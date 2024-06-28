Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>Ò»ÖÛGYXTWÊÒÍâ8Ð¾µ¥Ä£îø×°¹âÏËD173-8

Ò»ÖÛGYXTWÊÒÍâ8Ð¾µ¥Ä£îø×°¹âÏËD173-8

ÍøÂç 2024-06-28 16:36:46 ÎÒÒªÍÂ²Û

  Éè±¸ÀàÐÍ£ºÊÒÍâÖÐÐÄÊø¹ÜÊ½Çáîø¹âÀÂÐÔÄÜÃèÊö£º²úÆ·ÌØÐÔ£º È«½ØÃæ×èË®½á

  Ò»ÖÛ GYXTWÊÒÍâ4Ð¾µ¥Ä£îø×°¹âÏËD173-8£¬²úÆ·ÌØÐÔ È«½ØÃæ×èË®½á¹¹£¬È·±£Á¼ºÃµÄ×èË®·À³±ÐÔÄÜ ËÉÌ×¹ÜÖÐÌî³äÌØÖÖÏË¸à£¬¶Ô¹âÏË½øÐÐ¹Ø¼üÐÔ±£»¤ Á½¸ùÆ½ÐÐ¸ÖË¿Ôö¼ÓÁË¹âÀÂµÄ¿¹À­Á¦ºÍ¿¹²àÑ¹Á¦µÈ»úÐµÐÔÄÜ ¹âÀÂÖØÁ¿Çá¡¢½á¹¹½ô´ÕÑÏÃÜ£¬ÍäÇúÐÔÄÜÓÅÒì¡£

  ¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºÒ»ÖÛ

  ¡¾·ÖÀà¡¿£º×ÛºÏ²¼Ïß

  ¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºÒ»ÖÛGYXTWÊÒÍâ8Ð¾µ¥Ä£îø×°¹âÏËD173-8

  ¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º1.95

  ¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º¼ÎÐÅ³É¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

  ¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºËÕ³¿

  ¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º18561860668//13256891299

  ¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £ºÉ½¶«Ê¡ÇàµºÊÐ


ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùAF-1000-FH1600B ´ÙÏú£¡
Windows
Windows Server 2022ÏêÏ¸½éÉÜ£¬Èí¼þÌØ¼ÛÖÐ£¡
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
¾©¶«
Ð¡Ã×¡¢»ªÎª¡¢ÈÙÒ«¡¢ÖÐÐË¡¢ºìÄ§ÁÁÏàMWCÉÏº£ ÈëÊÖ²ÎÕ¹Í¬¿îÊÖ»úÀ´¾©¶«¾Í¹»ÁË
OPPO
ÖúÁ¦¹ã´óÑ§×Ó³©Ïí×¨ÊôÊî¡°¼Û¡±£¬OPPOÊîÆÚ´ó´ÙÈ«ÃæÆô¶¯
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}