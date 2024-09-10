ÀÖ´ÊM4Â·ÓÉÆ÷£¬Êý¾ÝÏê½â£¬Ç×²âºÃÓÃ£¡

²úÆ·ÐÔÄÜ£º
Ö§³ÖPOE¹©µç¹¦ÄÜ£¬1wan4lan
µ¥¿Ú×î¸ß´ø¿í1000M
ÔÆÆ½Ì¨½ÓÈëºÍÈÏÖ¤
APµÄ¹ÜÀí¹¦ÄÜ
ÖÇÄÜÁ÷¿Ø
²úÆ·Ö÷ÒªÂôµã£º
²úÆ·Ìå»ýÐ¡£¬ÊÊºÏÐ¡³¡¾°Ê¹ÓÃ»·¾³;ÐÔÄÜÇ¿´ó£¬ÊÊºÏÖ±²¥¿Í»§¡£
²úÆ·Í¼Æ¬£º
ÊÊºÏµÄ¿Í»§ÈºÌå£º¾Æµê£¬±ö¹Ý£¬¹«Ô¢£¬Ð¡ÉÌ³¡£¬°ì¹«ÊÒ£¬´ó²ÍÒû£¬Æû³µ4Sµê£¬ÎïÒµ¹«Ë¾£¬³¬ÊÐ£¬Ñ§Ð££¬ÅàÑµ»ú¹¹µÈ
³§ÉÌÁªÏµµç»°(WX)£º133-411-90639
³§ÉÌÁªÏµÈË£ºËï¾Àí
ÈÎºÎÎ´¾ÁÖ²ýÊ¢Íþ(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÚÈ¨ÔÚÉú²ú¡¢ÏúÊÛ¡¢Ðû´«µÈ»î¶¯ÖÐÊ¹ÓÃ¡°ÀÖ´Ê¡±ÉÌ±ê£¬»òÕßÖÆÔì¡¢ÏúÊÛ´øÓÐ¡°ÀÖ´Ê¡±ÉÌ±êµÄ²úÆ·µÄÐÐÎª£¬¾ù¿ÉÄÜÉæÏÓ¹¹³É¶ÔÁÖ²ýÊ¢Íþ(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¢²áÉÌ±ê×¨ÓÃÈ¨»òÆäËûºÏ·¨È¨ÒæµÄÇÖ·¸£¬ÎÒË¾½«Í¨¹ý·¨ÂÉÍ¾¾¶Î¬»¤ÎÒË¾ºÏ·¨È¨ÀûºÍÈ¨Òæ¡£
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀÖ´Ê M4 Â·ÓÉÆ÷¾ßÓÐÒÔÏÂÌØµã£º
1. ¸ßÐÔÄÜÐ¾Æ¬£ºÄÚÖÃ¸ßÐÔÄÜÐ¾Æ¬£¬ÄÜ¹»Ìá¹©ÎÈ¶¨¡¢¿ìËÙµÄÊý¾Ý´¦ÀíÄÜÁ¦£¬È·±£ÍøÂçÔËÐÐÁ÷³©£¬ÎÞÂÛÊÇ¶àÉè±¸Í¬Ê±Á¬½Ó»¹ÊÇ½øÐÐ´óÁ÷Á¿Êý¾Ý´«Êä£¬¶¼ÄÜÓÐ½ÏºÃµÄ±íÏÖ¡£
2. ÖÇÄÜ QoS Á÷¿Ø¹ÜÀí£º¿ÉÒÔ¸ù¾Ý²»Í¬µÄÓ¦ÓÃ³¡¾°ºÍÉè±¸ÐèÇó£¬¶ÔÍøÂçÁ÷Á¿½øÐÐÖÇÄÜ·ÖÅäºÍÓÅ»¯¡£ÀýÈç£¬ÓÅÏÈ±£ÕÏÖØÒªÉè±¸»ò¹Ø¼üÓ¦ÓÃµÄ´ø¿í£¬ºÏÀíÏÞÖÆÆäËûÉè±¸µÄÁ÷Á¿£¬´Ó¶øÓÐÐ§±ÜÃâÍøÂçÓµ¶Â£¬ÌáÉýÕûÌåÍøÂçÊ¹ÓÃÌåÑé1¡£
3. ¶àÖÖÍøÂç½Ó¿Ú£ºÒ»°ãÖ§³Ö POE ¹©µçÓë 1wan4lan ÅäÖÃ£¬µ¥¿Ú´ø¿í¿É´ï 1000M£¬Âú×ã¶àÖÖÉè±¸µÄ½ÓÈëÐèÇó£¬Í¬Ê±Ò²ÎªºóÐøÍøÂçµÄÀ©Õ¹ºÍÉý¼¶Ìá¹©ÁË±ãÀûÌõ¼þ1¡£
4. ÔÆÆ½Ì¨½ÓÈëÈÏÖ¤Óë AP ¹ÜÀí£º·½±ãÓÃ»§½øÐÐÔ¶³Ì¹ÜÀíºÍ¿ØÖÆ£¬ÄÜ¹»ËæÊ±ËæµØ¶ÔÂ·ÓÉÆ÷µÄÉèÖÃ½øÐÐµ÷ÕûºÍ¼à¿Ø¡£¶ÔÓÚÓµÓÐ¶à¸ö AP µÄ³¡¾°£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÍ³Ò»¹ÜÀí£¬Ìá¸ß¹ÜÀíÐ§ÂÊ¡£
5. Íâ¹ÛÉè¼Æ£ºÍ¨³£Íâ¹Û¾«ÖÂÐ¡ÇÉ£¬²»Õ¼¿Õ¼ä£¬Ò×ÓÚ·ÅÖÃÔÚ¸÷ÖÖ»·¾³ÖÐ£¬ÇÒÄÜÓëÖÜÎ§»·¾³½ÏºÃµØÈÚºÏ£¬²»»áÏÔµÃÍ»Ø£¡£
6. ¹ã·ºµÄÊÊÓÃÐÔ£ºÊÊÓÃÓÚ¾Æµê¡¢±ö¹Ý¡¢¹«Ô¢¡¢Ð¡ÉÌ³¡¡¢°ì¹«ÊÒ¡¢´ó²ÍÒû¡¢Æû³µ 4S µê¡¢ÎïÒµ¹«Ë¾¡¢³¬ÊÐ¡¢Ñ§Ð£¡¢ÅàÑµ»ú¹¹µÈ¶àÖÖ³¡Ëù£¬ÄÜ¹»Âú×ã²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄÍøÂçÐèÇó¡£
ÀÖ´Ê M4 Â·ÓÉÆ÷ÔÚ²»Í¬Ê¹ÓÃ³¡¾°ÏÂµÄÊÙÃü±íÏÖ¿ÉÄÜ»áÓÐËù²îÒì£¬ÒÔÏÂÊÇÒ»Ð©³£¼ûÊ¹ÓÃ³¡¾°µÄ·ÖÎö£º
¡¤ ¼ÒÍ¥Ê¹ÓÃ³¡¾°£º
¡¤ Ê¹ÓÃÆµÂÊ£º¼ÒÍ¥ÖÐÂ·ÓÉÆ÷µÄÊ¹ÓÃÆµÂÊÏà¶Ô½Ï¸ß£¬¼ÒÍ¥³ÉÔ±µÄ¸÷ÖÖÉè±¸(ÈçÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢Æ½°å¡¢ÖÇÄÜ¼ÒµçµÈ)¶¼»áÁ¬½ÓÂ·ÓÉÆ÷ÉÏÍø£¬²¢ÇÒÊ¹ÓÃÊ±¼ä½ÏÎª·ÖÉ¢£¬È«Ìì¿ÉÄÜ¶¼ÓÐÉè±¸´¦ÓÚÁ¬½Ó×´Ì¬¡£±ÈÈçÍíÉÏÈ«¼ÒÈË¶¼ÔÚ¼ÒÊ±£¬¶à¸öÉè±¸Í¬Ê±Ê¹ÓÃÍøÂç¿´ÊÓÆµ¡¢ÍæÓÎÏ·¡¢ÏÂÔØÎÄ¼þµÈ£¬»á¸øÂ·ÓÉÆ÷´øÀ´½Ï´óµÄÊý¾Ý´¦ÀíÑ¹Á¦1019¡£
¡¤ »·¾³ÒòËØ£º¼ÒÍ¥»·¾³Ò»°ãÏà¶ÔÎÈ¶¨£¬ÎÂ¶È¡¢Êª¶ÈµÈÌõ¼þ½ÏÎªÊÊÒË¡£µ«Ò²¿ÉÄÜ´æÔÚÒ»Ð©Ó°ÏìÒòËØ£¬ÈçÂ·ÓÉÆ÷·ÅÖÃÎ»ÖÃÍ¨·ç²»Á¼£¬±»·ÅÖÃÔÚÏÁÐ¡¿Õ¼ä(ÈçÈõµçÏä)»ò±»ÆäËûÎïÆ·ÕÚµ²£¬µ¼ÖÂÉ¢ÈÈ²»¼Ñ;»òÕß¼ÒÍ¥»·¾³»Ò³¾½Ï¶à£¬³¤ÆÚ»ýÀÛ¿ÉÄÜ»á½øÈëÂ·ÓÉÆ÷ÄÚ²¿£¬Ó°ÏìÆäÐÔÄÜºÍÊÙÃü¡£
¡¤ ÊÙÃü±íÏÖ£ºÈç¹ûÊ¹ÓÃºÍÎ¬»¤µÃµ±£¬ÀÖ´Ê M4 Â·ÓÉÆ÷ÔÚ¼ÒÍ¥»·¾³ÖÐÍ¨³£¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ 3 - 5 ÄêÉõÖÁ¸ü³¤Ê±¼ä¡£µ«Èç¹û³¤ÆÚ´¦ÓÚ¸ß¸ººÉÔËÐÐ×´Ì¬£¬ÇÒÉ¢ÈÈ²»Á¼¡¢»Ò³¾»ýÀÛµÈÎÊÌâµÃ²»µ½½â¾ö£¬¿ÉÄÜ»áÊ¹Â·ÓÉÆ÷µÄÊÙÃüËõ¶Ì£¬³öÏÖÐÔÄÜÏÂ½µ¡¢Æµ·±µôÏß¡¢ÍøËÙ±äÂýµÈÎÊÌâ¡£
¡¤ Ð¡ÐÍ°ì¹«³¡¾°(Èç°ì¹«ÊÒ)£º
¡¤ Ê¹ÓÃÆµÂÊ£º°ì¹«ÊÒÄÚµÄÉè±¸ÊýÁ¿Í¨³£±È¼ÒÍ¥¶à£¬°üÀ¨Ô±¹¤µÄ¹¤×÷µçÄÔ¡¢´òÓ¡»ú¡¢·þÎñÆ÷µÈ£¬ÕâÐ©Éè±¸¿ÉÄÜ³¤Ê±¼äÁ¬½ÓÂ·ÓÉÆ÷²¢½øÐÐ´óÁ¿µÄÊý¾Ý´«Êä£¬ÈçÎÄ¼þÏÂÔØ¡¢ÉÏ´«¡¢ÊÓÆµ»áÒéµÈ£¬¶ÔÂ·ÓÉÆ÷µÄÐÔÄÜºÍÎÈ¶¨ÐÔÒªÇó½Ï¸ß£¬Ê¹ÓÃÆµÂÊºÍ¹¤×÷Ç¿¶È¶¼ºÜ´ó¡£
¡¤ »·¾³ÒòËØ£º°ì¹«ÊÒµÄ»·¾³Ïà¶Ô¸´ÔÓ£¬¿ÉÄÜ´æÔÚ½Ï¶àµÄµç×ÓÉè±¸ºÍµçÆ÷£¬²úÉúµÄµç´Å¸ÉÈÅ¿ÉÄÜ»á¶ÔÂ·ÓÉÆ÷µÄÐÅºÅ²úÉúÒ»¶¨Ó°Ïì¡£´ËÍâ£¬°ì¹«»·¾³µÄÎÂ¶È¡¢Êª¶ÈÒ²¿ÉÄÜÒò¼¾½Ú¡¢¿Õµ÷Ê¹ÓÃµÈÒòËØ¶øÓÐËù±ä»¯£¬Èç¹ûÂ·ÓÉÆ÷·ÅÖÃÔÚ¿¿½üÈÈÔ´»ò¿Õµ÷³ö·ç¿ÚµÈÎ»ÖÃ£¬Ò²»áÓ°ÏìÆäÊÙÃü¡£
¡¤ ÊÙÃü±íÏÖ£ºÓÉÓÚ¹¤×÷¸ººÉ½ÏÖØ£¬ÀÖ´Ê M4 Â·ÓÉÆ÷ÔÚÐ¡ÐÍ°ì¹«³¡¾°ÏÂµÄÊÙÃü¿ÉÄÜ»áÊÜµ½Ò»¶¨Ó°Ïì¡£Èç¹ûÄÜ±£Ö¤Á¼ºÃµÄÊ¹ÓÃ»·¾³ºÍÊÊµ±µÄÎ¬»¤£¬Èç¶¨ÆÚÇåÀí»Ò³¾¡¢±£³ÖÍ¨·çÉ¢ÈÈ¡¢±ÜÃâµç´Å¸ÉÈÅµÈ£¬´ó¸Å¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ 3 - 5 Äê¡£µ«Èç¹ûÊ¹ÓÃ»·¾³¶ñÁÓ£¬»òÕßÍøÂç¸ºÔØ³¤ÆÚ¹ý¸ß£¬¿ÉÄÜ»áµ¼ÖÂÂ·ÓÉÆ÷ÔÚ 3 Äê×óÓÒ¾Í³öÏÖÐÔÄÜÎÊÌâ£¬ÐèÒªÌáÇ°¸ü»»»òÎ¬ÐÞ¡£
¡¤ ÉÌÒµ³¡Ëù³¡¾°(Èç¾Æµê¡¢±ö¹Ý¡¢³¬ÊÐµÈ)£º
¡¤ Ê¹ÓÃÆµÂÊ£ºÕâÐ©ÉÌÒµ³¡ËùµÄÈËÔ±Á÷¶¯ÐÔ´ó£¬Á¬½ÓÂ·ÓÉÆ÷µÄÉè±¸ÊýÁ¿ÖÚ¶àÇÒ²»¹Ì¶¨£¬Ê¹ÓÃÊ±¼äÒ²±È½Ï¼¯ÖÐ£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ¸ß·åÆÚ(Èç¾ÆµêµÄÍíÉÏ¡¢³¬ÊÐµÄÓªÒµÊ±¶ÎµÈ)£¬´óÁ¿ÓÃ»§µÄÉè±¸Í¬Ê±Á¬½ÓÍøÂç£¬»á¶ÔÂ·ÓÉÆ÷Ôì³É¼«´óµÄÑ¹Á¦£¬Êý¾ÝÍÌÍÂÁ¿·Ç³£´ó¡£
¡¤ »·¾³ÒòËØ£ºÉÌÒµ³¡ËùµÄ»·¾³¸üÎª¸´ÔÓ¶à±ä£¬¿ÉÄÜ´æÔÚÎÂ¶È¡¢Êª¶ÈµÄ½Ï´ó²¨¶¯£¬ÒÔ¼°»Ò³¾¡¢ÓÍÑÌµÈÎÛÈ¾Îï¡£ÀýÈç¾ÆµêµÄ³ø·¿¸½½ü¡¢³¬ÊÐµÄÉúÏÊÇøÓòµÈ£¬ÕâÐ©»·¾³ÒòËØ¿ÉÄÜ»á¶ÔÂ·ÓÉÆ÷µÄÓ²¼þÔì³ÉÇÖÊ´£¬Ó°ÏìÆäÊ¹ÓÃÊÙÃü¡£
¡¤ ÊÙÃü±íÏÖ£ºÀÖ´Ê M4 Â·ÓÉÆ÷ÔÚÉÌÒµ³¡ËùÃæÁÙ×Å¸ßÇ¿¶ÈµÄÊ¹ÓÃºÍ½ÏÎª¶ñÁÓµÄ»·¾³£¬ÆäÊÙÃü¿ÉÄÜ»áÏà¶Ô½Ï¶Ì¡£ÔÚÆµ·±Ê¹ÓÃºÍ»·¾³ÒòËØµÄÓ°ÏìÏÂ£¬¿ÉÄÜ 2 - 3 Äê¾ÍÐèÒª½øÐÐ¸ü»»»òÉî¶ÈÎ¬»¤£¬ÒÔ±£Ö¤ÍøÂçµÄÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£Èç¹û¶ÔÂ·ÓÉÆ÷µÄÎ¬»¤ºÍ¹ÜÀíµ½Î»£¬Èç¶¨ÆÚ¼ì²é¡¢Çå½à¡¢É¢ÈÈ´¦ÀíµÈ£¬¿ÉÄÜ¿ÉÒÔÑÓ³¤ÆäÊ¹ÓÃÊÙÃüÖÁ 3 - 4 Äê×óÓÒ£¬µ«Ïà±È¼ÒÍ¥ºÍÐ¡ÐÍ°ì¹«³¡¾°£¬ÆäÕûÌåÊÙÃü»¹ÊÇ»áÓÐËùËõ¶Ì.
³§ÉÌÁªÏµµç»°(WX)£º133-411-90639
³§ÉÌÁªÏµÈË£ºËï¾Àí
ÈÎºÎÎ´¾ÁÖ²ýÊ¢Íþ(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÚÈ¨ÔÚÉú²ú¡¢ÏúÊÛ¡¢Ðû´«µÈ»î¶¯ÖÐÊ¹ÓÃ¡°ÀÖ´Ê¡±ÉÌ±ê£¬»òÕßÖÆÔì¡¢ÏúÊÛ´øÓÐ¡°ÀÖ´Ê¡±ÉÌ±êµÄ²úÆ·µÄÐÐÎª£¬¾ù¿ÉÄÜÉæÏÓ¹¹³É¶ÔÁÖ²ýÊ¢Íþ(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¢²áÉÌ±ê×¨ÓÃÈ¨»òÆäËûºÏ·¨È¨ÒæµÄÇÖ·¸£¬ÎÒË¾½«Í¨¹ý·¨ÂÉÍ¾¾¶Î¬»¤ÎÒË¾ºÏ·¨È¨ÀûºÍÈ¨Òæ¡£
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ