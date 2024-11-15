Oracle Database 23c ÆóÒµ°æÊý¾Ý¿âÈí¼þ

Oracle Database 21cÊÇOracle¹«Ë¾µÄÒ»¸ö°æ±¾£¬ËüÊÇ»ùÓÚÔÆµÄ¹ØÏµÐÍÊý¾Ý¿â¹ÜÀíÏµÍ³¡£Ëü°üº¬ÁËOracleÊý¾Ý¿âµÄ×îÐÂÌØÐÔºÍ¸Ä½ø¡£
½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª325000Ôª £¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ£¡¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÊ®½Ö»Ô»Í2ºÅÂ¥1715ÊÒ£¬¹ØÓÚOracle Database 23c ÆóÒµ°æÊý¾Ý¿âÈí¼þµÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯£¨ÁªÏµµç»°£º010-51669839,13901054696,13621122797 QQ£º824756483£©¸ÃÉÌ¼Ò¡£
ÒÔÏÂÊÇÒ»Ð©¹Ø¼üÌØÐÔµÄ¸ÅÊö£º
1. ÈÝÆ÷»¯ºÍÎ¢·þÎñ£ºÊý¾Ý¿â¿ÉÒÔ²¿ÊðÔÚÈÝÆ÷ÖÐ£¬²¢ÀûÓÃKubernetes½øÐÐ¹ÜÀí¡£Í¬Ê±£¬OracleÊý¾Ý¿â21c²ÉÓÃÎ¢·þÎñ¼Ü¹¹£¬Ìá¹©¸ü¸ßµÄÁé»îÐÔºÍ¿É¹ÜÀíÐÔ¡£
2. ×Ô¶¯»¯ºÍAI£ºÌá¹©×Ô¶¯»¯Êý¾Ý¿âÎ¬»¤ÈÎÎñµÄÄÜÁ¦£¬²¢ÇÒ¼¯³ÉÁËÈË¹¤ÖÇÄÜºÍ»úÆ÷Ñ§Ï°ÌØÐÔ£¬¿ÉÒÔ×Ô¶¯½øÐÐÑ§Ï°ºÍÓÅ»¯¡£
3. Çø¿éÁ´¼¯³É£ºÌá¹©Çø¿éÁ´¼¯³ÉÄÜÁ¦£¬¿ÉÒÔ½«Çø¿éÁ´½»Ò×Êý¾Ý´æ´¢ÔÚOracleÊý¾Ý¿âÖÐ¡£
4. ¶à×â»§ÔÆ£ºÌá¹©ÔÆÊý¾Ý¿â·þÎñ£¬Ö§³Ö¶à×â»§¼Ü¹¹£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇó¶¯Ì¬À©Õ¹¡£
5. Êý¾Ý¿âÄÚÖÃ»úÆ÷Ñ§Ï°£ºÌá¹©Êý¾Ý¿âÄÚÖÃµÄ»úÆ÷Ñ§Ï°ÄÜÁ¦£¬Ê¹µÃÊý¾Ý·ÖÎö¸ü¼ÓÖÇÄÜ»¯¡£
6. ×ÔÊÊÓ¦ÐÔ²éÑ¯ÓÅ»¯£ºÍ¨¹ý×ÔÊÊÓ¦Ö´ÐÐ¼Æ»®£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý²éÑ¯µÄÌØµã×Ô¶¯ÓÅ»¯Ö´ÐÐ¼Æ»®¡£
7. °²È«ÐÔÔöÇ¿£ºÌá¹©ÁË¸üÇ¿µÄ°²È«ÌØÐÔ£¬°üÀ¨¼ÓÃÜÖ§³Ö¡¢Éí·ÝÑéÖ¤·½·¨µÄ¶àÑù»¯µÈ¡£
°²×°ºÍÊ¹ÓÃOracle Database 21cÍ¨³£ÐèÒªÂú×ãÒ»¶¨µÄÓ²¼þºÍÈí¼þÒªÇó£¬²¢ÇÒÐèÒªOracleµÄÓÐÐ§Ðí¿É¡£
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ