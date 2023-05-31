Èñ½Ý24¿ÚÇ§Õ×Èý²ãÍø¹ÜÐÍºÐÊ½½ÓÈë½»»»»ú£¬Ç§Õ×ÉÏÐÐRG-S2910V2-24GT4SFP-L

²úÆ·¸ÅÊö
RG-S2910V2-LÏµÁÐ½»»»»úÊÇÈñ½ÝÍøÂçÃæÏòÖÐÐ¡Ô°ÇøÍÆ³öµÄÇ§Õ×ÒÔÌ«Íø½»»»»ú¡£¸ÃÏµÁÐ²úÆ·²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÓ²¼þ¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬´îÔØÈñ½ÝÍøÂçÄ£¿é»¯²Ù×÷ÏµÍ³£¬¿ÉÌá¹©¸ü´óµÄ×ÊÔ´±íÏî¡¢¸ü¿ìµÄÓ²¼þ´¦ÀíÐÔÄÜ¡¢¸ü¸ßµÄ²Ù×÷Ê¹ÓÃÌåÑé¡£
RG-S2910V2-LÏµÁÐ½»»»»úÎªÔ°ÇøÍøÂç½ÓÈëÉè±¸Ìá¹©Ç§Õ×µ½×ÀÃæÓ¦ÓÃ£¬Í¬Ê±Ìá¹©´óÈÝÁ¿µÄÇ§Õ×ºÍÍòÕ×ÉÏÐÐ´ø¿í£¬Âú×ã½ÓÈëÓÃ»§ÐÅÏ¢Á¿ÈÕÒæÔö³¤µÄÐèÒª¡£
RG-S2910V2-24GT4SFP-L£º24¸ö10/100/1000M×ÔÊÊÓ¦µç¿Ú£¬4¸ö1G SFP¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´¡£
½»»»ÈÝÁ¿£º336Gbps/3.36Tbps °ü×ª·¢ÂÊ£º51Mpps/126Mpps
²úÆ·ÌØÐÔ
¡ñ ÍêÉÆµÄ°²È«·À»¤²ßÂÔ
RG-S2910V2-LÏµÁÐÌá¹©ÏÈ½øµÄÓ²¼þCPU±£»¤»úÖÆ£ºÌØÓÐµÄCPU±£»¤²ßÂÔ(CPP£¬CPU Protect Policy)£¬¶Ô·¢ÍùCPUµÄÊý¾ÝÁ÷£¬½øÐÐÁ÷Çø·ÖºÍÓÅÏÈ¼¶¶ÓÁÐ·Ö¼¶´¦Àí£¬²¢¸ù¾ÝÐèÒªÊµÊ©´ø¿íÏÞËÙ£¬³ä·Ö±£»¤CPU²»±»·Ç·¨Á÷Á¿Õ¼ÓÃ¡¢¶ñÒâ¹¥»÷ºÍ×ÊÔ´ÏûºÄ£¬±£ÕÏÁËCPU°²È«£¬³ä·Ö±£»¤ÁË½»»»»úµÄ°²È«¡£
Ö§³ÖDHCP snooping£¬¿ÉÖ»ÔÊÐíÐÅÈÎ¶Ë¿ÚµÄDHCPÏìÓ¦£¬·ÀÖ¹Ë½ÉèDHCP ServerµÄÆÛÆ¡£
¡ñ ¸ß¿É¿¿ÐÔ
Ö§³ÖÉú³ÉÊ÷ÐÒé802.1D¡¢802.1w¡¢802.1s£¬±£Ö¤¿ìËÙÊÕÁ²£¬Ìá¸ßÈÝ´íÄÜÁ¦£¬±£Ö¤ÍøÂçµÄÎÈ¶¨ÔËÐÐºÍÁ´Â·µÄ¸ºÔØ¾ùºâ£¬ºÏÀíÊ¹ÓÃÍøÂçÍ¨µÀ£¬Ìá¹©ÈßÓàÁ´Â·ÀûÓÃÂÊ¡£
¡ñ ÂÌÉ«½ÚÄÜ
RG-S2910V2-LÖ§³Ö¸ßÐ§½ÚÄÜÒÔÌ«Íø(EEE)£¬¶Ë¿ÚÈç¹ûÔÚÁ¬ÐøÒ»¶ÎÊ±¼äÖ®ÄÚ¿ÕÏÐ£¬ÏµÍ³»á½«¸Ã¶Ë¿ÚÉèÖÃÎª½ÚÄÜÄ£Ê½£¬µ±ÓÐ±¨ÎÄÊÕ·¢Ê±ÔÙÍ¨¹ý¶¨Ê±·¢ËÍµÄ¼àÌýÂëÁ÷»½ÐÑ¶Ë¿Ú»Ö¸´ÒµÎñ£¬´ïµ½½ÚÄÜµÄÐ§¹û¡£
¡ñ ¼òµ¥ÇáËÉµÄÍøÂçÎ¬»¤
RG-S2910V2-LÏµÁÐÖ§³ÖÔÆ¹ÜÀí£¬¿ÉÒÔ´ø¸ø¿Í»§¼«¼òµÄÔËÎ¬¹ÜÀíºÍÓÃ»§ÌåÑé¡£
Ò××éÍø£ºÖ»ÐèÒªÒ»Ì¨ÄÜÉÏÍøµÄPC»òÕßÊÖ»ú£¬¼´¿ÉÍê³É²¿Êð£¬¼´²å¼´ÓÃ¡£
Ò×ÔËÎ¬£ºÔËÎ¬¼òµ¥£¬ÍøÂçËæÊ±¿É¹Ü£¬ÈËÔÚÄÄÀïÍøÂç¾ÍÔÚÄÄÀï£¬ÓÐÏßÎÞÏßÍø¹Ø¾¡ÔÚÕÆÎÕÖÐ¡£
Ò×¼à¿Ø£º¿ÉËæÊ±²é¿´ÍøÂç½¡¿µ¶È£¬Éè±¸ÏêÇé(ÏµÍ³×´Ì¬¡¢Á÷Á¿×ßÊÆ¡¢Á¬Í¨ÐÔ¡¢¹©µç×´Ì¬µÈ)£¬¹ÊÕÏ¿ÉÊÓ£¬ÓÃ»§ÍøÂçÌåÑé¿ÉÊÓ£¬ÓÐ¸æ¾¯¼°Ê±ÍÆËÍ£¬ÓÐÈÕ¼ÇÊÂ¼þ¹©»ØËÝ¡£
Ò×ÈÏÖ¤£ºÒÀÍÐÔÆ¶Ë£¬ÕûÍø±ãÄÜÌá¹©ÉÏÍøÊµÃûÈÏÖ¤£¬²»ÓÃÈÎºÎµÄ¸½¼ÓÈí¼þºÍ·þÎñÆ÷¡£
RG-S2910V2-LÏµÁÐÖ§³ÖSNMP¡¢RMON¡¢SyslogµÈÌØÐÔÀ´½øÐÐÍøÂçµÄÈÕ³£Õï¶Ï¼°Î¬»¤£¬Í¬Ê±¹ÜÀíÔ±¿É²ÉÓÃCLI(ÃüÁîÐÐ½Ó¿Ú)¡¢WebÍø¹Ü¡¢TelnetµÈ¶àÑù»¯µÄ¹ÜÀíºÍÎ¬»¤·½Ê½¸ü·½±ãÉè±¸µÄ¹ÜÀí¡£
²úÆ·×ÉÑ¯ÈÈÏß£º010-82873255 18701331868
¹«Ë¾Ãû³Æ£º±±¾©ÃúÐÅ¼ÑÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ²¿