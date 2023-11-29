ºìÃ±RedHat Linux9.0ÆóÒµ°æÈí¼þÌØ¼Û´ÙÏú

Red Hat(ºìÃ±)¹«Ë¾(NYSE£ºRHT)ÊÇÒ»¼Ò¿ªÔ´½â¾ö·½°¸¹©Ó¦ÉÌ£¬Ò²ÊÇ±ê×¼ÆÕ¶û500Ö¸Êý³ÉÔ±¡£×Ü²¿Î»ÓÚÃÀ¹ú±±¿¨ÂÞÀ´ÄÉÖÝµÄÂÞÀûÊÐ£¬½ØÖ¹2022Äê6ÔÂ£¬ºìÃ±¹²ÓÐ100¶à¸ö·Ö¹«Ë¾¹ÍÔ±³¬¹ý20,000ÈË¡£ ºìÃ±¹«Ë¾ÎªÖî¶àÖØÒªIT¼¼ÊõÈç²Ù×÷ÏµÍ³¡¢´æ´¢¡¢ÖÐ¼ä¼þ¡¢ÐéÄâ»¯ºÍÔÆ¼ÆËãÌá¹©¹Ø¼üÈÎÎñµÄÈí¼þÓë·þÎñ¡£ºìÃ±µÄ¿ª·ÅÔ´ÂëÄ£Ê½Ìá¹©¿çÎïÀí¡¢ÐéÄâºÍÔÆ¶Ë»·¾³µÄÆóÒµÔËËã½â¾ö·½°¸£¬ÒÔ°ïÖúÆóÒµ½µ²¢ÌáÉýÐ§ÄÜ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔÓë°²È«ÐÔ¡£ºìÃ±¹«Ë¾Í¬Ê±Ò²Îª¿Í»§»òÍ¨¹ýºÏ×÷»ï°éÎª¿Í»§Ìá¹©¼¼ÊõÖ§³Ö¡¢ÅàÑµºÍ×ÉÑ¯·þÎñ¡£
Ñ¡¶ÔÆ½Ì¨Î´À´
ºóCentOSÊ±´ú£¬Õë¶ÔÓÃ»§µÄËÄÖÖÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬ÏàÓ¦µÄ½â¾ö·½°¸ÊÇÊ²Ã´£¿ÆóÒµÓÃ»§¸ÃÓ¦¶ÔCentOSÉçÇø±ä»¯£¬ÌØ±ðÊÇÕë¶ÔÉú²ú¹¤×÷¸ºÔØ³¡¾°£¬Ó¦´ÓÄÄÐ©·½Ãæ¿¼Á¿ºÏÊÊµÄLinuxÆ½Ì¨£¿ ¸ü¶à×ÊÔ´ºÍÊÓÆµ»¶Óµã»÷²é¿´¡£
2022ºìÃ±ÌôÕ½ÈüµÈÄãÀ´Õ½!
2022Äê£¬ÎÒÃÇ½«ºÍºìÃ±ÔºÐ£ºÏ×÷ÊÚÈ¨ºÏ×÷»ï°éÒ»Æð¾Ù°ìÐÂÒ»½ìºìÃ±ÌôÕ½Èü£¬Ï£ÍûÍ¨¹ý±¾½ì±ÈÈü£¬Ô½À´Ô½¶àÀ´µÄÑ§Ð£ÒÔ¼°Ñ§Éú²ÎÓëµ½¿ªÔ´µÄ´ó³±ÖÐÀ´£¬½Ó´¥ºÍÑ§Ï°µ½¸ü¶àµÄºìÃ±¼¼Êõ£¬ÍÆ¶¯¿ªÔ´ÊÂÒµµÄ½øÒ»²½·¢Õ¹¡£
¿ª·ÅµÄºìÃ± (Red Hat) ÔÚÖÐ¹ú ÎªÖÐ¹ú
ÖÂÁ¦ÓÚ³ÉÎªÖÐ¹úIT´ß»¯¼ÁÓëÄÚÍâ¹µÍ¨Ö®ÇÅ
½ü30Äê£¬ÔÚ»ª18Äê¡£
ºìÃ±ÒÑÎªÉÏÍò¼ÒÖÐ¹úÆóÒµÌá¹©¿ªÔ´¼¼Êõ·þÎñºÍ±£ÕÏ¡£
×÷ÎªÒ»¼ÒµÄÆóÒµ¼¶¿ªÔ´ÆóÒµ£¬Ô¸Òâ³ÉÎª¹úÄÚ¹ú¼Ê¿ªÔ´ÉçÇøºÍÓÃ»§Ö®¼äµÄÇÅÁº£¬
ÔÚÖÐ¹ú¡¢ÎªÖÐ¹ú£¬¼ÓËÙÖÐ¹úÆóÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍ£¬ÓÃ¿ªÔ´´Ù½øÖÐ¹úIT¡£
ºìÃ±RedHat Linux9.0ÆóÒµ°æÈí¼þ£¬½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª6000Ôª£¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±¾©ÊÐº£µíÇø»Ô»Í2ºÅÂ¥1715ÊÒÏêÑ¯£¬¹ØÓÚºìÃ±RedHat Linux9.0ÆóÒµ°æÈí¼þµÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯(ÁªÏµµç»°£º13911679733 010-51669839 QQ£º2680742789 )¸ÃÉÌ¼Ò¡£
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ