈÕÖ¾ÎÄ¼þ (VLF)¡£ ´Ë¸ü¸ÄÊÇÔÚ 2022 SQL Server(ËùÓÐ°æ±¾)ÖÐÒýÈëµÄ£¬²¢°üº¬ÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿âÖÐ¡£

  ÊÊÓÃÓÚÊÂÎñÈÕÖ¾ÎÄ¼þÔö³¤ÊÂ¼þµÄ¼´Ê±ÎÄ¼þ³õÊ¼»¯

  ÊÂÎñÈÕÖ¾ÎÄ¼þÍ¨³£ÎÞ·¨ÊÜÒæÓÚ¼´Ê±ÎÄ¼þ³õÊ¼»¯ (IFI)¡£ ÔÚ SQL Server 2022 (16.x)(ËùÓÐ°æ±¾)¼°Ö®ºóµÄ°æ±¾ÒÔ¼° Azure SQL Database ÖÐ£¬¼´Ê±ÎÄ¼þ³õÊ¼»¯¿É¶Ô²»³¬¹ý 64 MB µÄÊÂÎñÈÕÖ¾Ôö³¤ÊÂ¼þÌá¹©°ïÖú¡£ ÐÂÊý¾Ý¿âµÄÄ¬ÈÏ×Ô¶¯Ôö³¤´óÐ¡ÔöÁ¿Îª 64 MB¡£ ´óÓÚ 64 MB µÄÊÂÎñÈÕÖ¾ÎÄ¼þ×Ô¶¯Ôö³¤ÊÂ¼þÔòÎÞ·¨ÀûÓÃ¼´Ê±ÎÄ¼þ³õÊ¼»¯¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÊý¾Ý¿â¼´Ê±ÎÄ¼þ³õÊ¼»¯¡£

  ²éÑ¯´æ´¢ºÍÖÇÄÜ²éÑ¯´¦Àí

  ÖÇÄÜ²éÑ¯´¦Àí (IQP) ¹¦ÄÜÏµÁÐ°üº¬µÄ¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÌáÉýÏÖÓÐ¹¤×÷¸ºÔØµÄÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±×î´óÏÞ¶ÈµØ¼õÉÙÊµÏÖ¹¤×÷Á¿¡£

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  ´ÎÒª¸±±¾µÄ²éÑ¯´æ´¢

  ´ÎÒª¸±±¾ÉÏµÄ²éÑ¯´æ´¢ÔÚ¿ÉÓÃÓÚÖ÷Òª¸±±¾µÄ´ÎÒª¸±±¾¹¤×÷¸ººÉÉÏÆôÓÃÏàÍ¬µÄ²éÑ¯´æ´¢¹¦ÄÜ¡£ ÔÚ´ÎÒª¸±±¾µÄ²éÑ¯´æ´¢ÖÐÁË½âÏêÏ¸ÐÅÏ¢¡£

  ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÏÂÎÄÖÐµÄ²éÑ¯´æ´¢¸Ä½ø¡£

  ²éÑ¯´æ´¢ÌáÊ¾

  ²éÑ¯´æ´¢ÌáÊ¾Ê¹ÓÃ²éÑ¯´æ´¢Ìá¹©ÔÚ²»¸ü¸ÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò´úÂëµÄÇé¿öÏÂÖÆ¶¨²éÑ¯¼Æ»®µÄ·½·¨¡£ ²éÑ¯´æ´¢ÌáÊ¾ÒÔÇ°½öÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿âºÍ Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýÉÏ¿ÉÓÃ£¬ÏÖÔÚ¿ÉÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÊ¹ÓÃ¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¹¦ÄÜ£¬²¢ÉèÖÃÎª¡°¶ÁÐ´¡±Ä£Ê½¡£

  ÄÚ´æÊÚÓè·´À¡

  ÄÚ´æÊÚÓè·´À¡¿É¸ù¾Ý¹ýÈ¥µÄÐÔÄÜµ÷ÕûÎª²éÑ¯·ÖÅäµÄÄÚ´æ´óÐ¡¡£ SQL Server 2022 (16.x) ÒýÈëÁË°Ù·ÖÎ»ÊýºÍ³Ö¾ÃÐÔÄ£Ê½ÄÚ´æÊÚÓè·´À¡¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£

  - ³Ö¾ÃÐÔ£ºÍ¨¹ý´Ë¹¦ÄÜ£¬¿É½«¸ø¶¨»º´æ¼Æ»®µÄÄÚ´æÊÚÓè·´À¡±£ÁôÔÚ²éÑ¯´æ´¢ÖÐ£¬ÒÔ±ã¿ÉÔÚ»º´æÖð³öºóÖØ¸´Ê¹ÓÃ·´À¡¡£ ³Ö¾ÃÐÔÓÐÀûÓÚÄÚ´æÊÚÓè·´À¡ÒÔ¼°ÐÂµÄ DOP ºÍ CE ·´À¡¹¦ÄÜ¡£

  - °Ù·ÖÎ»Êý£ºÐÂËã·¨Ìá¸ßÁËÄÚ´æÐèÇó²¨¶¯½Ï´óµÄ²éÑ¯µÄÐÔÄÜ£¬ËüÊ¹ÓÃÇ°¼¸´Î²éÑ¯Ö´ÐÐµÄÄÚ´æÊÚÓèÐÅÏ¢£¬¶ø²»½ö½öÊÇÇ°Ò»¸ö²éÑ¯Ö´ÐÐµÄÄÚ´æÊÚÓèÐÅÏ¢¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£ ×Ô SQL Server 2022 CTP 2.1 Æð£¬ÐÂ´´½¨µÄÊý¾Ý¿âÄ¬ÈÏÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£

  ²ÎÊýÃô¸Ð¼Æ»®ÓÅ»¯

  ×Ô¶¯Îªµ¥¸ö²ÎÊý»¯Óï¾äÆôÓÃ¶à¸ö»î¶¯»º´æ¼Æ»®¡£ »º´æÖ´ÐÐ¼Æ»®¸ù¾Ý¿Í»§Ìá¹©µÄÔËÐÐÊ±²ÎÊýÖµÊÊÓ¦´ó²»ÏàÍ¬µÄÊý¾Ý´óÐ¡¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ²ÎÊýÃô¸Ð¼Æ»®ÓÅ»¯¡£

  ²¢ÐÐ¶È (DOP) ·´À¡

  ÐÂµÄÊý¾Ý¿â·¶Î§ÅäÖÃÑ¡Ïî DOP_FEEDBACK »á×Ô¶¯µ÷ÕûÖØ¸´²éÑ¯µÄ²¢ÐÐ¶È£¬ÒÔÕë¶Ô²¢ÐÐ¶ÈµÍ¿ÉÄÜµ¼ÖÂÐÔÄÜÎÊÌâµÄ¹¤×÷¸ºÔØ½øÐÐÓÅ»¯¡£ ÀàËÆÓÚ Azure SQL Êý¾Ý¿âÖÐµÄÓÅ»¯¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢²¢´¦ÓÚ¡°¶ÁÐ´¡±Ä£Ê½¡£

  ´Ó RC 0 ¿ªÊ¼£¬SQL Server ÔÚÃ¿´Î²éÑ¯ÖØÐÂ±àÒëÊ±£¬Ê¹ÓÃÏÖÓÐ·´À¡½«²éÑ¯µÄÔËÐÐÊ±Í³¼ÆÐÅÏ¢ÓëÖ®Ç°±àÒëµÄÔËÐÐÊ±Í³¼ÆÐÅÏ¢½øÐÐ±È½Ï¡£ Èç¹ûÐÔÄÜ²»ÊÇÏàÍ¬»ò¸ü¼Ñ£¬ÎÒÃÇ½«Çå³ýËùÓÐ DOP ·´À¡£¬²¢´Ó±àÒëµÄ DOP ¿ªÊ¼ÖØÐÂ·ÖÎö²éÑ¯¡£

  Çë²ÎÔÄ²¢ÐÐ¶È (DOP) ·´À¡¡£

  »ùÊý¹À¼Æ·´À¡

  Èç¹ûÕâÐ©ÎÊÌâÊÇÓÉ²»ÕýÈ·µÄ¹À¼ÆÄ£ÐÍ¼ÙÉèÒýÆðµÄ£¬ÔòÊ¶±ð²¢¸üÕýÖØ¸´²éÑ¯µÄ´ÎÓÅ²éÑ¯Ö´ÐÐ¼Æ»®¡£ ÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢²¢´¦ÓÚ¡°¶ÁÐ´¡±Ä£Ê½¡£ Çë²ÎÔÄ»ùÊý¹À¼Æ (CE) ·´À¡¡£

  ÓÅ»¯ÁË¼Æ»®Ç¿ÖÆ

  Ê¹ÓÃ±àÒëÖØ²¥Í¨¹ýÔ¤»º´æ²»¿ÉÖØ¸´µÄ¼Æ»®±àÒë²½ÖèÀ´¸Ä½øÇ¿ÖÆ¼Æ»®Éú³ÉµÄ±àÒëÊ±¼ä¡£ ÔÚÊ¹ÓÃ²éÑ¯´æ´¢ÓÅ»¯¼Æ»®Ç¿ÖÆÖÐÁË½âÏêÏ¸ÐÅÏ¢¡£

  ¹ÜÀí

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  ÊÊÓÃÓÚ SQL Server µÄ Azure À©Õ¹µÄ¼¯³ÉÉèÖÃÌåÑé

  ÔÚÉèÖÃÊ±Îª SQL Server °²×° Azure À©Õ¹¡£ Azure ¼¯³É¹¦ÄÜËù±ØÐèµÄ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ£º

  - ´ÓÃüÁîÌáÊ¾·û°²×° SQL Server

  - Ê¹ÓÃ°²×°Ïòµ¼°²×° SQL Server(°²×°³ÌÐò)¡£

  ¹ÜÀíÊÊÓÃÓÚ SQL Server µÄ Azure À©Õ¹

  Ê¹ÓÃ SQL Server ÅäÖÃ¹ÜÀíÆ÷¹ÜÀíÊÊÓÃÓÚ SQL Server ·þÎñµÄ Azure À©Õ¹¡£ ´´½¨ÒÑÆôÓÃ Azure Arc µÄ SQL Server ÊµÀýÒÔ¼°Ê¹ÓÃÆäËû Azure Á¬½Ó¹¦ÄÜÊ±ÐèÒª´Ë¹¦ÄÜ¡£ Çë²ÎÔÄ SQL Server ÅäÖÃ¹ÜÀíÆ÷¡£

  ×î´ó·þÎñÆ÷ÄÚ´æ¼ÆËã

  ÔÚ°²×°¹ý³ÌÖÐ£¬SQL °²×°³ÌÐò½¨ÒéÎª×î´ó·þÎñÆ÷ÄÚ´æÌá¹©Ò»¸öÖµ£¬ÒÔ±ãÓë¼ÇÂ¼µÄ½¨Òé±£³ÖÒ»ÖÂ¡£ »ù´¡¼ÆËãÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÓÐËù²»Í¬£¬ÒÔ·´Ó³½¨ÒéµÄ·þÎñÆ÷ÄÚ´æÅäÖÃÑ¡Ïî¡£

  ¼ÓËÙÊý¾Ý¿â»Ö¸´ (ADR) ¸Ä½ø

  ÔÚ½â¾ö³Ö¾Ã°æ±¾´æ´¢ (PVS) µÄ´æ´¢ÎÊÌâºÍÌá¸ßÕûÌå¿ÉÉìËõÐÔ·½Ãæ½øÐÐÁË¼¸Ïî¸Ä½ø¡£ SQL Server 2022(16.x)ÊµÏÖÁËÒ»¸ö¶àÏß³ÌµÄ³Ö¾Ã°æ±¾´æ´¢ÇåÀíÆ÷¡£ PVS Ò³Ãæ¸ú×ÙÆ÷µÄÄÚ´æÕ¼ÓÃÒÑµÃµ½¸Ä½ø¡£ »¹ÓÐÒ»Ð© ADR Ð§ÂÊ·½ÃæµÄ¸Ä½ø£¬ÀýÈç²¢·¢¸Ä½ø£¬ËüÃÇ¿É°ïÖúÇåÀí¹ý³Ì¸ü¸ßÐ§µØ¹¤×÷¡£ ADR »áÇåÀíÒÔÇ°ÓÉÓÚËø¶¨¶øÎÞ·¨ÇåÀíµÄÒ³Ãæ¡£

  Çë²ÎÔÄ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐµÄ ADR ¸Ä½ø¡£

  ¸Ä½øÁË¿ìÕÕ±¸·ÝÖ§³Ö

  Ìí¼ÓÁË¶Ô¶³½áºÍ½â¶³ I/O µÄ Transact-SQL Ö§³Ö£¬¶øÎÞÐè VDI ¿Í»§¶Ë¡£ ´´½¨ Transact-SQL ¿ìÕÕ±¸·Ý¡£

  ÊÕËõÊý¾Ý¿â WAIT_AT_LOW_PRIORITY

  ÔÚÒÔÇ°µÄ°æ±¾ÖÐ£¬ÊÕËõÊý¾Ý¿âºÍÊý¾Ý¿âÎÄ¼þÒÔ»ØÊÕ¿Õ¼äÍ¨³£»áµ¼ÖÂ²¢·¢ÎÊÌâ¡£ SQL Server 2022 (16.x) Ìí¼ÓÁË WAIT_AT_LOW_PRIORITY ×÷ÎªÊÕËõ²Ù×÷(DBCC SHRINKDATABASE ºÍ DBCC SHRINKFILE)µÄ¸½¼ÓÑ¡Ïî¡£ Ö¸¶¨ WAIT_AT_LOW_PRIORITY Ê±£¬ÐèÒª Sch-S »ò Sch-M ËøµÄÐÂ²éÑ¯²»»á±»µÈ´ýÊÕËõ²Ù×÷×èÖ¹£¬Ö±µ½ÊÕËõ²Ù×÷Í£Ö¹µÈ´ý²¢¿ªÊ¼Ö´ÐÐ¡£ Çë²ÎÔÄÊÕËõÊý¾Ý¿âºÍÊÕËõÎÄ¼þ¡£

  XML Ñ¹Ëõ

  XML Ñ¹ËõÌá¹©ÁËÒ»ÖÖ·½·¨£¬ÓÃÓÚÑ¹Ëõ XML ÁÐºÍË÷ÒýµÄÐÐÍâ XML Êý¾Ý£¬´Ó¶øÌá¸ßÈÝÁ¿ÒªÇó¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ CREATE TABLE ºÍ CREATE INDEX¡£

  Òì²½×Ô¶¯¸üÐÂÍ³¼ÆÐÅÏ¢²¢·¢

  Èç¹ûÆôÓÃÁËASYNC_STATS_UPDATE_WAIT_AT_LOW_PRIORITYÊý¾Ý¿â·¶Î§ÅäÖÃ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÊ¹ÓÃÒì²½Í³¼Æ¸üÐÂÀ´±ÜÃâÇ±ÔÚµÄ²¢·¢ÎÊÌâ¡£

  ±¸·Ý²¢»¹Ô­µ½ S3 ¼æÈÝ¶ÔÏó´æ´¢

  SQL Server 2022 (16.x) Í¨¹ýÊ¹ÓÃ REST API Ìí¼Ó¶ÔÐÂ S3 Á¬½ÓÆ÷µÄÖ§³ÖÀ´À©Õ¹ BACKUP/RESTORETO/FROMURL Óï·¨¡£ Çë²ÎÔÄ±¸·Ýµ½ URL¡£

  Æ½Ì¨

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  SQL Server Native Client (SNAC) ÒÑ±»É¾³ý

  SQL Server Native Client (SNAC) Î´Ëæ¸½£º

  ¡¤ SQL Server 2022 (16.x) ¼°¸ü¸ß°æ±¾

  ¡¤ SQL Server Management Studio 19 ¼°¸ü¸ß°æ±¾

  ²»½¨ÒéÔÚÐÂÓ¦ÓÃ³ÌÐò¿ª·¢¹¤×÷ÖÐÊ¹ÓÃ SQL Server Native Client(SQLNCLI »ò SQLNCLI11)ºÍ¾É°æ Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)¡£¶ÔÓÚÐÂÏîÄ¿£¬ÇëÊ¹ÓÃÒÔÏÂÇý¶¯³ÌÐòÖ®Ò»£º

  ¡¤ Microsoft ODBC Driver for SQL Server

  ¡¤ ÊÊÓÃÓÚ SQL Server µÄ Microsoft OLE DB Çý¶¯³ÌÐò

  ¶ÔÓÚ×÷Îª SQL Server Êý¾Ý¿âÒýÇæ×é¼þ(°æ±¾ 2012 µ½ 2019)Ëæ¸½µÄ SQLNCLI£¬Çë²ÎÔÄ´ËÖ§³ÖÉúÃüÖÜÆÚÌØÀý¡£

  ¾ßÓÐÖ±½ÓÐ´Èë¹¦ÄÜµÄ»ìºÏ»º³å³Ø

  ¼õÉÙÐèÒªÔÚ×¤ÁôÓÚ PMEM Éè±¸ÉÏµÄÒÑÐÞ¸ÄÊý¾Ý»òË÷ÒýÒ³ÉÏÖ´ÐÐµÄ memcpy ÃüÁîµÄÊýÁ¿¡£ ´Ë enlightenment ÏÖ¿ÉÓÃÓÚ Window 2022 ºÍ Linux¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ¾ßÓÐÖ±½ÓÐ´Èë¹¦ÄÜµÄ»ìºÏ»º³å³ØºÍÎª Windows ÉÏµÄ SQL Server ÅäÖÃ³Ö¾ÃÐÔÄÚ´æ (PMEM)¡£

  ¼¯³É¼ÓËÙºÍÐ¶ÔØ

  SQL Server 2022 (16.x) Ê¹ÓÃ Intel µÈºÏ×÷»ï°éÌá¹©µÄ¼ÓËÙ¼¼ÊõÀ´Ìá¹©À©Õ¹¹¦ÄÜ¡£ ·¢²¼Ê±£¬Intel® QuickAssist Technology (QAT) Ìá¹©±¸·ÝÑ¹ËõºÍÓ²¼þÐ¶ÔØ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ¼¯³É¼ÓËÙºÍÐ¶ÔØ¡£

  ¸Ä½øÁËÓÅ»¯

  SQL Server 2022 (16.x) Ê¹ÓÃÐÂµÄÓ²¼þ¹¦ÄÜ(°üÀ¨¸ß¼¶Ê¸Á¿À©Õ¹ (AVX) 512 À©Õ¹)À´¸Ä½øÅú´¦ÀíÄ£Ê½²Ù×÷¡£ ÐèÒª¸ú×Ù±êÖ¾ 15097¡£ Çë²ÎÔÄ DBCC TRACEON - ¸ú×Ù±êÖ¾ (Transact-SQL)¡£

  ÓïÑÔ

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  ¿É»Ö¸´Ìí¼Ó±íÔ¼Êø²Ù×÷

  Ö§³ÖÔÝÍ£ºÍ»Ö¸´ ALTER TABLE ADD CONSTRAINT ²Ù×÷¡£ ÔÚÎ¬»¤Ê±¶Î¡¢¹ÊÕÏ×ªÒÆ»òÏµÍ³¹ÊÕÏºó»Ö¸´´ËÀà²Ù×÷¡£

  ´´½¨Ë÷Òý (CREATE INDEX)

  Ìí¼ÓÁËÁª»úË÷Òý²Ù×÷×Ó¾äµÄ WAIT_AT_LOW_PRIORITY¡£

  ÊÂÎñ¸´ÖÆ

  ¶ÔµÈ¸´ÖÆÖ§³Ö³åÍ»¼ì²âºÍ½âÎö£¬ÒÔÔÊÐí×îºóÒ»¸öÐ´ÈëÕß»ñÊ¤¡£ ×î³õÊÇÔÚ SQL Server 2019 (15.x) CU 13 ÖÐÒýÈëµÄ¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ×Ô¶¯´¦ÀíÓëÉÏ´ÎÐ´Èë»ñÊ¤µÄ³åÍ»¡£

  CREATE STATISTICS

  Ìí¼Ó AUTO_DROP Ñ¡Ïî

  µÍÓÅÏÈ¼¶µÄ×Ô¶¯Í³¼ÆÐÅÏ¢¡£

  SELECT ...WINDOW ×Ó¾ä

  ÔÚÓ¦ÓÃ OVER ×Ó¾äÖÐÊ¹ÓÃ´°¿ÚµÄ´°¿Úº¯ÊýÖ®Ç°£¬È·¶¨ÐÐ¼¯µÄ·ÖÇøºÍÅÅÐò¡£ Çë²ÎÔÄ SELECT - WINDOW ¡£

  IS [NOT] DISTINCT FROM

  È·¶¨Á½¸ö±í´ïÊ½ÔÚÏà»¥±È½ÏÊ±¼ÆËã½á¹ûÊÇ·ñÎª NULL£¬²¢±£Ö¤½á¹ûÖµÎª true »ò false¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ IS [NOT] DISTINCT FROM (Transact-SQL)¡£

  Ê±Ðòº¯Êý

  ¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÊ±¼ä´°¿Ú¡¢¾ÛºÏºÍÉ¸Ñ¡¹¦ÄÜÀ´´æ´¢ºÍ·ÖÎöËæÊ±¼ä±ä»¯µÄÊý¾Ý¡£

  - DATE_BUCKET

  - GENERATE_SERIES

  ÒÔÏÂº¯ÊýÌí¼ÓÁË¶Ô IGNORE NULLS ºÍ RESPECT NULLS µÄÖ§³Ö£º

  - FIRST_VALUE

  - LAST_VALUE

  JSON º¯Êý

  - ISJSON

  - JSON_PATH_EXISTS

  - JSON_OBJECT

  - JSON_ARRAY

  ¾ÛºÏº¯Êý

  - APPROX_PERCENTILE_CONT

  - APPROX_PERCENTILE_DISC

  T-SQL º¯Êý

  - Âß¼­º¯Êý - GREATEST

  - Âß¼­º¯Êý - LEAST

  - STRING_SPLIT

  - DATETRUNC

  - LTRIM

  - RTRIM

  - TRIM

  Î»²Ù×÷º¯Êý

  - LEFT_SHIFT (Transact SQL)

  - RIGHT_SHIFT (Transact SQL)

  - BIT_COUNT (Transact SQL)

  - GET_BIT (Transact SQL)

  - SET_BIT (Transact SQL)

  ¹¤¾ß

  Õ¹¿ª±í

  ÐÂÔö¹¦ÄÜ»ò¸üÐÂ

  ÏêÏ¸ÐÅÏ¢

  Azure Data Studio

  ÔÚÏÂÔØ²¢°²×° Azure Data Studio »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£ ×îÐÂ°æ±¾°üÀ¨¶Ô SQL Server 2022 (16.x) µÄÖ§³Ö¡£

  ·Ö²¼Ê½ÖØ²¥

  SQL Server °²×°³ÌÐò²»ÔÙ°üÀ¨ Distributed Replay ¿Í»§¶ËºÍ¿ØÖÆÆ÷¿ÉÖ´ÐÐÎÄ¼þ¡£ ÕâÐ©ÎÄ¼þÓë¹ÜÀíÔ±³ÌÐòÒ»Æð×÷Îªµ¥¶ÀÏÂÔØÌá¹©

  SQL Server Management Studio

  SSMS °æ±¾ 19.0 ÏÖÒÑÍÆ³ö£¬ÊÇ½¨ÒéÓÃÓÚ SQL Server 2022 (16.x) µÄ SSMS °æ±¾¡£ ÏÂÔØ SQL Server Management Studio (SSMS)¡£

  SqlPackage.exe

  SqlPackage °æ±¾ 19 Ìá¹©¶Ô SQL Server 2022 (16.x) µÄÖ§³Ö¡£ ÔÚÏÂÔØ²¢°²×° SqlPackage »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£

  VS Code

  VS Code °æ±¾ 1.67 ¼°¸ü¸ß°æ±¾Ö§³Ö SQL Server 2022 (16.x)¡£ ÔÚ https://code.visualstudio.com/ »ñÈ¡×îÐÂ°æ±¾¡£

  SQL »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ

  ´Ó SQL Server 2022 (16.x) Æð£¬R¡¢Python ºÍ Java µÄÔËÐÐÊ±²»ÔÙËæ SQL °²×°³ÌÐòÒ»Æð°²×°¡£ Çë¸ÄÎª°²×°ÈÎºÎËùÐèµÄ×Ô¶¨ÒåÔËÐÐÊ±ºÍ°ü¡£ ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄÔÚ Windows ÉÏ°²×° SQL Server 2022 »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ(Python ºÍ R)»òÔÚ Linux ÉÏ°²×° SQL Server 2022 »úÆ÷Ñ§Ï°·þÎñ(Python ºÍ R)¡£

  ÆäËûÐÅÏ¢

  ±¾½ÚÎªÇ°ÃæÍ»³öÏÔÊ¾µÄ¹¦ÄÜÌá¹©ÁË¸ü¶àÐÅÏ¢¡£

  ²éÑ¯´æ´¢¸Ä½ø

  ²éÑ¯´æ´¢¿É°ïÖúÄã¸üºÃµØ¸ú×ÙÐÔÄÜÀúÊ·¼ÇÂ¼¡¢ÅÅ²é²éÑ¯¼Æ»®Ïà¹ØÎÊÌâ£¬²¢ÔÚ Azure SQL Êý¾Ý¿â¡¢Azure SQL ÍÐ¹ÜÊµÀýºÍ SQL Server 2022 (16.x) ÖÐÆôÓÃÐÂ¹¦ÄÜ¡£ CTP 2.1 ÒýÈëÄ¬ÈÏÎªÐÂÊý¾Ý¿âÆôÓÃµÄ²éÑ¯´æ´¢¡£ Èç¹ûÐèÒªÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢£¬Çë²ÎÔÄÆôÓÃ²éÑ¯´æ´¢¡£

  ¡¤ ¶ÔÓÚÒÑ´ÓÆäËû SQL Server ÊµÀý»¹Ô­µÄÊý¾Ý¿âÒÔ¼°´Ó¾ÍµØÉý¼¶Éý¼¶µ½ SQL Server 2022 (16.x) µÄÊý¾Ý¿â£¬ÕâÐ©Êý¾Ý¿â½«±£ÁôÒÔÇ°µÄ²éÑ¯´æ´¢ÉèÖÃ¡£

  ¡¤ ¶ÔÓÚ´ÓÒÔÇ°µÄ SQL Server ÊµÀý»¹Ô­µÄÊý¾Ý¿â£¬µ¥¶ÀÆÀ¹ÀÊý¾Ý¿â¼æÈÝÐÔ¼¶±ðÉèÖÃ£¬ÒòÎªÒ»Ð©ÖÇÄÜ²éÑ¯´¦Àí¹¦ÄÜÓÉ¼æÈÝÐÔ¼¶±ðÉèÖÃÆôÓÃ¡£

  Èç¹ûµ£ÐÄ²éÑ¯´æ´¢¿ÉÄÜ»á²úÉúµÄ¿ªÏú£¬¹ÜÀíÔ±¿ÉÄÜ»áÊ¹ÓÃ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ½øÒ»²½ÓÅ»¯²éÑ¯´æ´¢²¶»ñµÄÄÚÈÝ¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿ÉÓÃÓÚ°ïÖú½øÒ»²½ÓÅ»¯²éÑ¯´æ´¢²¶»ñ¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿ÉÓÃÓÚÌá¸ß¶Ô²¶»ñ²éÑ¯ºÍ²éÑ¯ÏêÏ¸ÐÅÏ¢µÄÑ¡ÔñÐÔ¡£ ÀýÈç£¬¹ÜÀíÔ±¿ÉÄÜ»áÑ¡Ôñ½ö²¶»ñ³É±¾×î¸ßµÄ²éÑ¯¡¢ÖØ¸´²éÑ¯»ò¼ÆËã¿ªÏú½Ï¸ßµÄ²éÑ¯¡£ ×Ô¶¨Òå²¶»ñ²ßÂÔ¿É°ïÖú²éÑ¯´æ´¢²¶»ñ¹¤×÷¸ººÉÖÐ×îÖØÒªµÄ²éÑ¯¡£ ³ý STALE_CAPTURE_POLICY_THRESHOLD Ñ¡ÏîÍâ£¬ÕâÐ©Ñ¡Ïî¶¨Òå OR Ìõ¼þ£¬ÐèÒªÂú×ãÕâÐ©Ìõ¼þ£¬²ÅÄÜÔÚ¶¨ÒåµÄ¡°¹ýÊ±²¶»ñ²ßÂÔãÐÖµ¡±ÖÐ²¶»ñ²éÑ¯¡£ ÀýÈç£¬ÏÂÃæÊÇ QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO ÖÐµÄÄ¬ÈÏÖµ£º

  SQL¸´ÖÆ

  ...

  QUERY_CAPTURE_MODE = CUSTOM,

  QUERY_CAPTURE_POLICY = (

  STALE_CAPTURE_POLICY_THRESHOLD = 24 HOURS,

  EXECUTION_COUNT = 30,

  TOTAL_COMPILE_CPU_TIME_MS = 1000,

  TOTAL_EXECUTION_CPU_TIME_MS = 100

  )

  ...

  SQL Server ·þÎñÉèÖÃÎª¡°×Ô¶¯(ÑÓ³ÙÆô¶¯)¡±Æô¶¯Ä£Ê½

  ÔÚ SQL Server 2022 (16.x) ¼°¸ü¸ß°æ±¾ÖÐ£¬µ±ÄãÔÚ Configuration Manager ÖÐ½« SQL Server ·þÎñµÄ¡°Æô¶¯Ä£Ê½¡±ÉèÖÃÎª¡°×Ô¶¯¡±Ê±£¬·þÎñ½«¸ÄÎªÔÚ¡°×Ô¶¯(ÑÓ³ÙÆô¶¯)¡±Ä£Ê½ÏÂÆô¶¯£¬¼´Ê¹¡°Æô¶¯Ä£Ê½¡±ÏÔÊ¾Îª¡°×Ô¶¯¡±Ò²ÊÇÈç´Ë¡£

  SQL Server Analysis Services

  ´Ë°æ±¾ÒýÈëÁËÐÂ¹¦ÄÜºÍÕë¶ÔÐÔÄÜ¡¢×ÊÔ´¹ÜÀíºÍ¿Í»§¶ËÖ§³ÖµÄ¸Ä½ø¡£ ÓÐ¹ØÌØ¶¨¸üÐÂ£¬Çë²ÎÔÄ SQL Server Analysis Services ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ¡£

  SQL Server Reporting Services

  ´Ë°æ±¾ÒýÈëÁËÕë¶Ô¸¨Öú¹¦ÄÜ¡¢°²È«ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔºÍ bug ÐÞ¸´µÄÐÂ¹¦ÄÜºÍ¸Ä½ø¡£ ÓÐ¹ØÌØ¶¨¸üÐÂ£¬Çë²ÎÔÄ SQL Server Reporting Services (SSRS) ÖÐµÄÐÂÔö¹¦ÄÜ¡£

  SQL Server Integration Services

  ÓÐ¹ØÓë SQL Server Integration Services Ïà¹ØµÄ¸ü¸Ä£¬Çë²ÎÔÄ Integration Services Ïòºó¼æÈÝÐÔ¡£

  ÆäËû·þÎñ

  ´Ë°æ±¾²»Îª SQL Server Master Data Services Ìí¼Ó¹¦ÄÜ¡£

  Ïà¹ØÄÚÈÝ

  ¡¤ SqlServer PowerShell Ä£¿é

  ¡¤ SQL Server PowerShell

  ¡¤ SQL Server ÑÐÌÖ»á

  ¡¤ SQL Server 2022 ·¢ÐÐËµÃ÷

  »ñÈ¡°ïÖú

  ¡¤ SQL Òâ¼û£ºÄúÊÇ·ñÓÐ¸Ä½ø SQL Server µÄ½¨Òé£¿

  ¡¤ Microsoft Q&A (SQL Server)

  ¡¤ DBA Stack Exchange (tag sql-server)£ºÑ¯ÎÊ SQL Server Ïà¹ØÎÊÌâ

  ¡¤ Stack Overflow (tag sql-server)£ºÓÐ¹Ø SQL ¿ª·¢ÎÊÌâµÄ´ð°¸

  ¡¤ Microsoft SQL Server Ðí¿ÉÌõ¿îºÍÐí¿ÉÖ¤ÐÅÏ¢

  ¡¤ ÆóÒµÓÃ»§Ö§³ÖÑ¡Ïî

  ¡¤ ÆäËû SQL Server °ïÖúºÍ·´À¡

  ²ÎÓë±à¼­ SQL ÎÄµµ

  ÄãÊÇ·ñÖªµÀÄã¿ÉÒÔ×ÔÐÐ±à¼­ SQL ÄÚÈÝ£¿ ÄãÈç¹ûÕâÑù×ö£¬²»½ö¿ÉÒÔ°ïÖú¸Ä½øÎÒÃÇµÄÎÄµµ£¬»¹¿ÉÒÔ»ñµÃÒ³Ãæ¹±Ï×ÕßµÄÊâÈÙ¡£

  ÓÐ¹ØÏêÏ¸ÐÅÏ¢£¬Çë²ÎÔÄ±à¼­ Microsoft Learn ÎÄµµ¡£

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùAF-1000-FH1600B ´ÙÏú£¡
Windows
Windows Server 2022ÏêÏ¸½éÉÜ£¬Èí¼þÌØ¼ÛÖÐ£¡
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
Ììçá¿ª·¢Õß
Áª·¢¿Æ¾Ù°ìÌìçá¿ª·¢Õß´ó»á2025£ºÓëÉúÌ¬»ï°éÐ¯ÊÖÂõÏòÖÇÄÜÌåAIÊ±´ú
×¨·ÃÁõ×÷»¢
×¨·ÃOPPOÁõ×÷»¢£º×öµ½ÐÐÒµÖ®²»ÄÜ£¬È«ÐÂFind X8 ÏµÁÐÖØËÜÓ°ÏñÓë²úÆ·¸ñ¾Ö
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}