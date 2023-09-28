·À±¬ÊÖ»úµß¸²Ê½´´ÐÂ£¡åÛÓÎA20Ó²ºËÖúÁ¦ÄÜÔ´²úÒµÊý×Ö»¯Éý¼¶

ÎªÏìÓ¦¹ú¼ÒÄÜÔ´¾ÖÓ¡·¢µÄ¡¶2023ÄêÄÜÔ´¹¤×÷Ö¸µ¼Òâ¼û¡·£¬åÛÓÎÍ¨Ñ¶ÉîÍÚÄÜÔ´²úÒµ·¢Õ¹ÐèÇó£¬Õë¶Ô×÷ÒµÍ´µã£¬ÍÆ³öÊÖ»úºÍTWS¶ú»úºÏÌåµÄ·À±¬ÊÖ»ú¡ª¡ªAOROåÛÓÎA20£¬AOROåÛÓÎA20·À±¬ÊÖ»úÒÔ·á¸»¹¦ÄÜ¡¢Ç¿º·ÐÔÄÜ£¬ÖúÁ¦ÄÜÔ´²úÒµÊµÏÖ¡°¼Ó¿ìÄÜÔ´²úÒµÊý×Ö»¯ÖÇÄÜ»¯Éý¼¶£¬Ìá¸ßÄÜÔ´²úÒµÁ´°²È«±£ÕÏÄÜÁ¦£¬ÔöÇ¿ÄÜÔ´²úÒµ¾ºÕùÐÂÓÅÊÆ¡±¡°ÍÆ½øÄÜÔ´²úÒµºÍÊý×Ö²úÒµÉî¶ÈÈÚºÏ¡±µÄÄ¿±ê¡£
¹ú¼ÒÄÜÔ´¾ÖÓ¡·¢¡¶2023ÄêÄÜÔ´¹¤×÷Ö¸µ¼Òâ¼û¡·
AOROåÛÓÎA20 TWSÎÞÏßÀ¶ÑÀ·À±¬ÊÖ»ú
ÔÚÊ¯ÓÍ²úÒµ°²È«Éú²ú¹ý³ÌÖÐ£¬×ê¾®×÷Òµ¡¢²ÉÓÍ×÷Òµ¡¢¼ìÐÞ×÷Òµ³£³£°éËæ×ÅàÐÔÓÉùÏì£¬ÑÏÖØÓ°ÏìÖ¸ÁîÉÏ´«ÏÂ´ï¡£Îª´Ë£¬åÛÓÎÍ¨Ñ¶Éè¼ÆÊ¦´ÓÀ®°È¡¢¶ú»úÁ½·½ÃæÈëÊÖ£¬´´ÐÂÐÔµØ½â¾öÁËÕâÒ»ÎÊÌâ¡£AOROåÛÓÎA20·À±¬ÊÖ»úÉÏÏÂ»úÉí¸÷ÅäÖÃÒ»¸ö·ÀË®À®°È£¬Ë«À®°ÈÐÍ¬×÷Òµ£¬´òÆÆÁË»úÆ÷ºäÃùºÍÈËÉùÐúÄÖ£¬±£ÕÏÐÅÏ¢Í¨³©ÎÞ×è¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬AOROåÛÓÎA20´´ÔìÐÔµØ½«TWS¶ú»úºÍ·À±¬ÊÖ»úºÏ¶þÎªÒ»£¬³¹µ×¶Å¾øÍü´ø¶ú»úµÄ¿àÄÕ£¬¸ßÐ§±£ÕÏÖ¸ÁîÏìÓ¦¡£
TWS¶ú»úºÍ·À±¬ÊÖ»úºÏ¶þÎªÒ»
AOROåÛÓÎA20·À±¬ÊÖ»úÅäÖÃ·ÀË®Ë«À®°È
µÃÒæÓÚ¾ü¹¤·À»¤ÐÔÄÜ£¬AOROåÛÓÎA20¾¹ý1.2mË®Éî30min½þÅÝ²âÊÔ¡¢·Û³¾»·¾³·À³¾²âÊÔ¡¢1.5m·ÀÕð²âÊÔ£¬¾ßÓÐIP68¼¶Èý·ÀÈÏÖ¤¡£ÓÐÀµÓÚIP69K·À»¤ÐÔÄÜ£¬AOROåÛÓÎA20¾¹ý100barË®Ñ¹¡¢80¡æË®Á÷³åË¢²âÊÔ¡£Æ¾½è×ÅÇ¿º·µÄÐÔÄÜ£¬ÔÚ³±Êª¡¢¶à³¾¡¢ÑÏº®¡¢¿áÊîµÈ¶ñÁÓ»·¾³ÏÂ£¬AOROåÛÓÎA20Ç¿¾¢ÖúÁ¦×÷ÒµÎÈ¶¨ÍÆ½ø¡£¹é¹¦ÓÚFM¹¦ÄÜ£¬¼´Ê¹ÔÚÃ»ÓÐÍøÂç¡¢Ã»ÓÐ½»Á÷µç¡¢Ã»ÓÐÊÖ»úÐÅºÅµÄ×´Ì¬ÏÂ£¬AOROåÛÓÎA20Ò²ÄÜ½ÓÊÕ¹Ø¼üÐÅÏ¢¡£
AOROåÛÓÎA20·À±¬ÊÖ»ú¾ßÓÐIP68/IP69KÈÏÖ¤
AOROåÛÓÎA20·À±¬ÊÖ»úÖ§³ÖFMÍâ·Å
ÄÜÔ´²úÒµ¹¤ÒÕÁ÷³Ì¶à£¬ÐèÇó²îÒì´ó£¬²»Í¬ÆóÒµ£¬·À±¬ÊÖ»ú¹¦ÄÜÐèÇóµÄ²àÖØµã²»Í¬¡£×÷Îª¡°Î£¡¢¼±¡¢ÌØ¡±³¡¾°ÖÇÄÜÉè±¸¼°½â¾ö·½°¸·þÎñÉÌ£¬åÛÓÎÍ¨Ñ¶×¨×¢ÓÚÎ£ÏÕ×÷Òµ³¡¾°¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®³¡¾°ºÍÌØÖÖÐÐÒµ¶¨ÖÆ£¬Éî¸ûÄÜÔ´²úÒµ¶àÄê£¬ÉîÚÏ²»Í¬³¡¾°ÐèÇó£¬ÏÈºó¿ª·¢³ö5G·À±¬ÖÕ¶Ë¡¢·À±¬¶Ô½²»ú¡¢·À±¬Æ½°å¡¢·À±¬³µÔØÌ¨£¬ÎªÄÜÔ´²úÒµ×¢ÖÇ¸³ÄÜ£¬´Ë´Î£¬ÍÆ³öµÄAOROåÛÓÎA20£¬Æ¾½èTWS¶ú»ú´´ÐÂ£¬ÔÚàÐÔÓ»·¾³ÏÂ£¬½«ÎÈ²½ÍÆ½øÄÜÔ´²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£
ÉîÛÚÊÐåÛÓÎÍ¨Ñ¶Éè±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
åÛÓÎÖÇÄÜ-Ó¡º£ÁÖ-15999518033
åÛÓÎÖÇÄÜ-Î£¡¢¼±¡¢ÌØ³¡¾°ÖÇÄÜÉè±¸¼°½â¾ö·½°¸·þÎñÉÌ
Î£ÏÕ×÷Òµ³¡¾°£º5G·À±¬ÖÕ¶Ë¡¢·À±¬¶Ô½²»ú¡¢·À±¬Æ½°å¡¢·À±¬³µÔØÌ¨;
Ó¦¼±¾ÈÔ®³¡¾°£º±±¶·ÌìÍ¨ÎÀÐÇµç»°¡¢±±¶·¶Ì±¨ÎÄÖÕ¶Ë¡¢PDT¶àÄ£ÖÕ¶Ë¡¢DMR¶àÄ£ÖÕ¶Ë;
ÌØÖÖÐÐÒµ³¡¾°£º²âÎÂ²âÕñ¡¢ÆøÌå¼ì²â¡¢±±¶·¸ß¾«¶È¶¨Î»¡¢UWBÊÒÄÚ¶¨Î»¡¢RTK¶¨Î»ÖÕ¶Ë¡¢Êý¾Ý²É¼¯¶àÄ£ÈÚºÏÍ¨Ñ¶ÖÇÄÜÊÖ³ÖÖÕ¶Ë;
//www.aorocom.com
ÉîÛÚÊÐåÛÓÎÍ¨Ñ¶Éè±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÆóÒµÈÙÓþ
2020Äê£¬M5ÈÙ»ñ2020µÚÊ®ËÄ½ì¡°IOTE½ð½±¡±´´ÐÂ²úÆ·;
2021Äê£¬åÛÓÎÍ¨Ñ¶ÈÙ»ñ2021µÚ¶þÊ®½ìITÓ°ÏìÖÐ¹úÄê¶ÈÐÅ´´ÁìÓòÓ°ÏìÁ¦ÆóÒµ;
2022Äê£¬AOROåÛÓÎM5ËæÍ¬ÖÐ¹úÊ×¸ö¡°Ë«Æµ5G+¹¤Òµ»¥ÁªÍø¡±ÖÇÄÜÁ¶³§ÁÁÏàÑëÊÓÐÂÎÅ£¬ÏÈºóÈÙ»ñÄÏ²ý´óÑ§Ð£ÓÑ´´ÐÂ´óÈüÓÅÊ¤½±ºÍµÚÊ®ËÄ½ìÖÐ¹úÉîÛÚ´´ÐÂ´´Òµ´óÈüôß¹âÃ÷Çø´´ÐÂ´´Òµ´óÈü»¥ÁªÍøºÍÒÆ¶¯»¥ÁªÍøÐÐÒµÓÅÐã²úÆ·;
AOROåÛÓÎM6ÌìÍ¨ÎÀÐÇµç»°Ó¦¼±ÖÕ¶ËÈÙ»ñµÚÆß½ì¡°´´¿ÍÖÐ¹ú¡±´óÈüÈýµÈ½±;
åÛÓÎP9000ÈÙ»ñ¡°2021ÎïÁªÖ®ÐÇ¡± (RFID)ÐÐÒµ×îÓÐÓ°ÏìÁ¦´´ÐÂ²úÆ·¡ªÊÖ³ÖÖÕ¶Ë½±;
åÛÓÎÍ¨Ñ¶ÓÚµÚÊ®½ìÖÐ¹ú´´ÐÂ´´ÒµÁìÐä·å»áÈÙ»ñ2022Äê¶È´´ÐÂÆóÒµ½±¡£
ÉîÛÚÊÐåÛÓÎÍ¨Ñ¶Éè±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ShenZhen AORO Communication Equipment Co., Ltd.
¹¤³§µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú»ªÇøÁúÀ½´óµÀ¸£»¨Â·Ô´´´Ô°Â½ºÅA9¶°ÈýÂ¥
ÁªÏµµç»°£º185-6666-2368 »ò 0755-82568556
ÐÐÒµ¶¨ÖÆ£º159-9951-8033 »ò 177-2798-1615
´úÀíºÏ×÷£º177-2798-5656 »ò 177-2798-2125
¹«Ë¾¹ÙÍø£º//www.aoro.com.cn QQ£º51182368
¾©¶«ÉÌ³Ç£ºhttps://mall.jd.com/index-10188183.html
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ