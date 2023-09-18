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VERTU±±¾©×¨Âôµê/VERTU×Ü²ÃÇ©ÃûÊÖ»ú/ÍþÍ¼ÊÖ»úÊµÌå×¨Âôµê

ÍøÂç 2023-09-18 13:24:10 ÎÒÒªÍÂ²Û

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  1998 Äê , Åµ»ùÑÇÊ×Ï¯Éè¼ÆÊ¦¸¥À¼¿Ë ¡¤ Åµ·ð ( Frank Nuovo ) ¼«¸»Ô¤¼ûÐÔµÄ¶´²ìµ½ÉÝ³ÞÆ·ÊÐ³¡´æÔÚµÄ¾Þ´ó¿ÕÈ± : ÒÆ¶¯Í¨ÐÅÊ±´úµÄ¸»ºÀ¾«Ó¢½×²ãÐèÒªÒ»¿îÆ·Î¶ºÍÖÊ¸Ð¶¼×¿¶û²»·²µÄÊÖ»úÀ´ÓëÆä°øÉíµÄÖé±¦¡¢Ãû±íÏàÆ¥Åä¡£ÓÚÊÇ , Í¨¹ýÒ»ÏµÁÐµÄ´óµ¨¹¹ÏëºÍÈÏÕæ³ï±¸ , ÉÝ³ÞÊÖ»úÆ·ÅÆ VERTU ( ÔøÓÃÖÐÎÄÃûÍþÍ¼ , ÏÖÓÃÃûÎ³Í¼ ) Ó¦ÔË¶øÉú¡£

  ÁíÍâ , ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ ,VERTU ×Ü²¿×¤µØººÆÕ¿¤Ò²ÆÄ¾ß´«ÆæÉ«²Ê :1620 Äê , Ó¢¹úÒÆÃñÊ»ÏòÃÀ¹úÐÂ´óÂ½µÄ " ÎåÔÂ»¨ºÅ " ´Ó´Ë³ö·¢ ;1912 Äê , Ì©Ì¹Äá¿ËºÅÒà×Ô´ËÆôº½ ; Ó¢¹ú»ÊÊÒµÄá÷ÁÔ³¡Ò²ÔøÎ»ÓÚ´ËµØ¡£Èç½ñµÄººÆÕ¿¤ , ÒÑ³ÉÎªÓ¢¹úº½¿Õº½Ìì¼°Ôì´¬¹¤ÒµÖÆÔìÖÐÐÄÖ®Ò»¡£×¨×¢ÓÚ´´ÐÂµÄ VERTU ½«×Ü²¿ÉèÁ¢ÓÚ´Ë , ¸üÊÇ¿´ÖÐÁËººÆÕ¿¤ÔÚ¸ß¾«¼â²ÄÁÏºÍÈËÁ¦×ÊÔ´µÈ·½ÃæµÃÌì¶ÀºñµÄÇøÎ»ÓÅÊÆ¡£

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