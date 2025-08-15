Ìì¼«´«Ã½£º
VERTUÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄ-ÍþÍ¼ÊÖ»úÎ¬ÐÞÖÐÐÄÌá¹©Ãâ·Ñ¼ì²â·þÎñ

2025-08-15

  VERTUÊÖ»úÊÇÉÝ»ªÊÖ»úÖÆÔìÊÐ³¡µÄ´´ÐÂ´ú±íÖ®Ò»£¬Æ¾½è×Å×ÔÉíµÄ²úÆ·¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬¸´ÔÓµ«È´²»Ê§ÓÅÑÅµÄÉè¼Æ¹¤ÒÕ£¬ÔÚÊÀ½ç·¶Î§Ö®ÄÚ£¬È¡µÃÁËÎÞÊýÏû·ÑÕßµÄÈÏ¿ÉÓëÐÅÀµ¡£ÒÀ¿¿Åµ»ùÑÇµÄÐÛºñ·¢Õ¹µ×ÔÌ£¬VERTUÊÖ»úÔÚÒµ½çÖð²½´òÏì×ÔÉíµÄÆ·ÅÆÃûºÅ£¬²¢ÇÒ³É¹¦½¨Á¢ÆðÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñ»úÖÆ¡£

   Ä¿Ç°£¬VERTUÊÖ»úÒÑ¾­ÓÚ±±¾©²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ã×Ü²¿»ùµØÍþÍ¼¹«Ë¾£¬×¨ÃÅÉèÁ¢ÁËÍþÍ¼ÊÖ»úÊÛºó·þÎñºÍÎ¬ÐÞµÄ×Ü²¿£¬Îª¹ã´ó×ð¹ó¿Í»§Ìá¹©×¨Òµ¡¢ÖÜµ½µÄÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñ¡£¿Í»§ÌÈÈôÓÐËùÐèÇó£¬¿ÉÒÔËæÊ±ÁªÏµVERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄ£¬ÁªÏµ·½Ê½°üÀ¨µç»°£º010-57199385 »ò189-1129-3332; Î¢ÐÅ£ºVERTU3332¡£Í¬Ê±£¬¿Í»§Ò²¿ÉÒÔÖ±½ÓµÇÂ¼ VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄÍøÖ·:www.vtsj.net £¬Ïò¿Í·þÈËÔ±µÇ¼ÇÓÐ¹ØÎ¬ÐÞÐÅÏ¢¡£ ´ËÍâ£¬Ä¿Ç°VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄÁªÏµÈËÎªÔ¬¿Ë¶°¡£µØÖ·Îª±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B¡£

  VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄÖÂÁ¦ÓÚ°Ñ×ð¹óºÍÉÝ»ªÑÓÉì£¬Îª¿Í»§´øÀ´×¨Òµ¡¢¸ßÐ§µÄÊÖ»úÎ¬ÐÞ·þÎñ¡£ ÎªÁË½øÒ»²½ÌáÉý×ÛºÏ·þÎñÄÜÁ¦£¬VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄÉèÓÐÈ«Çò×îÏÈ½ø¶¥¼¶ÊÖ»úÎ¬ÐÞÉè±¸ºÍÒÇÆ÷,²¢ÓÐÓ¢¹úVERTU×Ü¹«Ë¾×Ü²¿Åä±¸µÄ10ÃûÊÖ»úÎ¬ÐÞ¹¤½³, Ò»¶ÔÒ»½øÐÐ´¿ÊÖ¹¤¼ì²âºÍÎ¬ÐÞ¡£

  VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄÈÏÎª£¬¶ÔÓÚ¿Í»§¶øÑÔ£¬ÊÖ»ú²»½ö½öÖ»ÊÇÒ»¸öµ¥´¿µÄÍ¨Ñ¶¹¤¾ß£¬¶øÊÇÒ»¸ö×ð¹óÉí·ÝµÄÏóÕ÷¡£Òò´Ë£¬±ØÐëÒªÉèÖÃÏà¶ÔÓ¦µÄ×¨Òµ·þÎñÊÖ¶Î£¬²ÅÄÜÕæÕýÂú×ã¿Í»§µÄÊµ¼ÊÐèÇó£¬²¢½øÒ»²½ÌáÉýÆ·ÅÆÖªÃû¶ÈºÍÓ°ÏìÁ¦¡£´ËÍâ£¬VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄ»¹³ÐÅµ£¬±£Ö¤ÒÔ×î¿ìµÄËÙ¶ÈºÍ×î×¨ÒµµÄ¼¼Êõ¸øÃ¿Ò»¸ö¿Í»§×îºÃ×îÌùÐÄµÄÊÛºó·þÎñ£¬ÇÐÊµ½â¾ö¿Í»§µÄÊµ¼ÊÎÊÌâ¡£

  ÔÚ·þÎñÏ¸½Ú²ãÃæÉÏ£¬Ïû·ÑÕßÈç¹ûµ±ÃæÄÃ»úÆ÷µ½VERTUÎ¬ÐÞÖÐÐÄµêÄÚÎ¬ÐÞ,·þÎñÖÐÐÄ»áÎªÆäÌá¹©ÊÕ»úµ¥¾ÝºÍÏû·ÑÕßµÄ»úÆ÷¾ßÌåµÄÎÊÌâ¡£ÒÔ×¨ÒµµÄÌ¬¶È£¬ÑÏ¿ÁµÄ¹¤½³¾«Éñ£¬ÒÔ¼°ÍêÉÆµÄ¼ì²âÒÇÆ÷£¬Íê³É¸÷ÖÖ¼è¾ÞµÄÎ¬ÐÞÈÎÎñ¡£ µ±È»£¬Èç¹ûÏû·ÑÕßÔÚÍâµØ,µ±µØÃ»VERTUÕý¹æÊÚÈ¨¿Í·þºÍÊÛºóÏÂ,¹«Ë¾¿ÉÒÔ½øÐÐ¿ìµÝºÍÓÐÓÊ¼Ä·½Ê½£¬Îª¹ã´óÏû·ÑÕß½ÚÊ¡¸ü¶à±¦¹óÊ±¼ä! Ãæ¶ÔÎ´À´£¬VERTUÊÖ»úÊÛºóÎ¬ÐÞ½«»á½øÒ»²½ÍêÉÆ×ÔÉíµÄÔËÓªÌåÏµ£¬²¢ÇÒÌá³ö¸ü¶àµÄ´´ÐÂ·þÎñ´ëÊ©£¬¸ü¶àµÄÈËÐÔ»¯Î¬ÐÞÊÖ¶Î£¬ÎªÈ«Çò·¶Î§Ö®ÄÚµÄ×ð¹óÊÖ»ú¿Í»§£¬¼á³ÖÌá¹©¡°Ò»Õ¾Ê½¡±Î¬ÐÞ·½°¸£¬

  VERTUÊÛºó¿Í·þµç»°£º 189-1129-3332

  VERTUÊÛºó¿Í·þÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332

  VERTUÊÛºóÁªÏµÈË£ºÔ¬¾­Àí

  VERTUÊÛºóÖÐÐÄµØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B

