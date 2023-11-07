Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>ÍþÍ¼ÊÖ»úÊÛºó¿Í·þ-Î³Í¼ÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñ

ÍþÍ¼ÊÖ»úÊÛºó¿Í·þ-Î³Í¼ÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñ-VERTUÊÛºóÎ¬ÐÞÖÐÐÄ

ÍøÂç 2023-11-07 15:31:32 ÎÒÒªÍÂ²Û

  1998Äê,VertuÓÉÅµ»ùÑÇ³ö×ÊÔÚÓ¢¹ú³ÉÁ¢,×÷ÎªÉÝ»ªÊÖ»úÖÆÔìÉÌµÄÏÈÇý,ÍþÍ¼×¨ÃÅÒÔÊÖ¹¤´òÔìÉÝ»ªÊÖ»ú¡¢Í¨Ñ¶Æ÷²ÄÎªÊÐ³¡¶¨Î»¡£¹ËÃûË¼Òå,ËùÓÐVertuÊÖ»ú¾ùÓÉVertu¹¤³§µÄÇÉÊÖ¹¤½³¾«ÐÄÖÆÔì¡£½ö½öÊÇVertu AscentµÄ¼üÅÌ,±ãÓÉ³¬¹ý150¸ö²»Í¬²¿¼þÖÆ³É¡£Ã¿¸ö°´¼ü¾ù¾­¹ý·±¸´¹¤Ðò,ÔÚ¸ßÎÂÏÂ½«²»Ðâ¸Ö»ìºÏÎïºÍÑ¹Á¦¹²Í¬×¢Èë½Ï´óµÄÄ£¾ß,´ýµ½ÀäÈ´ºó,Ã¿¸ö°´¼üµÄÌå»ý±ã»áËõÐ¡14%,¾ÍÐÎ³ÉÁËÐ±½Ç¼üÅÌ¡£È»ºó,Ã¿¸ö°´¼ü¾ù»áÏâÇ¶ÔÚÁ½¸ö±¦Ê¯Öá³ÐÉÏ,ÒÔ±ãÌáÉýÉè¼Æ¶¯¸Ð,Í¬Ê±Ôö¼Ó´¥¿ØÎÈ¶¨¶ÈÓë¾«È·¶È,²¢ÎªÊ¹ÓÃÕß´øÀ´¶ÀÌØµÄÊÖ¸Ð¼°ÌåÑé¡£

  ¸ß¶ËµÄ²úÆ·À´×ÔÏ¸½ÚµÄ¾«ÒæÇó¾«,²»½ö½öÔÚÆä±¾ÉíµÄ¹¤ÒÕÉÏ,¾ÍÁ¬ÔÚ²úÆ·µÄÊÛºó·þÎñÉÏÍþÍ¼¶¼ÓÐ×ÅÆäËûÍ¬Àà²úÆ·ÎÞ¿É±ÈÄâµÄÓÅÊÆ¡£×Ü¹«Ë¾ÔÚÖÐ¹ú±±¾©²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ã×Ü²¿»ùµØÍþÍ¼¹«Ë¾ÉèÁ¢ÁËÍþÍ¼ÊÖ»úÊÛºó·þÎñºÍÎ¬ÐÞµÄ×Ü²¿¡£²Æ¸»ÖÐÐÄ/VERTUÊÚÈ¨Î¬ÐÞÖÐÐÄÉèÓÐÈ«Çò×îÏÈ½ø¶¥¼¶ÊÖ»úÎ¬ÐÞÉè±¸ºÍÒÇÆ÷,²¢ÓÐÓ¢¹úVERTU×Ü¹«Ë¾×Ü²¿Åä±¸µÄ20ÃûÊÖ»úÎ¬ÐÞ¹¤½³, Ò»¶ÔÒ»½øÐÐ´¿ÊÖ¹¤¼ì²âºÍÎ¬ÐÞ¡£±£Ö¤ÒÔ×î¿ìµÄËÙ¶ÈºÍ×î×¨ÒµµÄ¼¼Êõ¸øÃ¿Ò»¸ö¿Í»§×îºÃ×îÌùÐÄµÄÊÛºó·þÎñ¡£

  ±±¾©ÊÛºó×Ü²¿ÔÚÊÛºóÎ¬ÐÞ·þÎñÉÏ¸üÊÇ×ð³çÑÏ¸ñµÄ³ÌÐòºÍÖÜµ½µÄ·þÎñ:

  Ïû·ÑÕßÈç¹ûµ±ÃæÄÃ»úÆ÷µ½µêÄÚÎ¬ÐÞ,·þÎñÖÐÐÄ»áÎªÆäÌá¹©ÊÕ»úµ¥¾ÝºÍÏû·ÑÕßµÄ»úÆ÷¾ßÌåµÄÎÊÌâ,

  Èç¹ûÏû·ÑÕßÔÚÍâµØ,µ±µØÃ»ÓÐVERTUÕý¹æÊÚÈ¨¿Í·þºÍÊÛºóÏÂ,¹«Ë¾¿ÉÒÔ½øÐÐ¿ìµÝºÍÓÐÓÊ¼Ä·½Ê½¡£

  Í¬ÑùÓÃµç×Ó°æµÄµ¥¾Ý¸øÄú¼ÇÂ¼ÄúµÄÐÍºÅºÍ¾ßÌåÎÊÌâ¡£

  Î¬ÐÞ¾ßÌåÈçÏÂ:

  ÊÕµ½Ïû·ÑÕßµÄ»úÆ÷·þÎñÖÐÐÄ»á¼°Ê±´¦ÀíºÍ¼ì²â»úÆ÷µÄÎÊÌâ,Èç¼ì²â½á¹ûºÍ»úÆ÷ÎÊÌâ³öÀ´·þÎñÖÐÐÄ»áÒÔµç»°ºÍÓÊ¼þÐÎÊ½µÚÒ»Ê±¼äÍ¨ÖªÏû·ÑÕß!µ±Ïû·ÑÕß½Óµ½Í¨ÖªÒªÓëÎÒÃÇ¿Í·þ¹¤×÷ÈËÔ±ÁªÏµ:·þÎñÖÐÐÄ»á¸øÓèÏû·ÑÕßµÄ»úÆ÷ÎÊÌâºÍÎ¬ÐÞ¼Û¸ñ!²¢ÇÒ»úÖ÷¿ÉÒÔ×ÔÓÉÑ¡Ôñ½øÐÐÎ¬ÐÞºÍÈ¡×ß»úÆ÷¡£Õë¶ÔÍâµØ¿Í»§¿Í·þÖÐÐÄ»á¸øÒÔ×î¿ìµÄÎïÁ÷ÓÊ¼Äµ½»úÖ÷µÄµØÖ·¡£

  ¡¾ÁªÏµµç»°¡¿010-57199385 189-1129-3332

  ¡¾Áª ÏµÈË¡¿Ô¬¾­Àí

  ¡¾Î¢ ÐÅºÅ¡¿VERTU3332

  ¡¾µêÆÌµØÖ·¡¿±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
VERTUÊÖ»ú
ÖÐ¹úVERTUÊÖ»ú×¨Âôµê-È«¹úÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·Óëµç»°
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ³ÉÎªÒÆ¶¯ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÖØÒªÒ»»·
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
¸ßÍ¨Éú³ÉÊ½AI
ÈÃAIÎÞ´¦²»ÔÚ ¸ßÍ¨È«Ãæ¿ªÆôÖÕ¶Ë²àÉú³ÉÊ½AI´óÃÅ
Ììçá9300
Àú¾­ÐÄËá20ÔØ ¡°Áª·¢¿Æ¡±´ø×ÅÌìçá9300Õâ´Î¸ß¶ËÕæ³ÉÁË£¿
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}