VERTUÌì½òº£ÐÅ×¨Âôµê-ÍþÍ¼ÊÖ»úÐÂÆ·Á¿×ÓÕÛµþÆÁ

ÍøÂç 2025-10-15 14:55:43 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ÔÚ¿Æ¼¼·ÉËÙ·¢Õ¹µÄ 25 Äê£¬ÊÖ»úÊÐ³¡¾ºÕù¼¤ÁÒ£¬¸÷´óÆ·ÅÆ·×·×ÍÆ³Â³öÐÂ¡£¶ø VERTU ÐÂÆ· QUANTUM Á¿×ÓÊÖ»úÐ¡ÕÛµþÆÁ FLIP ÖÁ×ð°æµÄ¾ªÑÞÁÁÏà£¬ÎÞÒÉ³ÉÎªÁËÊÖ»úÁìÓòµÄè­è²Ã÷ÐÇ¡£

  VERTU Ò»Ö±ÒÔÀ´¶¼ÒÔ¾«Õ¿µÄ¹¤ÒÕ¡¢ÉÝ»ªµÄ²ÄÖÊºÍ¶ÀÌØµÄÉè¼ÆÖø³Æ£¬Õâ¿î QUANTUM Á¿×ÓÊÖ»úÐ¡ÕÛµþÆÁ FLIP ÖÁ×ð°æ¸üÊÇ½«ÕâÐ©Æ·ÅÆÌØÖÊ·¢»Óµ½ÁË¼«ÖÂ¡£

  µ±ÄãµÚÒ»´Î¿´µ½Õâ¿îÊÖ»ú£¬Æä¾«ÖÂµÄÕÛµþÉè¼Æ¾Í»áÈÃÄãÑÛÇ°Ò»ÁÁ¡£Ð¡ÇÉÁáççµÄ»úÉí£¬ÔÚÕÛµþ×´Ì¬ÏÂÇáËÉ±ãÐ¯£¬·ÅÈë¿Ú´ü»òÊÖÌá°üÖÐ£¬Ë¿ºÁ²»Õ¼¿Õ¼ä¡£¶øÕ¹¿ªÆÁÄ»µÄË²¼ä£¬ÄÇÖÖÁ÷³©Óë¿ªÀ«µÄÊÓ¾õÌåÑéÁîÈËÌÕ×í¡£¸ßÇåµÄÏÔÊ¾ÆÁ£¬É«²ÊÏÊÑÞ¡¢Ï¸½ÚÇåÎú£¬ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´ÊÓÆµ»¹ÊÇä¯ÀÀÍøÒ³£¬¶¼ÄÜ´øÀ´¼«ÖÂµÄÏíÊÜ¡£

  ²»½öÍâ¹Û³öÖÚ£¬VERTU QUANTUM Á¿×ÓÊÖ»úÔÚÐÔÄÜ·½ÃæÒ²¿°³Æ×¿Ô½¡£Ç¿´óµÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÈÃ¶àÈÎÎñ´¦Àí±äµÃÇáËÉ×ÔÈç£¬ÎÞÂÛÊÇÔËÐÐ´óÐÍÓÎÏ·»¹ÊÇÍ¬Ê±¿ªÆô¶à¸öÓ¦ÓÃ³ÌÐò£¬¶¼²»»á³öÏÖ¿¨¶ÙµÄÇé¿ö¡£¿ìËÙµÄ³äµç¼¼ÊõºÍ³Ö¾ÃµÄµç³ØÐøº½ÄÜÁ¦£¬¸üÊÇÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¼«´óµÄ±ãÀû£¬ÎÞÐèÆµ·±³äµç£¬ÈÃÄãµÄÉú»îºÍ¹¤×÷Ê¼ÖÕ±£³ÖÔÚÏß¡£

  ¶øÔÚÅÄÕÕ·½Ãæ£¬Õâ¿îÊÖ»úÍ¬Ñù±íÏÖ³öÉ«¡£¸ßÏñËØµÄÉãÏñÍ·£¬ÅäºÏÏÈ½øµÄÍ¼Ïñ´¦Àí¼¼Êõ£¬ÎÞÂÛÊÇ·ç¾°¡¢ÈËÎï»¹ÊÇÒ¹¾°ÅÄÉã£¬¶¼ÄÜ²¶×½µ½¾«²ÊË²¼ä£¬ÎªÓÃ»§ÁôÏÂÕä¹óµÄ»ØÒä¡£

  È»¶ø£¬VERTU QUANTUM Á¿×ÓÊÖ»úÐ¡ÕÛµþÆÁ FLIP ÖÁ×ð°æµÄ÷ÈÁ¦Ô¶²»Ö¹ÓÚ´Ë¡£Æä¶ÀÌØµÄ¶¨ÖÆ·þÎñ£¬ÈÃÃ¿Ò»Î»ÓÃ»§¶¼ÄÜÓµÓÐ¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄÊÖ»ú¡£´Ó»úÉí²ÄÖÊµÄÑ¡Ôñµ½¸öÐÔ»¯µÄïÔ¿Ì£¬Ã¿Ò»¸öÏ¸½Ú¶¼ÕÃÏÔ×ÅÓÃ»§µÄ×ð¹óÉí·ÝºÍ¶ÀÌØÆ·Î¶¡£

  VERTU ÐÂÆ· QUANTUM Á¿×ÓÊÖ»úÐ¡ÕÛµþÆÁ FLIP ÖÁ×ð°æ²»½ö½öÊÇÒ»¿îÊÖ»ú£¬¸üÊÇÒ»ÖÖÊ±ÉÐÓë¿Æ¼¼ÈÚºÏµÄÒÕÊõÆ·£¬Ëü´ú±í×ÅÉÝ»ªÓëÆ·ÖÊ£¬Ò²Õ¹ÏÖÁËÎ´À´ÊÖ»ú·¢Õ¹µÄÎÞÏÞ¿ÉÄÜ¡£ÏàÐÅÔÚ 25 ÄêµÄÐÂ¿îÊÖ»úÊÐ³¡ÖÐ£¬Ëü½«ÒýÁì³±Á÷£¬³ÉÎªÖÚ¶àÏû·ÑÕß×·ÖðµÄÃÎÏëÖ®Ñ¡¡£

  VERTU×¨Âôµêµç»°£º189-1129-3332

  VERTU×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332

  VERTU×¨ÂôµêµØÖ·£ºÌì½òÊÐºÍÆ½Çøº£ÐÅ¹ã³¡Ò»²ã

