Ñ¶ÃÀÊ±´ú£ºXM1860 ¹ÜÀí¼¶¸ßÇåÇ§Õ×²ÊÆÁ»°»ú

|
XM1860 ÊÇ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´ú IP ÓïÒô»°»úµÄ¸ß¶Ë²úÆ·£¬ÊÇÒ»¿îÕë¶Ôµ÷¶È¼°¹ÜÀí²ã°ì¹«Éè ¼Æ µÄ Ò» ¿î ¸ß Çå Ç§ Õ× ²Ê ÆÁ SIP »° »ú £¬XM1860 ¾ßÓÐ¶ÀÌØÓ²¼þÍâ¿Ç£¬ÆÁÄ»²ÉÓÃ480x272 ÏñËØ£¬4.3¡±²ÊÆÁ£¬¿É×Ô¶¨ÒåÆÁ±£¡¢±ÚÖ½£¬´øÓÐÍ¼±êºÍÈí¼üµÄÖ±¹ÛµÄÓÃ»§½çÃæ£¬¿ÉÒÔÇåÎúµÄÏÔÊ¾¹Ø¼üÐÅÏ¢Îª¿Í»§Ìá¹©ÓÑºÃµÄÓÃ»§½çÃæ¡£
XM1860 ×÷Îª±±¾©Ñ¶ÃÀ×¨ÎªÕþÆó¼°µ÷¶ÈÓ¦ÓÃÉè¼ÆµÄ SIP »°»ú£¬²»½öÖ§³Ö 10 ¸ö´ø LED µÄ line ¼ü£¬¿ÉÉý¼¶Îª 36¸öÎÞÖ½»¯·Ò³¼ü£¨¿ÉÏÔÊ¾ 4 Ò³£©£¬Í¬Ê±ÎªÁËÊÊÓ¦²»Í¬³¡¾°µÄÓ¦ÓÃ£¬Éè±¸Åä±¸ÁËÒ»¸ö EXT ¿Ú£¬¿ÉÒÔÁ¬½Ó 6 ¸öÑ¶ÃÀ XC200£¨µ¥Ì¨Ö§³Ö 40 ¸ö BLF ¼ü£©À©Õ¹°å£¬ÎªÁË±£Ö¤ÓÃ»§µÄÍ¨»°ÌåÑé£¬XM1820 ²ÉÓÃÈ«Ë«¹¤ÃâÌá£¬»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü¼ì²éµÈÒ»ÏµÁÐÓïÒô´¦ÀíÊÖ¶Î£¬¸øÓÃ»§´øÀ´»ªÀöµÄÍ¨»°ÌåÑé£¬ÅäºÏ±±¾©Ñ¶ÃÀÔ×°¶ú»ú£¬½µÔëÐ§¹û¸ü¼Ñ£¬ÊÇÒ»¿î¹¦ÄÜ·á¸»¡¢¼òµ¥Ò×ÓÃµÄÉÌÎñ¼¶ IP µç»°»ú£¬ÊÊÓÃÓÚÕþÆó»ú¹¹µÄ°ì¹«Í¨ÐÅ¡¢Ç°Ì¨¡¢Áìµ¼¼°µ÷¶ÈÊ¹ÓÃ¡£
¹¦ÄÜÌØÐÔ
¹æ¸ñ²ÎÊý
»°»úÌØÐÔ
16 ¸ö SIP ÕËºÅ£¬Ö§³Ö 5 ·½»áÒé£¬Ê±Çø¿É×Ô¶¯»òÊÖ¶¯Ñ¡Ôñ
ºô½Ð±£³Ö£¬¾²Òô£¬Ãâ´òÈÅ£¬ºô½Ð×ªÒÆ£¬ºô½ÐµÈ´ý£¬ºô½Ð×ª½Ó
Ò»¼üÖ±²¦,ÈÈÏß£¬ÖØ²¦£¬»Ø²¦£¬×Ô¶¯Ó¦´ð£¬IP Ö±²¦
Èº×é½ÓÌý, SMS, ½ô¼±ºô½Ð£¬ÁåÉùÑ¡Ôñ£¬Ö§³Ö²¦ºÅ¼Æ»®
Ö§³Ö RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)£¬Action URL/URI
ÓïÒô±à½âÂë
¸ßÇåÒôÖÊ£ºHD ±àÂë¡¢ HD ÊÖ±ú¡¢HD ÃâÌá
±à½âÂë: iLBC, G.722, G.711(A/¦Ì), Opus£¬G.723,G.729AB, G.726-32
Ö§³ÖÈýÖÖ DTMF Ä£Ê½: In-band, RFC 2833, SIP INFO
È«Ë«¹¤ÃâÌá£¬»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü¼ì²é
Í¨Ñ¶Â¼
±¾µØµç»°²¾£º 1000 Ìõ£¬XML/LDAP Í¨Ñ¶Â¼£¬Í¨Ñ¶Â¼ËÑË÷/µ¼Èë/µ¼³ö
ÀúÊ·¼ÇÂ¼: ËùÓÐ¼ÇÂ¼/ÒÑ²¦ºÅÂë/ÒÑ½ÓºÅÂë/Î´½ÓÀ´µç/×ªÒÆÀ´µç£¬ºÚÃûµ¥
IP-PBX ÌØÐÔ
BLF£¬BLA £¬ÄäÃûºô½Ð£¬ÄäÃûºô½Ð¾Ü½Ó£¬ÐÅÏ¢µÈ´ýÌáÊ¾(MWI), ÓïÒôÐÅÏ¢
¶Ô½²¡¢¹ã²¥£¬ÒÆ¶¯°ì¹«£¬Í¨»°×¤Áô£¬Í¨»°´ú´ð£¬Í¨»°±£³ÖÊ±²¥·ÅÒôÀÖ
ÏÔÊ¾ÌØÐÔ
480x272 ÏñËØ£¬4.3¡±²ÊÆÁ»°»ú £¬¿É×Ô¶¨ÒåÆÁ±£¡¢±ÚÖ½
À´µç ID ÏÔÊ¾£¬ºÅÂëÏÔÊ¾£¬È«ÇòÓïÑÔ¹ã·ºÖ§³Ö
À´µçºÍÎ´¶ÁÐÅÏ¢ÌáÊ¾µÆ£¬LED ÏÔÊ¾ÏßÂ·×´Ì¬ÐÅÏ¢
´øÓÐÍ¼±êºÍÈí¼üµÄÖ±¹ÛµÄÓÃ»§½çÃæ£¬Ö§³Ö Wi-Fi/À¶ÑÀ
¹¦ÄÜ°´¼ü
10 ¸ö´ø LED µÄ line ¼ü£¬¿ÉÉý¼¶Îª 36 ¸öÎÞÖ½»¯·Ò³¼ü£¨¿ÉÏÔÊ¾ 4 Ò³£©
6 ¸ö¹¦ÄÜ¼ü£º¾²Òô¡¢¶úÂó¡¢¶ÌÐÅÏ¢¡¢×ª½Ó¡¢»Ø²¦¡¢ÃâÌá
4 ¸öÈí¼ü£¬5 ¸öµ¼º½°´¼ü£¬ÒôÁ¿¿ØÖÆ¼ü
¹ÜÀí
Ö§³ÖÍøÒ³¡¢»°»ú¡¢×Ô¶¯ÅäÖÃ£¬ FTP/TFTP/PnP ×Ô¶¯²¿Êð£¬SNMP&TR-069£¬»Ö¸´³ö
³§ÉèÖÃ£¬ÖØÆô£¬×¥°üºÍÏµÍ³ÈÕÖ¾µ¼³ö£¬Ö§³Ö¼üÅÌËø±£»¤¸öÈËÒþË½
ÎïÀí½Ó¿Ú
Ë«Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø¿Ú£¬Ö§³Ö PoE(ÒÔÌ«Íø)¹©µç£¨IEEE 802.3af), class 2
1 ¸öÊÖ±ú½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)£¬1 ¸ö¶úÂó½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)
1 ¸ö EXT ¿Ú£ºRJ9 (6P6C)£¬Ö§³ÖÁ¬½Ó EHS£¬6 ¸öÀ©Õ¹°å
WiFi
ÍøÂç±ê×¼£ºIEEE802.11b/g/n ´«ÊäËÙ¶È£º150Mbps ÆµÂÊ·¶Î§£º2.4 GHz
À¶ÑÀ
À¶ÑÀ¹æ·¶£ºV4.0 + HSsystem À¶ÑÀÆµÂÊ·¶Î§£º2.402 GHz - 2.480 GHz
ÔöÇ¿µÄÊý¾Ý±ÈÀý(EDR)¼æÈÝ 2Mbps ºÍ 3Mbps µÄÖ§³Ö
¼æÈÝÀ¶ÑÀ¹æ·¶ V4.0 ÊÊÓÃÓÚ¹ã·ºÊ¹ÓÃµÄ Bluetooth1.1 1.2 2.0 ºÍ 3.0
ÎïÀíÌØÐÔ
×ÀÃæ·ÅÖÃÁ½¸ö½Ç¶È¿Éµ÷¡¢¿É¹ÒÇ½£¬ÄÚÖÃ USB ½Ó¿Ú£¬¹¦ºÄ:£¨PoE£©2.3~5.2W
µçÔ´²ÎÊý£ºÊäÈë AC 100~240V£¬Êä³ö DC 5V/1.2A ¹¦ºÄ: 1.8~4.4W
²Ù×÷»·¾³Êª¶È: 10~95%£¬²Ù×÷»·¾³Êª¶È: -10~50¡ãC
ÍøÂç°²È«
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) £¬SIP ·þÎñÆ÷/´úÀíÈßÓà
Ö§³Ö STUN ÄÚÍø´©Í¸£¬IP µØÖ··ÖÅäÄ£Ê½£º¶¯Ì¬/¾²Ì¬
Ö§³Ö HTTP/HTTPS ·þÎñÆ÷£¬HTTPS Ö¤Êé¹ÜÀí£¬ÅäÖÃÎÄ¼þ¼ÓÃÜ
Ö§³Ö SNTP ×Ô¶¯Í¬²½ÈÕÆÚºÍÊ±¼ä£¬Ö§³ÖÐÅÏ¢ÑéÖ¤»úÖÆ MD5/MD5-sess
Ö§³Ö DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)£¬IEEE802.1X£¬OpenVPN£¬IPv6/IPv4£¬
LLDP/CDP/DHCP VLAN
Ö§³Ö 3 ²ã ToS DSCP£¬TLS/SRTP/ZRTP ¡¢TLS1.2
±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
±±¾©ÊÐº£µíÇø³§Î÷ÃÅÂ·2ºÅ¼ªÓÑ´óÏÃ5²ã
Tel: +86-10-69397252 17611341686
WEB£º://www.xunmeisd.com
ËùÑÐ·¢µÄ²úÆ·ÓÐ£ºIPµç»°ÏµÍ³£¬µ÷¶ÈÏµÍ³£¬ºô½Ð¿Í·þÏµÍ³
Ç×Çéµç»°¡¢ÓïÒôÍø¹Ø£¬IP»°»ú£¬SBC£¬¶Ô½²ÖÕ¶Ë Ð£Ô°Ç×Çé¿ÉÊÓµç»° ±¨¾¯ÏµÍ³
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ