ÈÚÑ¶ RX T900 IP/E1Ë«Ä£ÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶ËÏêÏ¸²ÎÊý

ÈÚÑ¶RX T900 IP/E1Ë«Ä£ÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶ËÔÚÏß¾ÏúÉÌ¡°±±¾©³¿ÐË¼Î´´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÓÐÊÛ£¬ÓÅ»Ý´ÙÏú£¬µçÑ¯ÓÅ»Ý¼Û£¬ÁªÏµµç»°£º³Â¾Àí 186107976509¡£¹Ù·½ÊÚÈ¨£¬Ô×°ÕýÆ·£¬¼¼Êõ½»¸¶£¬È«¹úÁª±£¡£ÈÚÑ¶RX T900 IP/E1Ë«Ä£ÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶ËÖ§³ÖE1+IPË«Ä££¬1080P60 +1080P60 Ë«Â·Á÷³©¸ßÇå£¬Ö§³Ö×Ô¶¯¿ª¹Ø»ú£¬Ö§³Ö±¾µØUSBÂ¼²¥£¬Ö§³ÖUSB MIC£¬Ö§³ÖH.320/H.323/SIP ÐÒé¡¢Ö§³ÖH.264, H.264 HPµÈ¶àÖÖÊÓÆµÐÒé¡¢Ö§³ÖAAC-LD, G.726, SILKµÈ¶àÖÖÒôÆµÐÒé¡¢¿ÉÓë¿Í»§E1×¨ÏßÍøÂçÖÐÖ÷Á÷³§ÉÌµÄÖÕ¶Ë¡¢MCU ¼°ÔÆ»áÒéÆ½Ì¨¼æÈÝºÍ»¥Áª»¥Í¨£¬½ÓÈë´ø¿í64k-8Mbps¡¢Ö§³ÖFECºÍ×Ô¶¯½µËÙ¡¢Ö§³ÖH.235 ºÍAES-256¡¢TLS ºÍ SRTP¶àÖÖ¼ÓÃÜ¡¢Ö§³ÖH.239ºÍBFCPË«Á÷ÐÒé¡¢Ö§³ÖH.460·À»ðÇ½´©Ô½¡£
ÈÚÑ¶RX T900 IP/E1Ë«Ä£ÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë·ÖÌåÊ½Éè¼Æ£¬Áé»î²¿Êð£¬¿É¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬¿ÉÁ¬½Ó¶àÀàÐÍ½Ó¿ÚµÄÒôÊÓÆµ²É¼¯¼°ÏÔÊ¾Éè±¸£¬²ÉÓÃ·á¸»ÊÓÒôÆµ½Ó¿ÚÉè¼Æ£¬Áé»îÊÊÓÃÓÚ´ó/ÖÐÐÍ»áÒéÊÒµÄ¶àÈË»áÒé³¡¾°¡£
ÈÚÑ¶RX T900 IP/E1Ë«Ä£ÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë
[ÁªÏµ·½Ê½] ³Â¾Àí 186107976509
[¹«Ë¾Ãû³Æ] ±±¾©³¿ÐË¼Î´´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
[ÉÌ¼ÒµØÖ·] ±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÐÅÏ¢Â·12ºÅÖÐ¹Ø´å·¢Õ¹´óÏÃA×ùÈý²ã(×Ü²¿)
ÈÚÑ¶RX T900-EFÏêÏ¸²ÎÊý
ÈÚÑ¶RX T900-EF
|ÏµÍ³²ÎÊý
|
- ²úÆ·ÐÍºÅRX T900-EF
- ²úÆ·ÀàÐÍÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë
- Íê³É¹¦ÄÜÊý¾Ý¼ÓÃÜ£¬·À»ðÇ½¸ôÀë£¬½ÓÈë¿ØÖÆ
|ÉãÏñÍ·ÐÔÄÜ
|
- Ö¡ÂÊ25fps¡¢30fps¡¢50fps¡¢60fpsÖ¡/Ãë
- ÊÓÏñ·Ö±æÂÊÊý¾ÝÄÚÈÝ
SXGA(1280x1024)¡¢1360x768¡¢1366¡Á768¡¢1440x900¡¢1600x900¡¢720P(1280x720)¡¢
1080P(1920x1080)
Êä³ö£º720P¡¢1080P
- ÉãÏñÍ·ÆäËü²ÎÊý»î¶¯Í¼Ïñ£ºCIF¡¢4CIF¡¢720P¡¢1080P
ÊäÈë£ºXGA(1024x768)¡¢WXGA(1280¡Á768)¡¢WXGA(1280x800)¡¢1280x960¡¢
ÊÓÆµÌØÐÔ£º1080P60+1080P60
ÆäËûÍ¼ÏñÌØÐÔ£ºµ¥ÆÁ¶àÏÔ(PIP¡¢POPµÈÏÔÊ¾Ä£Ê½)¡¢Ë«ÆÁË«ÏÔ¡¢ÈýÆÁÈýÏÔ
ÒôÆµÌØÐÔ£º×Ô¶¯»ØÉùÏû³ý(AEC)¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ(AGC)¡¢×Ô¶¯ÔëÉùÒÖÖÆ(ANS)
|ÆäËû²ÎÊý
|
- ÊÓÆµÊäÈë½Ó¿Ú1XHDM¡¢1X3G-SDI¡¢1XDVI-H(HDMl,VGA/YPbPr)¡¢1XVGA¡¢1 x CVBS
- ÊÓÆµÊä³ö½Ó¿Ú2 x HDMI¡¢.1X3G-SDL¡¢1XDVI-H(HDMl,VGA/YPbPr)¡¢1 x CVBS
- ÒôÆµÊäÈë½Ó¿Ú2¡ÁRCAÏßÐÔÊäÈë¡¢2¡Á¿¨Ù¯Í·Âó¿Ë·çÊäÈë£¨Ö§³Ö»ÃÏó¹©µç£©
- ÒôÆµÊä³ö½Ó¿Ú2XRCAÏßÐÔÊä³ö
- ÍøÂç½Ó¿ÚÍøÂç½Ó¿Ú£º2 x RJ45 10M/100M/1000M Base-T
RS232´®¿Ú£º1 x RJ45
E1½Ó¿Ú£º4¡ÁE1BNC½Ó¿Ú
- ¿ØÖÆ½Ó¿ÚUSB½Ó¿Ú£º2¡ÁUSB2.0(Ö§³ÖUSBÉÁ´æÅÌ£¬USBÂó¿Ë·çµÈ
- ´ø¿íÒªÇó64Kbps ~8Mbps
- ÆäËûÌØµã¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú£¬»áÒéÖ±²¥¡¢USBÂ¼²¥µÈ
|µçÁ¦¹æ¸ñ
|
- µçÔ´½»Á÷¹©µç100V~240V
¹¤×÷ÆµÂÊ£º50Hz/60Hz
- ¹¦ºÄ60W
|Íâ¹Û²ÎÊý
|
- ³ß´ç395mm¡Á428mm¡Á89mm(²»º¬¹Ò¶úºÍ½Åµæ)
- ÖØÁ¿7.6kg
|ÍøÂç°²È«
|
- ÍøÂçÐÒé¶àÃ½Ìå¿ò¼ÜÐÒé£ºITU-TH.323¡¢ITU-TH.320¡¢IETF SIP
ÊÓÆµ±à½âÂëÐÒé£ºH.263¡¢H.264¡¢H.264 High Profile
ÒôÆµ±à½âÂëÐÒé£ºG.711A¡¢G.711U¡¢G.719¡¢G.722¡¢G.722.1¡¢G.722.1C¡¢AAC-LD¡¢G.726¡¢G.728¡¢G.729¡¢SlLK¡¢
MP3¡¢Opus
Ë«Á÷ÐÒé£ºH.239,BFCP
ÆäËûÍ¨ÐÅÐÒé£ºH.221,H.224
- °²È«ÌØÐÔÍøÂçÊÊÓ¦ÐÔ£ºÇ¿ÍøÂçÊÊÓ¦ÐÔËã·¨£¬ÍøÂç¶ª°ü40%Çé¿öÏÂ»áÒéÐ§¹ûÇåÎúÁ÷³©
°²È«ÐÔ¹ÜÀí£ºÐÅÁîH.235¼ÓÃÜ¡¢Ã½ÌåÁ÷¼ÓÃÜ(AES-256),TLSºÍSRTP¡¢¹ÜÀíÔ±ÃÜÂëSSH/HTTPSµÈ
NAT/·À»ðÇ½´©Ô½£ºH.460¡¢¾²Ì¬NAT
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
Ìì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ£¡