Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>XM1930 ÖÇÄÜ¿ÉÊÓµç»°

XM1930 ÖÇÄÜ¿ÉÊÓµç»°

ÍøÂç 2024-01-23 14:44:01 ÎÒÒªÍÂ²Û

XM1930ÊÇ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úµÄÒ»¿î´´ÐÂÖÇÄÜIP »°»ú£¬ËüÓµÓÐ 7 Ó¢´ç 1280x800 ¶àµã´¥¿Ø IPS ÆÁÄ»£¬Ö§³Ö 1080p ¸ßÇåÊÓÆµ£¬ÄÚÖÃÁËÀ¶ÑÀÄ£¿éºÍË«Æµ Wi-Fi (2.4G/5G)Ä£¿é£¬ÄÜ¹»ÊÊÅä¼¸ºõËùÓÐ°ì¹«³¡¾°¡£»ùÓÚ Android11 ²Ù×÷ÏµÍ³£¬Ëü¾ßÓÐ¸üÁ÷³©µÄ²Ù×÷½çÃæ¡¢¸ü¿ìµÄÏìÓ¦ËÙ¶ÈºÍ¸ü·á¸»µÄÀ©Õ¹¹¦ÄÜ¡£

XM1930 Ö§³Ö 10 ·½ÒôÊÓÆµ»ìºÏ»áÒé(×î¶à¿ÉÖ§³Ö 4 ·½ÊÓÆµÍ¨»°)£¬²¢ÇÒÕë¶ÔÖ÷Òª¾ö²ßÕß¡¢ÐÐÕþÖúÀíµÈÈËÔ±½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬Ê¹Éè¼Æ¸ÐºÍÓÃ»§ÌåÑé¸ü¾ßÓÐÉÌÎñÐÔ¡£Ö§³ÖÈ«Ë«¹¤ÃâÌá£¬ÉùÑ§»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü²¹³¥£¬¸ß·Ö±æÂÊIPS ÆÁÄ»ºÍ¸ßÇåÓïÒô£¬ÎªÄú´øÀ´±ÆÕæµÄÊÓÌýÌåÑé¡£

¹¦ÄÜÌØÐÔ

¹æ¸ñ²ÎÊý

»°»úÌØÐÔ

10 ·½ÒôÊÓÆµ»ìºÏ»áÒé£¨×î¶à¿ÉÖ§³Ö 4 ·½ÊÓÆµÍ¨»°£© 

×éÄÚÈºÌý£¬¶ÌÐÅ£¬½ô¼±ºô½Ð¡¢ºô½Ð±£³Ö£¬¾²Òô£¬Ãâ´òÈÅ£¬Ò»¼üËÙ²¦£¬ÈÈÏß

ºô½Ð×ªÒÆ£¬ºô½ÐµÈ´ý£¬ºô½Ð×ª½Ó¡¢ÖØ²¦£¬»Ø²¦£¬×Ô¶¯Ó¦´ð£¬IP Ö±²¦ 

ÁåÉùÑ¡Ôñ/Ö¸ÅÉ£¬Ê±Çø¿É×Ô¶¯»òÊÖ¶¯Ñ¡Ôñ 

Ö§³ÖRTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) 

Ö§³ÖAction URL/URI¡¢¼¯³ÉÃÅ½û¹¦ÄÜ¡¢Ö§³Ö²¦ºÅ¼Æ»® 

Ö§³Ö´´½¨ÎÞÏßÈÈµã£¨AP Ä£Ê½£©¡¢´¥¿Ø¼üÅÌ¡¢ÏûÏ¢ÖÐÐÄ¡¢¿ØÖÆÖÐÐÄ 

USB 3.0 ½Ó¿Ú£ºÃ½Ìå£¬´æ´¢£¬USB ¶ú»ú£¬À©Õ¹ÉãÏñÍ· 

ÓïÒô±à½âÂë

¸ßÇåÒôÖÊ: HD ÊÖ±ú, HD ÃâÌá¡¢Ê¹ÓÃ HAC ÊÖ±ú 

¸ôÒôÕÖ¼¼Êõ£¬ÔëÉùÏû³ý¼¼Êõ£¬½ÓÊÕ¶ËÖÇÄÜÏûÔë

ÒôÆµ±à½âÂë: Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726-32, G.723.1, iLBC 

Ö§³ÖÈýÖÖDTMF Ä£Ê½: In-band, Out-of-band (RFC 2833) ºÍ SIP INFO 

È«Ë«¹¤ÃâÌá£¬ÉùÑ§»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü²¹³¥

Í¨Ñ¶Â¼

±¾µØµç»°²¾£º10000 Ìõ¡¢XML/LDAP/Ô¶³Ìµç»°±¾¡¢ÖÇÄÜËÑË÷ÁªÏµÈË¡¢ºÚÃûµ¥ 

ÀúÊ·¼ÇÂ¼£ºËùÓÐ¼ÇÂ¼/ÒÑ²¦ºÅÂë/ÒÑ½ÓºÅÂë/Î´½ÓÀ´µç/×ªÒÆÀ´µç£¬Í¨Ñ¶Â¼ËÑË÷/µ¼Èë/µ¼³ö 

IP-PBX ÌØÐÔ 

BLF, BLA¡¢ÄäÃûºô½Ð£¬ÄäÃûºô½Ð¾Ü½Ó¡¢ÓïÒôÐÅÏ¢¡¢Í¨»°×¤Áô£¬Í¨»°´ú´ð¡¢¶Ô½²¡¢¹ã²¥¡¢ 

Í¨»°±£³ÖÊ±²¥·ÅÒôÀÖ¡¢ÒÆ¶¯°ì¹«¡¢Í¨»°Â¼Òô

ÊÓÆµÌØÐÔ

Ö§³Ö1080p ¸ßÇåÊÓÆµ¡¢1080P ¸ßÇå USB ÉãÏñÍ·£¨¿ÉÑ¡£© 

ÊÓÆµ±à½âÂë: H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8 

¹¦ÄÜ°´¼ü

36 ¸ö´¥Ãþ¿É±à³Ì°´¼ü¡¢8 ¸ö¹¦ÄÜ¼ü£º±£³Ö¡¢×ª½Ó¡¢»Ø²¦¡¢¶úÂó¡¢¡¢¾²Òô¡¢ÃâÌá¡¢Òô 

Á¿Ôö´ó, ÒôÁ¿¼õÐ¡ 

¹ÜÀí

ÈýÖÖÅäÖÃÄ£Ê½£ºÍøÒ³¡¢»°»ú-²Ëµ¥¡¢×Ô¶¯²¿Êð¡¢Ö§³Ö HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP ×Ô 

¶¯²¿Êð¡¢Ö§³Ö±ãÐ¯¸üÐÂ, TR-069¡¢»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ£¬ÖØÆô¡¢×¥°üºÍÏµÍ³ÈÕÖ¾µ¼³ö¡¢Ö§³Ö 

¼üÅÌËø±£»¤¸öÈËÒþË½¡¢ÏµÍ³¹ÜÀíÔ±¿ÉÍ¨¹ýauto-provisioning °²×°»òÐ¶ÔØ APP¡¢Ö§ 

³Ö°²×°Ïòµ¼

ÎïÀí½Ó¿Ú

Ë«Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø¿ÚPoE(ÒÔÌ«Íø)¹©µç£¨IEEE 802.3af)£¬1 ¸ö EXT ½Ó¿Ú£ºRJ12 (6P6C) 

1 ¸ö USB ½Ó¿Ú£¨USB 3.0£©¡¢1 ¸öÊÖ±ú½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)¡¢1 ¸ö¶úÂó½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C) 

WiFi 

ÍøÂç±ê×¼£ºIEEE802.11 a/b/g/n/ac ×î¸ß 433Mbps ÆµÂÊ·¶Î§£º2.4 GHz/5GHz 

À¶ÑÀ

ÄÚÖÃÀ¶ÑÀ4.2£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ¶ú»ú¡¢ÊÖ»úÍ¨Ñ¶Â¼Æ¥Åä¡¢À¶ÑÀÍ¨»° 

ÎïÀíÌØÐÔ

×ÀÃæ·ÅÖÃ2 ¸ö½Ç¶È¿Éµ÷¡¢¿É¹ÒÇ½¡¢µçÔ´²ÎÊý£ºÊäÈë AC 100~240V£¬Êä³ö DC 12V/2A 

µçÔ´¹¦ºÄ(PSU): 9~13W¡¢µçÔ´¹¦ºÄ(PoE): 10~14.5W 

²Ù×÷»·¾³Êª¶È: 10~95%¡¢²Ù×÷»·¾³ÎÂ¶È: -10~50¡ãC 

ÍøÂç°²È«

SIP v1 (RFC2543)£¬v2 (RFC3261)¡¢SIP ·þÎñÆ÷/´úÀíÈßÓà¡¢Ö§³Ö STUN ÄÚÍø´©Í¸ 

IP µØÖ··ÖÅäÄ£Ê½£º¶¯Ì¬/¾²Ì¬¡¢Ö§³Ö HTTP/HTTPS ·þÎñÆ÷¡¢Ö§³Ö SNTP ×Ô¶¯Í¬²½ÈÕ 

ÆÚºÍÊ±¼ä¡¢Ö§³ÖDNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)¡¢Ö§³ÖÐÅÏ¢ÑéÖ¤»úÖÆ 

MD5/MD5-sess¡¢QoS£º802.1p/Q tagging(VLAN)£¬Layer3 ToS DSCP 

Ö§³ÖTLS/SRTP/ZRTP Ð­Òé¡¢Ö§³Ö TLS1.3¡¢HTTPS Ö¤Êé¹ÜÀí¡¢ÅäÖÃÎÄ¼þ¼ÓÃÜ 

IEEE802.1X£¬Open VPN£¬IPv4/IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN

  ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾

  ±±¾©ÊÐº£µíÇø³§Î÷ÃÅÂ·2ºÅ¼ªÓÑ´óÏÃ5²ã

  Tel: +86-10-69397252 17611341686

  WEB£º://www.xunmeisd.com

  ËùÑÐ·¢µÄ²úÆ·ÓÐ£ºIPµç»°ÏµÍ³£¬µ÷¶ÈÏµÍ³£¬ºô½Ð¿Í·þÏµÍ³

  Ç×Çéµç»°¡¢ÓïÒôÍø¹Ø£¬IP»°»ú£¬SBC£¬¶Ô½²ÖÕ¶Ë Ð£Ô°Ç×Çé¿ÉÊÓµç»° ±¨¾¯ÏµÍ³


ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÖÐ±ê÷è÷ë
ÖÐ±ê÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³Èí¼þV7.0´ÙÏú
ÈË´ó½ð²Ö
ÈË´ó½ð²ÖÊý¾Ý¿â¹ÜÀíÏµÍ³ V8.0´ÙÏú
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
ÈÙÒ«Äê»õ½Ú
´º½ÚÈ¥ÄÄÍæ£¿ÈÙÒ«ÌØÉ«Äê»õ½Ú»î¶¯¡ª¡ªÐÂÄê¼ªÊÐ£¬µÈÄã¡°´ò¿¨¡±£¡
AI½«±ä¸ï½»»¥
¸ßÍ¨CEO°²ÃÉ£ºÉú³ÉÊ½AI½«±ä¸ïÓÃ»§ÓëÖÕ¶Ë½»»¥µÄ·½Ê½
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}