Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>GRP2636£¬ÉÌÎñÐÍÆóÒµ²ÊÆÁ12ÏßÂ·IP

GRP2636£¬ÉÌÎñÐÍÆóÒµ²ÊÆÁ12ÏßÂ·IP»°»ú

ÍøÂç 2023-11-10 17:03:07 ÎÒÒªÍÂ²Û

ºÜ¶à¿Í»§×ÉÑ¯ÖÐ¹úÁìÏÈµÄIPÍ¨ÐÅ·þÎñÌá¹©ÉÌ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´ú£¬ËµÏë¸øËûÃÇÑ¡ÔÚÒ»¿î¸ß¶ËµÄÓïÒô»°»ú£¬ÒªÉÌÎñ·ç£¬ÄÃ³öÈ¥¸ß´óÉÏµÄÄÇÖÖ£¬½ñÌìÐ¡±à¾Í¸ø´ó¼ÒÍÆ¼öÒ»¿îÉÌÎñÐÍÆóÒµ²ÊÆÁIP»°»ú£¬GRP2636ÊÇÒ»¿îÎªÉÌÎñÈËÊ¿Éè¼ÆµÄÆóÒµ²ÊÆÁIP»°»ú£¬Åä±¸4.3Ó¢´çTFTÕæ²ÊÒº¾§ÏÔÊ¾ÆÁ£¬Ö§³Ö6¸öSIPÕËºÅ£¬12¸öË«É«ÏßÂ·£¬ Åä±¸24¸ö¿ìËÙ²¦ºÅ¼ü/¶à¹¦ÄÜ°´¼ü£¨MPK£©£¬ÊÊÓÃÓÚ¹ÜÀí¸ßºô½ÐÐèÇóµÄÉÌÎñÈËÊ¿ºÍÆóÒµ¡£ÆóÒµ¼¶±£»¤£¬°üÀ¨°²È«Æô¶¯£¬Ë«¹Ì¼þÓ³Ïñ£¬ÒÔ¼°¼ÓÃÜÊý¾Ý´æ´¢



GRP2636±£³ÖGRPÏµÁÐÊ±ÉÐµÄÉè¼Æ£¬Ö§³Ö5·½»áÒé£¬ÄÚÖÃË«ÆµWi-Fi£¬Ë«Ç§Õ×Íø¿Ú£¨PoE£©£¬ Áé»îÒ×²¿Êð£¬OpusÓïÒô±àÂë£¬¸ßÆ·ÖÊµÄÓïÒôÖÊÁ¿Ê¹Æä³ÉÎªÐÂÒ»´úÉÌÎñÐÍIP»°»úµÄµä·¶¡£GRPÏµÁÐ¿ÉÍ¨¹ýGDMSÔÆ¹ÜÀíÍ³Ò»²¿Êð£¬ ÌáÉýÆóÒµ¹µÍ¨ºÍ¹ÜÀíÐ§ÂÊ£¬±ãÓÚÆóÒµ¡¢·þÎñÌá¹©ÉÌºÍÆäËû´óÈÝÁ¿ÊÐ³¡µÄ²¿Êð£¬Ìá¹©Ò»¸öÒ×ÓÚÊ¹ÓÃºÍ²¿ÊðµÄÓïÒôÆ½Ì¨¡£
Í¬Ê±GRP2636¾ß±¸ÒÔÏÂÌØÐÔ£º




»ªÀöÒôÖÊ´¿ÕýÇåÎú
 ³¬¸ßÇåµÄ»ªÀöÒôÖÊ£¬Í¬Ê±Ö§³ÖOpusÒôÆµ±à½âÂë£¬HD¸ßÇåÓïÒôÒôÖÊ£¬ÒôÉ«´¿ÕýÇåÎú£¬Ìá¸ßÓÃ»§µÄÍ¨»°ÌåÑé
ÖÇÄÜÔëÒôÆÁ±Î¸ßÇåÒôÖÊÌåÑé
¸ôÒôÕÖ¼¼Êõ£¬¸ù¾ÝËã·¨ÐÎ³ÉÐéÄâµÄ·â±Õ¿Õ¼ä£¬ÖÇÄÜÆÁ±Î¿Õ¼äÍâµÄÔÓÒô£¬ÓïÒô¸üÇåÎú£¬ÊÊÓÃÓÚÐ¡ÐÍ»áÒéÊÒºÍ¿ª·Å°ì¹«ÇøµÈÍÅ¶ÓÐ­×÷µÄ¿Õ¼ä£¬¿É¼«´ó³Ì¶È¼õÉÙ¸ÉÈÅ¡¢Ìá¸ß¹¤×÷Ð§ÂÊ
Îå·½ÓïÒô»áÒé¸ßÐ§ÉÌÎñ°ì¹«
×î¸ßÖ§³ÖÎå·½¸ßÇåÓïÒô»áÒé£¬¼«Ç¿µÄÒôÆµ¿¹¶ª°üÄÜÁ¦£¬×î¸ß¿ÉµÖ¿¹70%¶ª°ü£¬¼õÉÙÔÓÒô¸ÉÈÅÎªÓÃ»§Ìá¹©ÓÅÖÊ¡¢ÇåÎúµÄÓïÒô»áÒéÌåÑé


±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÊÇÒ»¼Ò×¨×¢ÓÚIPÈÚºÏÍ¨ÐÅ²úÆ·Óë¼¼Êõ·þÎñÌá¹©ÉÌ£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎª¿Í»§Ìá¹©¸ßÐ§¡¢°²È«¡¢ÖÇÄÜµÄÍ¨ÐÅ½â¾ö·½°¸¡£ÊÇ×îÔç°Ñ¹úÍâµÄIP¼¼ÊõÒýÈëÖÐ¹úµÄ£¬ÊÇIPÍ¨ÐÅµÄÏÈÐÐÕßºÍÍÆ¶¯Õß¡£¹«Ë¾¼ùÐÐ¡°ÈÃ¼¼ÊõÎª¹µÍ¨´øÀ´¸Ä±ä¡±µÄ´´ÐÂË¼Ïë£¬Ê¼ÖÕÖØÊÓ¼¼ÊõÑÐ·¢Óë´´ÐÂ¡£Ä¿Ç°ÓµÓÐºËÐÄ²úÆ·ÓÐ (IPPBX¡¢ÖÐ¼ÌÍø¹Ø¡¢SBC¡¢IP»°»ú¡¢¶ú»úµÈ) ¡¢Ó¦¼±µ÷¶ÈÏµÍ³(µ÷¶ÈÖ÷»ú¡¢µ÷¶ÈÌ¨¡¢ÊÖ³ÖÖÕ¶Ë¡¢¶Ô½²ÖÕ¶ËµÈ) ¡¢ºô½Ð¿Í·þÏµÍ³¼°Ð£Ô°Ç×Çé¿ÉÊÓµç»°ÏµÍ³µÈÐÐÒµÍ¨Ñ¶½â¾ö·½°¸Ñ¶ÃÀÊ±´ú¹«Ë¾ÊÇÄúÖµµÃÐÅÀµµÄIPÍ¨ÐÅºÏ×÷»ï°é£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð´òÔì¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü°²È«¡¢¸üÖÇÄÜµÄÍ¨ÐÅÎ´À´¡£»¶Ó­Äú·ÃÎÊÑ¶ÃÀÊ±´ú¹«Ë¾µÄ¹Ù·½ÍøÕ¾»òÁªÏµÑ¶ÃÀÊ±´ú¹«Ë¾µÄ¿Í·þÈÈÏß£¬ÁË½â¸ü¶à¹ØÓÚÑ¶ÃÀÊ±´ú¹«Ë¾µÄÐÅÏ¢ºÍ·þÎñ¡£
ÒµÎñ×ÉÑ¯£º
±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
×ÉÑ¶ÈÈÏß£º010-69397252 17611341686(V)
ÍøÕ¾£ºwww.xunmeisd.com

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
VERTUÊÖ»ú
ÖÐ¹úVERTUÊÖ»ú×¨Âôµê-È«¹úÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·Óëµç»°
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ³ÉÎªÒÆ¶¯ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÖØÒªÒ»»·
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
Êý×Ö¿Æ¼¼ÉúÌ¬
OPPOÐ¯Find N3ÏµÁÐÁÁÏàÖÐ¹úµçÐÅ2023Êý×Ö¿Æ¼¼ÉúÌ¬´ó»á
ÕÛµþÆÁÊÐ³¡
IDC£º ¡°¸ßÐ§°²È«+ÒÆ¶¯Ó°Ïñ¡±½«ÎªÒÆ¶¯°ì¹«´øÀ´±ã½ÝÉÌÎñÐÂÌåÑé
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}