VERTUÍþÍ¼ÊÖ»úÎ¬ÐÞ-Î³Í¼ÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñÖÐÐÄ

ÍøÂç 2025-08-07 14:41:59 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ¾ÝÁË½â£¬VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄÎ»ÓÚ±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B£¬ÖÐÐÄ×Ô³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬±ãÊ÷Á¢ÁË¿Í»§ÖÁÉÏµÄ·þÎñÀíÄî¡£ÔÚÓ²¼þÉèÊ©ÉÏ£¬ÖÐÐÄÓµÓÐÈ«Çò×îÏÈ½ø¶¥¼¶µÄÊÖ»úÎ¬ÐÞÉè±¸ºÍÒÇÆ÷£¬ÄÜ¹»Ñ¸ËÙÕÒµ½ÊÖ»úËù´æÔÚµÄÎÊÌâ£¬²¢¸ø³ö½â¾ö·½°¸¡£ÔÚÈËÔ±ÅäÖÃÉÏ£¬ÖÐÐÄÓµÓÐ20¶àÃûÓ¢¹úVERTUÍþÍ¼×Ü¹«Ë¾µÄÊÖ»úÎ¬ÐÞ¹¤½³£¬ËûÃÇÕÆÎÕ×Å×îÏÈ½øµÄÎ¬ÐÞ¼¼Êõ£¬ÓÐ×Å·á¸»µÄÎ¬ÐÞ¾­Ñé£¬ÔÙ½áºÏÏÈ½øÎ¬ÐÞ»úÆ÷µÄÖúÁ¦£¬ÄÜ¹»Ñ¸ËÙÍê³ÉÎ¬ÐÞÁ÷³Ì£¬Ì¬¶È³¬×¨Òµ£¬ËÙ¶È³¬¿ì£¬Ð§¹û³¬ºÃ£¬ÈÃÃ¿Ò»Î»¿Í»§¶¼ÄÜµÃµ½ÂúÒâµÄÎ¬ÐÞ·þÎñ¡£ÔÚÎ¬ÐÞÁ÷³ÌÖÐ£¬ÖÐÐÄÌØ±ð×¢ÖØ±£»¤¿Í»§µÄÒþË½£¬¶ÔÓÚÇ××ÔÀ´ÖÐÐÄÎ¬ÐÞµÄ¿Í»§£¬Î¬ÐÞ¹¤½³»áÔÚ¿Í»§µÄ¼ûÖ¤ÏÂ£¬Íê³ÉÕû¸öÎ¬ÐÞ£¬Èç¹ûÐèÒªÍâµØÐèÒª¿ìµÝµÄ¿Í»§£¬ÖÐÐÄ»áÊµÊ±Â¼ÖÆÕû¸öÎ¬ÐÞ¹ý³Ì£¬ºÍÊÖ»úÒ»¿é¼Ä¸ø¿Í»§£¬ÈÃ¿Í»§·ÅÐÄ°²ÐÄ¡£

  ¾ÝÏ¤£¬ÎªÈÃÈ«¹ú¸÷µØµÄ¿Í»§¶¼ÄÜµÃµ½ÂúÒâµÄÎ¬ÐÞ·þÎñ£¬VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄ¿ªÍØ´´ÐÂ£¬ÓÅ»¯·þÎñÄ£Ê½£¬ÌáÉý·þÎñÖÊÁ¿£¬Èç¹ûÊÇ±±¾©±¾µØµÄ¿Í»§£¬¿ÉÒÔÖ±½ÓÄÃ×ÅÊÖ»úµ½ÖÐÐÄÀ´£¬Î¬ÐÞ¹¤½³Ò»¶ÔÒ»Ìá¹©·þÎñ£¬µÚÒ»Ê±¼ä¸ø¿Í»§Ìá¹©ÊÕ»úµ¥¾Ý£¬²¢¸æËß¿Í»§ÊÖ»úµÄ¾ßÌåÎÊÌâ£¬²¢¸ù¾ÝÎÊÌâÌá¹©±¨¼Û£¬±¨¼Û¹«¿ªÍ¸Ã÷£¬Ñô¹â¹«Õý£¬¿Í»§¿ÉÒÔÑ¡ÔñÎ¬ÐÞÒ²¿ÉÒÔÑ¡ÔñÈ¡×ßÊÖ»ú¡£Èç¹ûÊÇÍâµØµÄ¿Í»§£¬¿Í»§¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¿ìµÝÓÊ¼Ä£¬Î¬ÐÞ¹¤½³ÊÕµ½ºóµÚÒ»Ê±¼ä¼ì²â»úÆ÷£¬²¢ÕÒµ½¾ßÌåÎÊÌâ£¬µç»°»òÕßÓÊ¼þÑ¸ËÙÍ¨Öª¿Í»§£¬²¢¸æÖªÎ¬ÐÞ¼Û¸ñ£¬¿Í»§¿ÉÒÔÑ¡ÔñÎ¬ÐÞÒ²¿ÉÒÔÈ¡×ß»úÆ÷¡£Î¬ÐÞÍê±Ïºó£¬ÖÐÐÄ»áÒÔ×î¿ìµÄËÙ¶È½«»úÆ÷ÓÊ¼Äµ½¿Í»§ÊÖÖÐ¡£¿Í»§µÄÂúÒâ£¬ÊÇVERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄ×î´óµÄ×·Çó¡£

  ÎªÁË¸üºÃµØÎª¿Í»§ÃÇÌá¹©·þÎñ£¬VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄÉèÖÃÁËÊÛºó·þÎñµç»°£º010-57219279¼°18911293332£¬ÁªÏµ×¨Òµ¿Í·þÈËÔ±Ô¬¿Ë¶°£¬Ô¬ÏÈÉú»á¸øÓëÄÍÐÄÏ¸ÖÂµÄ½â´ð¡£VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄÒÔÑÏ½÷µÄ¹¤½³¾«Éñ£¬Ìá¹©Ò»ÌõÁúÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñ£¬²»½öÄÜÎ¬ÐÞºÃ¿Í»§µÄÊÖ»ú¹ÊÕÏ£¬»¹ÄÜ¶ÔÊÖ»ú½øÐÐ±ØÒªµÄ±£ÑøºÍÇåÏ´£¬³É¹¦ÒýÁìÊÖ»úÎ¬ÐÞÐÂÊ±ÉÐ¡£

  ¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ 189-1129-3332

  ¡¾Áª ÏµÈË¡¿Ô¬¾­Àí

  ¡¾Î¢ ÐÅºÅ¡¿VERTU3332

  ¡¾µêÆÌµØÖ·¡¿±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B

