µ±¿Æ¼¼ÂÙÎªÁ÷Ë®ÏßµÄ±ê×¼ÅäÖÃ£¬ÉÝ»ª±ã³ÉÁË¶¨Òå¸ß¶ËµÄºËÐÄÃÜÂë¡£2025Äê10ÔÂ17ÈÕ£¬VERTUÔÚÂ×¶Ø¹þÂÞµÂ°Ù»õÓëÖÐ¹úÊÐ³¡Í¬²½ÍÆ³öµÄAgent QÏµÁÐ£¬ÓÃ287Ïî×¨Àû¼¼Êõ¡¢°ÙÄêÊÖ¹¤¼¼ÒÕÓë¼â¶ËAIÄÜÁ¦µÄÅö×²£¬ÖØÐÂ»Ø´ðÁË"¶¥¼¶ÉÌÎñÆì½¢Ó¦ÓÐµÄÄ£Ñù"¡ª¡ªËü¼ÈÊÇ¿ÉÎÕÓÚÕÆÐÄµÄÒÆ¶¯ÒÕÊõÆ·£¬¸üÊÇÊØ»¤Êý×ÖÉúÃüµÄÖÇÄÜ±£ÏÕÏä¡£
½³ÒÕ¾õÐÑ£ºÉÝ³Þ²ÄÖÊÓë¾«ÃÜ»úÐµµÄ¹²Éú
VERTU¶ÔÉÝ»ªµÄÚ¹ÊÍ´ÓÎ´Í£ÁôÔÚ·ûºÅ¶ÑÆö£¬Agent QµÄ»úÉí¹¤ÒÕ¿°³Æµ±´ú¹¤ÒµÃÀÑ§µÄ·¶±¾¡£¾Æºìç¬ÏßÌØ±ð°æ²ÉÓÃº½¿Õ¼¶îÑºÏ½ð¿ò¼Ü£¬¾28µÀÊÖ¹¤Å×¹â¹¤Ðò´òÄ¥³ö¾µÃæÖÊ¸Ð£¬320Óà¸ö²»Ðâ¸Ö²¿¼þÍ¨¹ýÊÖ¹¤×°Åä¹¹³ÉÎÈ¹Ì»úÉí¡£±³°åÕçÑ¡Ð¡Å£Æ¤ÖÐµÄ"±¦Ê¯²ã"²¿Î»£¬ÓÉ·¨¹ú°ÙÄê¹¤·»½³ÈËÒÔÂí°°Õë·¨·ìÖÆ£¬Ã¿Ìõç¬Ïß¼ä¾à¾«È·ÖÁ0.3ºÁÃ×£¬öùÓãÆ¤°æ±¾Ôò¸üÏÔÕäÏ¡ÖÊ¸Ð¡£
Ï¸½Ú´¦µÄÇÉË¼¸ü¼û¹¦Á¦£ºSIM¿¨²Õ²ÉÓÃÁÔÓ¥ÒíÔìÐÍÉè¼Æ£¬ÓÉÈðÊ¿ÖÆÔìµÄ¾«ÃÜ½ÂÁ´Çý¶¯£¬¿ªºÏ¼ä¾¡ÏÔ»úÐµÃÀÑ§;»úÉíÄÚ²¿½á¹¹ÒÔ10Î¢Ã×ºñ¶È¶Æ½ð´¦Àí£¬ÌÕ´ÉÌýÕí¾1200¡ãC¸ßÎÂ¶ÍÔì£¬Ã¿Ò»´Î´¥Åö¶¼³ÉÎª¹¤ÒÕÓëÖÊ¸ÐµÄ¶Ô»°¡£6.78Ó¢´çÖ±ÃæÆÁ´îÔØµÚÈý´úÀ¶±¦Ê¯¾§ÌåÉú³¤¼¼Êõ£¬ÄªÊÏÓ²¶È´ï9.2¼¶£¬¿¹µøÂäÐÔÄÜ½ÏÉÏ´úÌáÉý40%£¬¼æ¹ËÊÓ¾õÍ¨Í¸Óë¾¾ÃÄÍÓÃ¡£
°²È«¸ïÃü£ºÈýÏµÍ³¼Ü¹¹¹¹Öþ¾ø¶Ô·ÀÏß
ÔÚÊý¾Ý¼ÛÖµµÈÍ¬ÓÚ×Ê²úµÄÊ±´ú£¬Agent QÒÔTriple-OS¼Ü¹¹ÖØÐÂ¶¨ÒåÒÆ¶¯°²È«±ß½ç¡£»ùÓÚAndroid 14Éî¶È¶¨ÖÆµÄÉÌÎñÏµÍ³£¬Åä±¸¹úÃÜ¾ÖÈÏÖ¤µÄSM4¼ÓÃÜÐ¾Æ¬£¬Í¨»°ÓëÐÅÏ¢¿ÉÆôÓÃ"Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢"Ä£Ê½£¬¼´±ã±»½Ø»ñÒ²Ðè102⁸Äê²ÅÄÜ±©Á¦ÆÆ½â£¬½ðÈÚAPPÉ³ÏäÉøÍ¸²âÊÔµÖÓùÂÊ´ï100%¡£
¶ÀÁ¢ÔËÐÐµÄÒþË½ÏµÍ³ÓµÓÐÎïÀí¸ôÀë¿ª¹Ø£¬ÉúÎïÌØÕ÷Êý¾ÝÈ«³Ì´æ´¢ÓÚ×¨ÓÃ°²È«Ôª¼þ£¬¶À´´µÄ"Êý×ÖÌæÉí"¼¼ÊõÄÜÔÚÄäÃû³¡¾°×Ô¶¯Ìæ»»ÕæÊµÐÅÏ¢£¬´ÓÓ²¼þ²ãÇÐ¶ÏÒþË½Ð¹Â¶Â·¾¶¡£¸üÁîÈË°²ÐÄµÄÊÇ»ùÓÚLinuxÎ¢ÄÚºËµÄÓ¦¼±ÏµÍ³£¬½öÕ¼ÓÃ128MB¿Õ¼äÈ´ÄÜÔÚÖ÷ÏµÍ³±ÀÀ£Ê±±£³ÖÎÀÐÇÍ¨ÐÅ£¬ÅäºÏ±±¶·ÈýÆµÐ¾Æ¬£¬ÎÞÐÅºÅ»·¾³ÏÂÈÔ¿ÉÊµÏÖ72Ð¡Ê±¾«È·¶¨Î»¡£
ÖÇÄÜ½ø»¯£ºAI Agent³ÉÎªÈ«ÄÜ»ï°é
Agent QµÄÃüÃûÖ±Ö¸ÆäºËÐÄÍ»ÆÆ¡ª¡ª´îÔØ¸ßÍ¨æçÁú8 Gen4¶¨ÖÆ°æÐ¾Æ¬£¬80TOPSµÄNPUËãÁ¦Ö§³ÅÆðÉè±¸¶ËÈ«Á´Â·AIÍÆÀí£¬ÈÃ"ÖÇÄÜÌå"´Ó¸ÅÄîÂäµØÎªÊµÓÃÌåÑé¡£ÉÌÎñÃØÊé3.0¿É×Ô¶¯·ÖÎöÓÊ¼þÓë»áÒé¼ÇÂ¼ÖÐµÄÇéÐ÷ÇãÏò£¬ÔÚ¿ç¹úÌ¸ÅÐÖÐÌá¹©ÎÄ»¯²îÒìÌáÊ¾£¬×¼È·ÂÊ´ï92%£¬ÌáÇ°Ô¤¾¯Ç±ÔÚÉÌÎñ·çÏÕ¡£
¶àÄ£Ì¬½»»¥ÏµÍ³Í¨¹ý6¸öÂó¿Ë·çÕóÁÐÓë3DToF´«¸ÐÆ÷£¬ÊµÏÖ"×¢ÊÓ»½ÐÑ+ÊÖÊÆ¿ØÖÆ+ÓïÒôÖ¸Áî"µÄ¸´ºÏ²Ù×÷£¬¼ÝÊ»Ä£Ê½ÏÂ½öÐèÑÛÇòÒÆ¶¯¼´¿ÉÇÐ»»µ¼º½¡£³¡¾°×ÔÊÊÓ¦¹¦ÄÜ¸ü¶®ÓÃ»§ÐèÇó£º¼ì²âµ½¸ß¶û·òÇò³¡¶¨Î»Ê±×Ô¶¯Æô¶¯·ÀÑ£¹âÄ£Ê½²¢½ûÓÃÍ¨Öª£¬½øÈëÉÌÎñ»áÒé³¡¾°Ôò¾²ÒôÇåÀíºóÌ¨³ÌÐò£¬ÈÃÉè±¸Ö÷¶¯ÊÊÅäÉú»î½Ú×à¡£
×ðÏí±Õ»·£º³¬Ô½²úÆ·µÄ·þÎñÌåÏµ
¹ºÂòAgent Q¼´×Ô¶¯Éý¼¶ÎªVERTUºÚ¿¨»áÔ±£¬ÏíÓÐµÄ×¨Êô·þÎñÑÓÐøÁËÆ·ÅÆ¶ÔÉÝ»ªµÄÈ«Î¬¶ÈÀí½â¡£È«Çò40¸öÖ÷Òª³ÇÊÐÌá¹©4Ð¡Ê±±¸ÓÃ»úËÍ´ï·þÎñ£¬°üÀ¨µÏ°Ý·«´¬¾ÆµêµÈÌØÊâ³¡ËùµÄ×¨ÊôÍ¨µÀ£¬³¹µ×»¯½âÉè±¸¹ÊÕÏµÄ½¹ÂÇ¡£Î»ÓÚÈðÊ¿µÄµØÏÂÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬¼´±ãÉè±¸ÍêÈ«Ëð»ÙÒ²ÄÜÍ¨¹ýÁ¿×Ó¼ÓÃÜ´«Êä»Ö¸´¹Ø¼üÊý¾Ý£¬ÈÃÊý×Ö×Ê²úÍòÎÞÒ»Ê§¡£
Â×¶Ø×Ü²¿Ìá¹©128ÏîË½ÈË¶¨ÖÆÑ¡Ïî£¬´Ó²ÄÖÊÑÕÉ«µ½±¦Ê¯ÏâÇ¶¾ù¿É¸öÐÔ»¯Éè¼Æ£¬¾Æºìç¬Ïß°æ±¾¸üËæÏä¸½Ôùµ÷Ïã´óÊ¦¶¨ÖÆµÄÆ¤¸ïÑø»¤¾«ÓÍ£¬Åä·½Ô´×Ô18ÊÀ¼ÍÅ·ÖÞ»ÊÊÒÓùÓÃ·½°¸¡£ÕâÖÖ´Ó²úÆ·µ½·þÎñµÄÈ«Á´Ìõ×ðÏí£¬ÈÃAgent Q³¬Ô½ÁËÍ¨Ñ¶¹¤¾ßµÄÊôÐÔ£¬³ÉÎª¾«Ó¢½×²ãµÄÉí·Ý±êÊ¶ÓëÉú»î»ï°é¡£
´Ó5380ÃÀÔªµÄ»ù´¡¿îµ½³¬10ÍòÃÀÔªµÄ×êÊ¯¶¨ÖÆ°æ£¬Agent QÒÔÌÝ¶È¶¨¼Û¸²¸Ç²»Í¬ÐèÇó£¬ÖÐ¹úÊÐ³¡68800ÔªµÄ¾Æºìç¬ÏßÌØ±ð°æ¿ªÊÛÈýÈÕ±ãÊÛóÀ500Ì¨£¬70%²É¹ºÕßÎªÆóÒµ¸ß¹Ü¡£ÔÚÁãÏÂ30¡æÖÁ80¡æµÄ¼«¶Ë»·¾³ÖÐ£¬ÆäÐÔÄÜ²¨¶¯·ù¶È±ÈÆÕÍ¨Æì½¢»úÐ¡60%£¬Ó¡Ö¤ÁË"ÊµÓÃÉÝ»ª"µÄ²úÆ·ÕÜÑ§¡£
µ±¶àÊýÆ·ÅÆÈÔÔÚ²ÎÊýÈüµÀÄÚ¾íÊ±£¬VERTUÓÃAgent QÖ¤Ã÷£ºÕæÕýµÄ¸ß¶Ë£¬ÊÇÈÃ¼â¶Ë¿Æ¼¼·þÎñÓÚ½³ÒÕ´«³Ð£¬ÈÃ°²È«ÓëÖÇÄÜÈÚÈëÉÝ»ªÌåÑé¡£Õâ¿îÄý¾Û×ÅÓ¢¹ú»ÊÊÒÑªÍ³ÓëÎ´À´ÊÓÒ°µÄÆì½¢£¬»òÐíÕýÔ¤Ê¾×ÅÒÆ¶¯Éè±¸´Ó¹¤¾ßÏò"Êý×ÖÉúÃü°éÂÂ"µÄÖÕ¼«½ø»¯¡£
