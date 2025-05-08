¶«·½Í¨ÖÐ¼ä¼þTongWebV7.0ÆóÒµ°æÊý¾Ý¿âÈí¼þ£¬½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÊ®½Ö»Ô»Í¹ú¼Ê2ºÅÂ¥1715ÊÒÏêÑ¯£¬¹ØÓÚ¶«·½Í¨ÖÐ¼ä¼þTongWebV7.0ÆóÒµ°æÊý¾Ý¿âÈí¼þµÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯(ÁªÏµµç»°£º010-51669839 / 13901054696 / 13621122797 / 13911679733 )¸ÃÉÌ¼Ò¡£
|¹¦ÄÜÄ£¿é
|¹ú¼Ê²úÆ·Ìæ´ú£ºÒÑÍê³É1000+¹ú²úÈíÓ²¼þ²úÆ·ÊÊÅä£¬Ö§³ÖÖ÷Á÷ºÍ°²È«´´ÐÂÀàÊý¾Ý¿â¡¢²Ù×÷ÏµÍ³£»»ýÀÛ´óÁ¿Ó¦ÓÃÏµÍ³Ç¨ÒÆÊµ²Ù¾Ñé£¬¾ß±¸Ç¨ÒÆ¹¤¾ß£¬¿ÉÇáËÉÍê³ÉÉÌÓÃ»ò¿ªÔ´Ó¦ÓÃ·þÎñÆ÷µ½TongWebÇ¨ÒÆ¡£ ¹úÄÚ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃÎÈ¶¨Ö§³Å£ºTongWeb¼¯Èº½ÚµãµÄÊýÁ¿¿É×Ô¶¯¡¢¼°Ê±¡¢ÊÊµ±µÄËæ×ÅÒµÎñÁ¿±ä»¯Ôö¼õ£¬ÇÒ²»Ó°ÏìÒµÎñµÄÁ¬ÐøÔËÐÐ£»Ìá¹©¼¯Èº¼¯ÖÐ¹ÜÀí¹¤¾ß£¬ÊµÏÖ¶Ô¶àÌ¨»úÆ÷µÄÍ³¹Ü¿Ø£¬ Ìá¸ß×ÊÔ´ÀûÓÃÂÊ£¬½ÚÊ¡ÔËÓª³É±¾¡£ ÔÆ»·¾³²¿Êð£º¸üÊÊÓÚÔÆÔÉú¼Ü¹¹¿ª·¢µÄÓ¦ÓÃºÍ²¿ÊðÄ£Ê½£¬½éÖÊÐ¡ÇÉ¡¢¶¯Ì¬µ¯ÐÔÀ©Õ¹¡¢°´Ðè·þÎñ¡¢ÆôÍ£Ñ¸ËÙ£¬¿ÉÊÊÅä¸÷ÖÖÈÝÆ÷ÔÆ»·¾³£¬Ö§³ÖÔÚDockerÈÝÆ÷ÖÐ²¿Êð£¬ÔÚK8S¼¯Èº»·¾³ÖÐÔËÐÐ¡£ Ó¦ÓÃ°²È«¼Ó¹Ì ¸ß¾«¶È¼ì²â²¢·ÀÓùÒÑÖªºÍÎ´ÖªÍþÐ²£»Âú×ãµÈ±£2.0ËÄ¼¶ºÏ¹æÒªÇó£»¾¹ýÏµÁÐ°²È«¹¤¾ß°²È«É¨Ãè£»Ö§³Ö¹úÃÜSSL²¢Ìá¹©½ûÓÃ²»°²È«HTTP·½·¨¡¢·ÀÖ¹ÍøÒ³Ç¶Ì×µÈ°²È«ÉèÖÃ¡£ Í³Ò»ÔËÎ¬¹Ü¿Ø Ìá¹©ÃüÁîÐÐ¹¤¾ß¡¢¹ÜÀí¿ØÖÆÌ¨µÈ¶àÖÖ¹ÜÀí·½Ê½£¬¿É½øÐÐÍ³Ò»ÅäÖÃ¡¢²¿Êð¼°¼à¿ØµÈ£¬Ìá¹©´úÂë¼¶µÄÓ¦ÓÃÐÔÄÜÕï¶Ï¹¤¾ßAPM¡¢ÍêÉÆµÄ¼à¿ØÕï¶ÏºÍ¿ìÕÕ·ÖÎöÏµÍ³¡£
|Èí¼þ°æ±¾
|ÆóÒµ°æ
|²úÆ·ÐÍºÅ
|ÖÐ¼ä¼þTongWebV7.0ÆóÒµ°æ
|ÏêÏ¸ËµÃ÷
|TongWebÊÇÒ»¿îÈ«Ãæ·ûºÏJava EE¡¢Jakarta EE×îÐÂ±ê×¼¹æ·¶¡¢ÇáÁ¿Ò×ÓÚÊ¹ÓÃ¡¢ÐÔÄÜÇ¿´ó¡¢¾ßÓÐ¸ß¿É¿¿ÐÔºÍ¸ß°²È«ÐÔµÄÓ¦ÓÃ·þÎñÆ÷²úÆ·£¬¿ÉÊÊÓ¦¸÷ÀàÆóÒµÓ¦ÓÃµÄ»ù´¡»·¾³¼°¶àÖÖÖ÷Á÷Ó¦ÓÃ¿ò¼Ü£¬Ö§³Å´Ó¿ª·¢µ½Éú²úµÄÈ«Ó¦ÓÃÉúÃüÖÜÆÚ,°üÀ¨±ã½ÝµÄ¿ª·¢¡¢ËæÐèÓ¦±äµÄÁé»î²¿Êð¡¢·á¸»µÄÔËÐÐÊ±¼àÊÓ¡¢¸ßÐ§µÄ¹ÜÀíµÈ¡£
|°æ±¾ºÅ
|V7.0
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ