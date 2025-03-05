SQL Server2022±ê×¼°æÈÈÏúÖÐ

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➤Á¬½Óµ½ Azure SQL Managed Instance
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➤Azure Synapse Link for SQL
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Azure SQL Ç¨ÒÆ·þÎñ
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SQL Server IoT 2022
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