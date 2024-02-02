ÍþÍ¼ÊÖ»úÊÛºóÎ¬ÐÞ¿Í·þÍøµã-VERTUÊÖ»úÖÐ¹úÎ¬ÐÞÕ¾

×÷ÎªÖªÃûÊÖ»úÖÆÔìÉÌÖ®Ò»£¬VERTUÊÖ»ú´ÓÆ·ÅÆµ®ÉúÒÔÀ´£¬±ãÊ¼ÖÕ½«¹¤×÷µÄÖØµã£¬¾Û½¹ÓÚ¡°²úÆ·ÊÛºóÎ¬ÐÞ¡±»·½Ú£¬Ï£ÍûÄÜ¹»¸ø¹ã´óÏû·ÑÕß½â¾öÊµ¼ÊÎÊÌâ¡£
ÔÚVERTUÊÖ»úµÄ¹ÛÄîÀï£¬ÊÛºó·þÎñµÄÖÊÁ¿ºÃ»µ£¬Ö±½Ó¹ØÏµµ½Ò»¸öÆ·ÅÆµÄÊÐ³¡¿Ú±®£¬¹ØÏµµ½Ò»¿î²úÆ·µÄÉúËÀ´æÍö¡£ÒòÎª²úÆ·²»½öÒª¿¿Æ·ÖÊ¡¢¹¦ÄÜ£¬ÒÔ¼°´´ÐÂ¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±Îª×Ô¼º·¢Éù£¬Í¬Ê±Ò²ÐèÒªÒÀ¿¿¿ÆÑ§¡¢ÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñÌåÏµ£¬²»¶ÏÌáÉý×ÔÉíµÄÆ·ÅÆ×ÛºÏÊµÁ¦¡£
Îª´Ë£¬VERTUÊÖ»úÔÚ±£Ö¤²úÆ·ÖÆÔìÆ·ÖÊµÄ»ù´¡Ö®ÉÏ£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯²úÆ·ÊÛºó·þÎñÌåÏµ£¬Åä±¸×¨ÊôµÄÊÛºó·þÎñÈËÔ±£¬½¨Á¢·øÉäÒ»Ïß¡¢¶þÏß³ÇÊÐµÄÊÛºó·þÎñÍøµã£¬´Ó¶øÂú×ã¹ã´ó¿Í»§µÄÊµ¼ÊÐèÇó¡£ Èç½ñ£¬Ã¿Ò»²¿·Ç·²µÄ Vertu ÊÖ»ú¶¼ÓÉÒ»Î»¹¤ÒÕ´óÊ¦£¬ÔÚÎ»ÓÚÓ¢¸ñÀ¼ Church Crookham µÄ¹¤·»ÄÚÊÖ¹¤´òÔì¶ø³É¡£Vertu ÊÖ»úÑ¡ÓÃµÄ¶¼ÊÇ×î·Ç·²×¿Ô½µÄ²ÄÖÊ¡ª¡ªºì±¦Ê¯¡¢À¶±¦Ê¯ºÍîÑ½ðÊôµÈ¡£ËüÃÇ¶¼¾ßÓÐ¾«ÃÀµÄÍâ¹ÛºÍÎÞÓëÂ×±ÈµÄ¼áÈÍÐÔ¡£
Vertu ÊÖ»úÖÂÁ¦ÓÚÎª×ð¹óµÄ¿Í»§´òÔìÈ«·½Î»µÄ¸öÐÔ»¯ÕäÆ·£¬¶àÖÖ¶¨ÖÆÑ¡ÔñÈÃ¿Í»§³ä·ÖÕ¹ÏÖ³öÓëÖÚ²»Í¬µÄ¸öÈËÆ·Î¶¡£ ³ý´ËÖ®Íâ£¬Vertu ÊÖ»úÖÆ×÷¹ý³ÌÖÐµÄÃ¿Ò»¸öÁ÷³Ì¼°Ã¿Ò»Ïî¹¦ÄÜ¶¼·ûºÏ¼áÈÍ¡¢¿É¿¿¼°ÐÔÄÜµÄ×î¸ß±ê×¢¡£ÇåÔÃµÄÒôÖÊ¡¢ÇåÈñµÄ»ÖÊ¡¢¿ìËÙÁ÷³©µÄ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÈÃ¿Í»§°²ÕíÎÞÓÇµÄÈ«ÇòÁ¬Í¨ÐÔ¡¢¼«ÖÂ¼áÈÍµÄ²ÄÖÊ¡¢ÑÏ¿ÁµÄ²âÊÔ±ê×¼¡£×ð¹óµÄ²ÄÖÊ£¬Í»³öµÄÆ·ÖÊ£¬Ê¹µÃVertu ÊÖ»úµÃÒÔõÒÉíÓÚÐÐÒµ¡°µÚÒ»ÌÝ¶Ó¡±£¬ÊÜµ½ÎÞÊý×ð¹ó¿Í»§µÄÏ²°®ÓëÍÆ³ç¡£
ÕýÒòÈç´Ë£¬Vertu ÊÖ»ú²Å»áÈç´Ë¹Ø×¢²úÆ·ÊÛºóÎ¬ÐÞ·þÎñ£¬±ÜÃâ³öÏÖ¡°¿Ú±®»¬ÆÂ¡±µÄÏÖÏó£¬´Ó¶øËðºÄÆóÒµÉùÓþ£¬ÎªÈÕºó·¢Õ¹ÂñÏÂ»ö¸ù¡£ Î´À´£¬Vertu ÊÖ»ú½«»á½øÒ»²½ÌáÉý×ÔÉíÆ·ÅÆµÄÊÛºó·þÎñÄÜÁ¦£¬ÕùÈ¡ÎªÊÖ»úÐÐÒµÊ÷Á¢´´ÐÂ·¢Õ¹µÄ°ñÑùÓë±ê¸Ë!
VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞµãµç»°£º010-57199385 189-1129-3332
VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞµãÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332
VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞµãµØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ