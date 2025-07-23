VERTUÍþÍ¼ÊÖ»ú¹ÙÍøÆì½¢µê

1998Äê£¬VERTUÆ·ÅÆÓÉÅµ»ùÑÇÊ×Ï¯Éè¼ÆÊ¦¸¥À¼¿Ë¡¤Åµ·ð(Frank Nuovo)ÔÚÓ¢¹ú´´Á¢ÃüÃû¡£VERTU ÔÚÀ¶¡ÎÄÖÐµÄÔÒâÊÇ¡°¸ßÆ·ÖÊ¡¢¶ÀÒ»ÎÞ¶þ¡±¡£´Ó2002Äê VERTU Ê×¿î»úÐÍSignatureÎÊÊÀ¿ªÊ¼£¬Ò»ÏµÁÐÃûÈËÕþÒª¡¢ÉÌ½ç´óºà±ã·×·×µÇÉÏÁË VERTU ÊÖ»úµÄÓÃ»§ÃûÂ¼¡£µØÇòÉÏ×îÓÐÈ¨ÊÆÌÆÄÉµÂ¡¤Ó¢¹ú»ÊÊÒ¡¢ÆÕ¾©;ÔÚÊ±ÉÐ½çÓëÑÝÒÕ½ç×¿ÓÐµØÎ»µÄ±´¿ËººÄ··ò¸¾¡¢ÅÁÀöË¹¡¤Ï£¶û¶Ù¡¢Ñî×ÏÇí¡¢ÕÂ×Óâù;ÒÔ¼°¿ÉÒÔ×óÓÒÈ«ÊÀ½ç¾¼Ã¸ñ¾ÖµÄ°¢À²®Ê¯ÓÍ´óºà£¬Ïà¼Ì³ÉÎªVERTUµÄÖÒÊµÓµõ»¡£ÎÞÂÛÊÇ½ÖÅÄÖÐ¡¢»¹ÊÇÔÚÓ°ÊÓ¾çÖÐ£¬VERTU ÊÖ»úÖð½¥³ÉÎªÁËÒ»ÖÖ×ð¹ó±êÖ¾¡£
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