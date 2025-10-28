Î³Í¼ÊÖ»ú10ÔÂ×îÐÂÉÏÊÐ-VERTUÍþÍ¼ÊÖ»úAgent Q

VERTU¶ÔÉÝ»ªµÄÚ¹ÊÍ´ÓÎ´Í£ÁôÔÚ·ûºÅ¶ÑÆö£¬Agent QµÄ»úÉí¹¤ÒÕ¿°³Æµ±´ú¹¤ÒµÃÀÑ§µÄ·¶±¾¡£¾Æºìç¬ÏßÌØ±ð°æ²ÉÓÃº½¿Õ¼¶îÑºÏ½ð¿ò¼Ü£¬¾28µÀÊÖ¹¤Å×¹â¹¤Ðò´òÄ¥³ö¾µÃæÖÊ¸Ð£¬320Óà¸ö²»Ðâ¸Ö²¿¼þÍ¨¹ýÊÖ¹¤×°Åä¹¹³ÉÎÈ¹Ì»úÉí¡£±³°åÕçÑ¡Ð¡Å£Æ¤ÖÐµÄ"±¦Ê¯²ã"²¿Î»£¬ÓÉ·¨¹ú°ÙÄê¹¤·»½³ÈËÒÔÂí°°Õë·¨·ìÖÆ£¬Ã¿Ìõç¬Ïß¼ä¾à¾«È·ÖÁ0.3ºÁÃ×£¬öùÓãÆ¤°æ±¾Ôò¸üÏÔÕäÏ¡ÖÊ¸Ð¡£
Ï¸½Ú´¦µÄÇÉË¼¸ü¼û¹¦Á¦£ºSIM¿¨²Õ²ÉÓÃÁÔÓ¥ÒíÔìÐÍÉè¼Æ£¬ÓÉÈðÊ¿ÖÆÔìµÄ¾«ÃÜ½ÂÁ´Çý¶¯£¬¿ªºÏ¼ä¾¡ÏÔ»úÐµÃÀÑ§;»úÉíÄÚ²¿½á¹¹ÒÔ10Î¢Ã×ºñ¶È¶Æ½ð´¦Àí£¬ÌÕ´ÉÌýÕí¾1200¡ãC¸ßÎÂ¶ÍÔì£¬Ã¿Ò»´Î´¥Åö¶¼³ÉÎª¹¤ÒÕÓëÖÊ¸ÐµÄ¶Ô»°¡£6.78Ó¢´çÖ±ÃæÆÁ´îÔØµÚÈý´úÀ¶±¦Ê¯¾§ÌåÉú³¤¼¼Êõ£¬ÄªÊÏÓ²¶È´ï9.2¼¶£¬¿¹µøÂäÐÔÄÜ½ÏÉÏ´úÌáÉý40%£¬¼æ¹ËÊÓ¾õÍ¨Í¸Óë¾¾ÃÄÍÓÃ¡£
ÔÚÊý¾Ý¼ÛÖµµÈÍ¬ÓÚ×Ê²úµÄÊ±´ú£¬Agent QÒÔTriple-OS¼Ü¹¹ÖØÐÂ¶¨ÒåÒÆ¶¯°²È«±ß½ç¡£»ùÓÚAndroid 14Éî¶È¶¨ÖÆµÄÉÌÎñÏµÍ³£¬Åä±¸¹úÃÜ¾ÖÈÏÖ¤µÄSM4¼ÓÃÜÐ¾Æ¬£¬Í¨»°ÓëÐÅÏ¢¿ÉÆôÓÃ"Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢"Ä£Ê½£¬¼´±ã±»½Ø»ñÒ²Ðè102⁸Äê²ÅÄÜ±©Á¦ÆÆ½â£¬½ðÈÚAPPÉ³ÏäÉøÍ¸²âÊÔµÖÓùÂÊ´ï100%¡£
Agent QµÄÃüÃûÖ±Ö¸ÆäºËÐÄÍ»ÆÆ¡ª¡ª´îÔØ¸ßÍ¨æçÁú8 Gen4¶¨ÖÆ°æÐ¾Æ¬£¬80TOPSµÄNPUËãÁ¦Ö§³ÅÆðÉè±¸¶ËÈ«Á´Â·AIÍÆÀí£¬ÈÃ"ÖÇÄÜÌå"´Ó¸ÅÄîÂäµØÎªÊµÓÃÌåÑé¡£ÉÌÎñÃØÊé3.0¿É×Ô¶¯·ÖÎöÓÊ¼þÓë»áÒé¼ÇÂ¼ÖÐµÄÇéÐ÷ÇãÏò£¬ÔÚ¿ç¹úÌ¸ÅÐÖÐÌá¹©ÎÄ»¯²îÒìÌáÊ¾£¬×¼È·ÂÊ´ï92%£¬ÌáÇ°Ô¤¾¯Ç±ÔÚÉÌÎñ·çÏÕ¡£
