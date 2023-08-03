Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>VERTU 2023ÐÂÆ·METAVERTU

VERTU 2023ÐÂÆ·METAVERTU/ÍþÍ¼ÊÖ»ú¹Ù·½×¨Âôµê

ÍøÂç 2023-08-03 14:25:15 ÎÒÒªÍÂ²Û

  VERTUÆ·ÅÆ¹ØÓÚÌØÊâÀíÄîµÄ×·Çó²»Ö»±íÏÖÔÚÊÖ»ú²úÆ·×ÔÉí£¬»¹ÔÚÓÚÆäÑÓÉì³öµÄ¸ßÖÊÁ¿¹«¼Ò¹Ü¼ÒÐ§ÀÍ¡£´Ó¹¦ÓÃ»úÊ±´úµ½ÖÇÄÜ»¯Ê±´ú£¬VERTUÊÖ»úµÄ¿îÐÍ²»Ê±¸üµü£¬²úÆ·Æ×ÏµÈÕÇ÷·áºñ£¬µ«ÊÇ£¬Ëü¶Ô¶¥¼¶ºÀ»ªÖÊÁ¿ºÍ¼«ÖÂÐ§ÀÍµÄ×·ÇóÒ»Ö±Î´±ä¡£

  Èç½ñ£¬Öµ´Ë20ÖÜÄêÖ®¼Ê£¬VERTU½«ÍÆ³ö´øÓÐ20ÖÜÄê±êÖ¾µÄÌØ±ðÁôÄî¿îÊÖ»ú£¬Õâ¿îÊÖ»úÑÓÐøÁËVERTUÆ·ÅÆ×ð¹ó¡¢Ó¹Ë×µÄÒÕÊõÆøÖÊ£¬²¢´îÔØÁËÒ»ÏµÁÐÖÇÄÜ

  VERTUµÄ¹«¼Ò¹Ü¼ÒÐ§ÀÍ²»¶ÏÒÔ¸ßÐ§¡¢Æ¬ÃæºÍ¼«¸»ÍêÂúÖ÷ÒåÈâÌå¶øÖø³Æ£¬³ÉÎª VERTU ÊÖ»ú²»¿É»òÈ±µÄ²úÆ·¸½¼ÓÖµ¡£×Ô2002Äê½Óµ½µÚ1ÏîÐ§ÀÍ¿ÒÇó£¬µ½2005ÄêÍê³ÉµÚ10000Ïî¹«¼Ò¹Ü¼ÒÐ§ÀÍ£¬ÔÙµ½ 2013ÄêVERTU LIFEÉú»îÐ§ÀÍÕýÊ½ÉÏÏß£¬ÓÐÊýVERTUÓÃ»§ÔÚ²»Í¬¹¤·ò¡¢²»Í¬µØµãÒÔ²»Í¬·½Ê½ÏíÓÃ×Å VERTUÒ»Ö±ÈçÒ»µÄ¸ßÖÊÁ¿Ð§ÀÍ¡£

  »ØÊ× VERTU Æ·ÅÆ20ÄêµÄÐÐ½ø¹ì¼££¬¡°Hand made in England¡±£¬Õâ¾ä»°Ò»Ö±ÓÐÐÎÈ´ÉîÈëµØ×­Ð´ÔÚÃ¿Ò»²¿¿ÉÎ½ÒÕÊõ¾«Æ·µÄ VERTUÊÖ»úÉÏ¡£VERTUÒÔÎµÎª´ó¹ÛµÄºÀ»ªÖÊÁ¿ºÍÎÞÓëÂ×±ÈµÄ¼«ÖÂÐ§ÀÍ£¬¼á³Ö×ÅÊÖ»ú·¶³ëÄÚ²»¿ÉÐ§·Â¡¢ÄÑÒÔÓâÔ½µÄ¡°½ð×ÖËþ¼â¡±¼¶µÄÆ·ÅÆÎ»ÖÃ¡£VERTUÃæÇ°ÉîåäµÄÈâÌåÍâÑÓ£¬Ê¹Ëü³ÉÎªÓµÓÐÕß½øÈëÌØÊâÊ±¿ÕµÄ½ðÔ¿³×£¬Í¬Ê±£¬ÒòÆä¶ÔÒÕÊõ¾³½çµÄ¿ÁÇóÈâÌåºÍ¶Ô¼«ÖÂµÄ²»Ð¸×·Çó²©µÃÁËÈ«Éç»áµÄÈÏ¿ÉºÍ×ð³ç¡£

  VERTU×¨Âôµêµç»°£º010-57199385 189-1129-3332

  VERTU×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332

  VERTU×¨ÂôµêÁªÏµÈË£ºÔ¬¿Ë¶°

  VERTU×¨ÂôµêµØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
VERTUÊÖ»ú
ÖÐ¹úVERTUÊÖ»ú×¨Âôµê-È«¹úÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·Óëµç»°
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ³ÉÎªÒÆ¶¯ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÖØÒªÒ»»·
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
Î¢ÐÅÐÂÔö¹¦ÄÜ
Î¢ÐÅÄÚ²â¡°Ð¡ÂÌÊé¡±£¬ÍøÓÑ£ºÎ¢ÐÅÄãµÃÌýÈ°£¡
ÊÖ»ú¶ÀÏÔÐ¾Æ¬
´Ó´óÆÁÄ»µ½Ð¡ÆÁÄ» ÁÄÁÄÊÖ»ú¶ÀÏÔÐ¾Æ¬±Ç×æ¡ª¡ªPixelworksÖðµã°ëµ¼Ìå
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}