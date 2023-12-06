Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>VERTUÐÂÆ·META2-ÍþÍ¼ÊÖ»ú¹ÙÍø×¨Âôµê

VERTU¹Ù·½×¨Âôµê-VERTUÐÂÆ·META2-ÍþÍ¼ÊÖ»ú¹ÙÍø×¨Âôµê

ÍøÂç 2023-12-06 10:07:39 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ÉÝ³ÞÊÖ»úÆ·ÅÆ£¬Ò»Ö±±»³ÆÎª¡°ÊÖ»úÖÐµÄÀÍË¹À³Ë¹¡±¡£³ýÁË°º¹óµÄ»úÉíÖ®Íâ£¬¸üÒÔÆäÈ«ÄÜµÄË½ÈËÖúÀí·þÎñ¶øÎÅÃû¡£

  Ç°²»¾Ã£¬VERTUÔÚÆäÐÂÆ·AIÊÖ»úMETAVERTU2ÖÐÐÂÈÚÈëÁËAI¹Ü¼Ò¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸üÖÇÄÜºÍ¸öÐÔ»¯µÄ·þÎñÌåÑé¡£´óÄ£ÐÍÓµÓÐ´óÊý¾Ý°üÂÞÍòÏóÖªÊ¶¡¢Ð¡Ä£ÐÍ±¾µØÔËÐÐÉî¶ÈÑ§Ï°ºÍÓÃ»§ÐÐÎª·ÖÎö£¬Ê¹µÃAI¹Ü¼ÒÄÜ¹»Öð½¥Àí½âÓÃ»§µÄÉú»îÏ°¹ß¡¢Ï²ºÃºÍÐèÇó£¬ÔÚ¹ºÎï¡¢ÂÃÐÐ¹æ»®¡¢½¡¿µ¹ÜÀí£¬»¹ÊÇ½ðÈÚµÈ·½Ãæ£¬ÒÔAIµÄÐÎÊ½£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¶¨ÖÆ»¯µÄ½¨Òé£¬ÈÃÓÃ»§µÄÉú»î¸ü¼Ó±ã½ÝºÍÊæÊÊ¡£

  METAVERTU2µÄAIÏßÉÏ¹Ü¼ÒÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¶àÁìÓòµÄ¸öÐÔ»¯·þÎñ¡£ÀýÈç£¬AI¹Ü¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÓÃ»§µÄÐÅÏ¢ÀúÊ·¡¢Éú»îÏ°¹ß¡¢ÐÔ¸ñÌØÕ÷ºÍÐËÈ¤Ï²ºÃÍÆ¼öºÏÊÊµÄÉÌÆ·¡¢¸øÓè¶¨ÖÆ»¯µÄÂÃÐÐ½¨Òé£¬Í¨¹ýÊµÊ±µÄ²Æ¾­×ÊÑ¶Ìá¹©ÖÇÄÜµÄ½¨Òé£¬ÁíÍâ»¹¿ÉÒÔÍ¨¹ý¼à²âÓÃ»§µÄ½¡¿µÊý¾Ý²¢¸øÓèÏà¹ØÑøÉú¡¢ÔË¶¯½¨ÒéµÈµÈ¡£ÉõÖÁµ±ÓÃ»§ÐÄÇéµÍÂäÊ±£¬Ò²¿ÉÒÔËæÊ±ÕÙ»½AI¹Ü¼Ò½øÐÐÅã°éÁÄÌì£¬ÕâÒ»µã¶ÔÈÝÒ×ÔÚÉîÒ¹¡±ÍøÒÖÔÆ¡±ÓÖ²»±ã´òÈÅÅóÓÑµÄÓÃ»§ÏÔµÃ¸ñÍâ¡±¸ÕÐè¡±¡£

  µ±È»£¬×÷ÎªÉÌÎñ³É¹¦ÈËÊ¿ÊÖÖÐµÄÍ¨Ñ¶¹¤¾ß£¬VERTU METAVERTU 2´ú Web3 AIÊÖ»úµÄÅäÖÃÒ²Ïàµ±µ½Î»£º¸ßÍ¨µÚ¶þ´úæçÁú8ÁìÏÈ°æ¡¢35mm 5000ÍòÏñËØÖ÷Éã¡¢4233mm2³¬´óVCÉ¢ÈÈ°å¡¢5100mAhµç³Ø¡¢65WÓÐÏß¿ì³äµÈÅäÖÃÈÃËüÔÚ¶àÖÖÊ¹ÓÃ³¡¾°ÏÂÄÜ¹»±£Ö¤Á÷³©ÔËÐÐ¡£

  VERTU¹Ù·½×¨Âôµêµç»°£º010-57199385 189-1129-3332

  VERTU¹Ù·½×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332

  VERTU¹Ù·½×¨ÂôµêµØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
VERTUÊÖ»ú
ÖÐ¹úVERTUÊÖ»ú×¨Âôµê-È«¹úÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·Óëµç»°
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ³ÉÎªÒÆ¶¯ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÖØÒªÒ»»·
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
Ò»¼Ó12·¢²¼
Ò»¼Ó12·¢²¼ÊÛ¼Û4299ÔªÆð£¬Ê®Äê³¬Ô½Ö®×÷²úÆ·Á¦³öÖÚ
OPPO
ESGÖØËÜÆóÒµ¼ÛÖµ OPPOÈÙ»ñ¡°2023ÖÐ¹úÆóÒµESGÓÅÐã°¸Àý¡±
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}