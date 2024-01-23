XM1930 ÖÇÄÜ¿ÉÊÓµç»°

XM1930ÊÇ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úµÄÒ»¿î´´ÐÂÖÇÄÜ IP »°»ú£¬ËüÓµÓÐ 7 Ó¢´ç 1280x800 ¶àµã´¥¿Ø IPS ÆÁÄ»£¬Ö§³Ö 1080p ¸ßÇåÊÓÆµ£¬ÄÚÖÃÁËÀ¶ÑÀÄ£¿éºÍË«Æµ Wi-Fi (2.4G/5G)Ä£¿é£¬ÄÜ¹»ÊÊÅä¼¸ºõËùÓÐ°ì¹«³¡¾°¡£»ùÓÚ Android11 ²Ù×÷ÏµÍ³£¬Ëü¾ßÓÐ¸üÁ÷³©µÄ²Ù×÷½çÃæ¡¢¸ü¿ìµÄÏìÓ¦ËÙ¶ÈºÍ¸ü·á¸»µÄÀ©Õ¹¹¦ÄÜ¡£
XM1930 Ö§³Ö 10 ·½ÒôÊÓÆµ»ìºÏ»áÒé(×î¶à¿ÉÖ§³Ö 4 ·½ÊÓÆµÍ¨»°)£¬²¢ÇÒÕë¶ÔÖ÷Òª¾ö²ßÕß¡¢ÐÐÕþÖúÀíµÈÈËÔ±½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬Ê¹Éè¼Æ¸ÐºÍÓÃ»§ÌåÑé¸ü¾ßÓÐÉÌÎñÐÔ¡£Ö§³ÖÈ«Ë«¹¤ÃâÌá£¬ÉùÑ§»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü²¹³¥£¬¸ß·Ö±æÂÊ IPS ÆÁÄ»ºÍ¸ßÇåÓïÒô£¬ÎªÄú´øÀ´±ÆÕæµÄÊÓÌýÌåÑé¡£
¹¦ÄÜÌØÐÔ
¹æ¸ñ²ÎÊý
»°»úÌØÐÔ
10 ·½ÒôÊÓÆµ»ìºÏ»áÒé£¨×î¶à¿ÉÖ§³Ö 4 ·½ÊÓÆµÍ¨»°£©
×éÄÚÈºÌý£¬¶ÌÐÅ£¬½ô¼±ºô½Ð¡¢ºô½Ð±£³Ö£¬¾²Òô£¬Ãâ´òÈÅ£¬Ò»¼üËÙ²¦£¬ÈÈÏß
ºô½Ð×ªÒÆ£¬ºô½ÐµÈ´ý£¬ºô½Ð×ª½Ó¡¢ÖØ²¦£¬»Ø²¦£¬×Ô¶¯Ó¦´ð£¬IP Ö±²¦
ÁåÉùÑ¡Ôñ/Ö¸ÅÉ£¬Ê±Çø¿É×Ô¶¯»òÊÖ¶¯Ñ¡Ôñ
Ö§³Ö RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
Ö§³Ö Action URL/URI¡¢¼¯³ÉÃÅ½û¹¦ÄÜ¡¢Ö§³Ö²¦ºÅ¼Æ»®
Ö§³Ö´´½¨ÎÞÏßÈÈµã£¨AP Ä£Ê½£©¡¢´¥¿Ø¼üÅÌ¡¢ÏûÏ¢ÖÐÐÄ¡¢¿ØÖÆÖÐÐÄ
USB 3.0 ½Ó¿Ú£ºÃ½Ìå£¬´æ´¢£¬USB ¶ú»ú£¬À©Õ¹ÉãÏñÍ·
ÓïÒô±à½âÂë
¸ßÇåÒôÖÊ: HD ÊÖ±ú, HD ÃâÌá¡¢Ê¹ÓÃ HAC ÊÖ±ú
¸ôÒôÕÖ¼¼Êõ£¬ÔëÉùÏû³ý¼¼Êõ£¬½ÓÊÕ¶ËÖÇÄÜÏûÔë
ÒôÆµ±à½âÂë: Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726-32, G.723.1, iLBC
Ö§³ÖÈýÖÖ DTMF Ä£Ê½: In-band, Out-of-band (RFC 2833) ºÍ SIP INFO
È«Ë«¹¤ÃâÌá£¬ÉùÑ§»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü²¹³¥
Í¨Ñ¶Â¼
±¾µØµç»°²¾£º10000 Ìõ¡¢XML/LDAP/Ô¶³Ìµç»°±¾¡¢ÖÇÄÜËÑË÷ÁªÏµÈË¡¢ºÚÃûµ¥
ÀúÊ·¼ÇÂ¼£ºËùÓÐ¼ÇÂ¼/ÒÑ²¦ºÅÂë/ÒÑ½ÓºÅÂë/Î´½ÓÀ´µç/×ªÒÆÀ´µç£¬Í¨Ñ¶Â¼ËÑË÷/µ¼Èë/µ¼³ö
IP-PBX ÌØÐÔ
BLF, BLA¡¢ÄäÃûºô½Ð£¬ÄäÃûºô½Ð¾Ü½Ó¡¢ÓïÒôÐÅÏ¢¡¢Í¨»°×¤Áô£¬Í¨»°´ú´ð¡¢¶Ô½²¡¢¹ã²¥¡¢
Í¨»°±£³ÖÊ±²¥·ÅÒôÀÖ¡¢ÒÆ¶¯°ì¹«¡¢Í¨»°Â¼Òô
ÊÓÆµÌØÐÔ
Ö§³Ö 1080p ¸ßÇåÊÓÆµ¡¢1080P ¸ßÇå USB ÉãÏñÍ·£¨¿ÉÑ¡£©
ÊÓÆµ±à½âÂë: H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8
¹¦ÄÜ°´¼ü
36 ¸ö´¥Ãþ¿É±à³Ì°´¼ü¡¢8 ¸ö¹¦ÄÜ¼ü£º±£³Ö¡¢×ª½Ó¡¢»Ø²¦¡¢¶úÂó¡¢¡¢¾²Òô¡¢ÃâÌá¡¢Òô
Á¿Ôö´ó, ÒôÁ¿¼õÐ¡
¹ÜÀí
ÈýÖÖÅäÖÃÄ£Ê½£ºÍøÒ³¡¢»°»ú-²Ëµ¥¡¢×Ô¶¯²¿Êð¡¢Ö§³Ö HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP ×Ô
¶¯²¿Êð¡¢Ö§³Ö±ãÐ¯¸üÐÂ, TR-069¡¢»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ£¬ÖØÆô¡¢×¥°üºÍÏµÍ³ÈÕÖ¾µ¼³ö¡¢Ö§³Ö
¼üÅÌËø±£»¤¸öÈËÒþË½¡¢ÏµÍ³¹ÜÀíÔ±¿ÉÍ¨¹ý auto-provisioning °²×°»òÐ¶ÔØ APP¡¢Ö§
³Ö°²×°Ïòµ¼
ÎïÀí½Ó¿Ú
Ë«Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø¿Ú PoE(ÒÔÌ«Íø)¹©µç£¨IEEE 802.3af)£¬1 ¸ö EXT ½Ó¿Ú£ºRJ12 (6P6C)
1 ¸ö USB ½Ó¿Ú£¨USB 3.0£©¡¢1 ¸öÊÖ±ú½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)¡¢1 ¸ö¶úÂó½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)
WiFi
ÍøÂç±ê×¼£ºIEEE802.11 a/b/g/n/ac ×î¸ß 433Mbps ÆµÂÊ·¶Î§£º2.4 GHz/5GHz
À¶ÑÀ
ÄÚÖÃÀ¶ÑÀ 4.2£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ¶ú»ú¡¢ÊÖ»úÍ¨Ñ¶Â¼Æ¥Åä¡¢À¶ÑÀÍ¨»°
ÎïÀíÌØÐÔ
×ÀÃæ·ÅÖÃ 2 ¸ö½Ç¶È¿Éµ÷¡¢¿É¹ÒÇ½¡¢µçÔ´²ÎÊý£ºÊäÈë AC 100~240V£¬Êä³ö DC 12V/2A
µçÔ´¹¦ºÄ(PSU): 9~13W¡¢µçÔ´¹¦ºÄ(PoE): 10~14.5W
²Ù×÷»·¾³Êª¶È: 10~95%¡¢²Ù×÷»·¾³ÎÂ¶È: -10~50¡ãC
ÍøÂç°²È«
SIP v1 (RFC2543)£¬v2 (RFC3261)¡¢SIP ·þÎñÆ÷/´úÀíÈßÓà¡¢Ö§³Ö STUN ÄÚÍø´©Í¸
IP µØÖ··ÖÅäÄ£Ê½£º¶¯Ì¬/¾²Ì¬¡¢Ö§³Ö HTTP/HTTPS ·þÎñÆ÷¡¢Ö§³Ö SNTP ×Ô¶¯Í¬²½ÈÕ
ÆÚºÍÊ±¼ä¡¢Ö§³Ö DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)¡¢Ö§³ÖÐÅÏ¢ÑéÖ¤»úÖÆ
MD5/MD5-sess¡¢QoS£º802.1p/Q tagging(VLAN)£¬Layer3 ToS DSCP
Ö§³Ö TLS/SRTP/ZRTP ÐÒé¡¢Ö§³Ö TLS1.3¡¢HTTPS Ö¤Êé¹ÜÀí¡¢ÅäÖÃÎÄ¼þ¼ÓÃÜ
IEEE802.1X£¬Open VPN£¬IPv4/IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
±±¾©ÊÐº£µíÇø³§Î÷ÃÅÂ·2ºÅ¼ªÓÑ´óÏÃ5²ã
Tel: +86-10-69397252 17611341686
WEB£º://www.xunmeisd.com
ËùÑÐ·¢µÄ²úÆ·ÓÐ£ºIPµç»°ÏµÍ³£¬µ÷¶ÈÏµÍ³£¬ºô½Ð¿Í·þÏµÍ³
Ç×Çéµç»°¡¢ÓïÒôÍø¹Ø£¬IP»°»ú£¬SBC£¬¶Ô½²ÖÕ¶Ë Ð£Ô°Ç×Çé¿ÉÊÓµç»° ±¨¾¯ÏµÍ³
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ