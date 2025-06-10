ÖÐÐË XT702C¸ßÇåÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë£¡

ÖÐÐË ZXV10 XT702CÊÇÖÐÐËÍ¨Ñ¶ÍÆ³öµÄ¸ßÇåÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë£¬ÄÜ¹»ÔÚIPÍøÂç»·¾³ÖÐÌá¹©ÊÓÒôÆµÐ×÷½»Á÷·þÎñ¡£ XT702CÄÜ¹»Í¬Ê±Ö§³ÖÁ½Â·¸ß´ï1080P30fpsµÄÊÓÆµÁ÷£¬¸øÓÃ»§Ìá¹©¸ßÇåÎúÊÓÆµÌåÑé¡£XT702¾ßÓÐ·á¸»µÄÒôÊÓÆµ½Ó¿Ú£¬¿ÉÓÃÓÚÐÐÕþ»áÒé¡¢Ó¦¼±Ö¸»Ó¡¢Ô¶³ÌÒ½ÁÆ¡¢Ô¶³Ì½ÌÓýµÈ¸÷ÖÖÓ¦ÓÃ³¡¾°¡£
ÐÍºÅ ²ÎÊý(ÔËÓªÉÌ) ²ÎÊý(ÕþÆó)
¿ò¼ÜÐÒé »áÒé£ºIETF SIP¡¢ITU-T H.323¡¢ITU-T H.320;¸¨Á÷£ºBFCP¡¢H.239
ÖØÁ¿ 7kg
¿Õ¼ä³ß´ç 66.5mm¡Á440mm¡Á335.2mm(¸ß¡Á¿í¡ÁÉî)
µçÆøÌØÐÔ ¹¤×÷µçÑ¹£º100V~240V AC£¬50HZ~60Hz;¹¦ºÄ£º<110W
»·¾³Ìõ¼þ ¹¤×÷ÎÂ¶È£º0¡æ~40¡æ;¹¤×÷Êª¶È£º 10%RH¡«90%RH ;ÔëÒô£º<46dB
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ