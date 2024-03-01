Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>APC AP8959EU3

APC AP8959EU3£¬PDUµçÔ´·ÖÅäÆ÷ÏÖÌØ¼ÛÖÐ£¡

ÍøÂç 2024-03-01 14:53:19 ÎÒÒªÍÂ²Û

  APC¹«Ë¾µÄ¿ª¹ØÊ½»ú¼ÜÅäµçµ¥Ôª(PDU)ÄÜ¹»½øÐÐ¸ß¼¶µÄ¡¢ÓÃ»§×Ô¶¨ÒåµÄµçÁ¦¿ØÖÆºÍÖ÷¶¯¼à²â¡£Ô¶³Ì²å×ù¼¶¿ØÖÆÔÊÐí½ÓÍ¨/¹Ø±ÕµçÁ¦Ñ­»·ÀûÓÃ¹¦ÄÜ£¬´Ó¶ø¿ÉÒÔÔ¶³ÌÖØÆôÉè±¸ºÍÏÞÖÆ¸ö±ð²å×ùµÄÎ´¾­ÊÚÈ¨Ê¹ÓÃ¡£µçÁ¦ÅÅÐòÑÓÊ±ÔÊÐíÓÃ»§¶¨Òå½ÓÍ¨»ò¹Ø±ÕËùÁ¬½ÓÉè±¸µÄË³Ðò¡£Í¨¹ýÉè¶¨·Ö¼¶Ð¶ÔØµÄÓÅÏÈË³ÐòÀ´±ÜÃâÔÚµçÁ¦»Ö¸´ÆÚ¼äµçÂ·¹ýÔØÒÔ¼°ÑÓ³¤¹Ø¼üÉè±¸µÄÕý³£ÔËÐÐÊ±¼ä¡£µçÁ÷¼ÆÁ¿Ìá¹©ÁË¶ÔÓÚËùÁ¬½Ó¸ºÔØµÄÊµÊ±Ô¶³Ì¼à¿Ø¡£¿ª¹ØÊ½»ú¼ÜPDU°üÀ¨ÊµÊ±µçÁ¦¼à¿Ø¡¢ÎÂ¶È/Êª¶È´«¸ÐÆ÷¶Ë¿Ú¡¢Ëø¶¨ÐÍIEC²å×ùÒÔ¼°ÍâÐÎ½ô´ÕµÄ¶ÏÂ·Æ÷¡£ÔÚ¹Ø¼üIT¹ÊÕÏ·¢ÉúÖ®Ç°£¬ÓÃ»§×Ô¶¨ÒåµÄ±¨¾¯»á¾¯¸æÇ±ÔÚµÄµçÂ·¹ýÔØ¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ý°²È«µÄWeb¡¢SNMP»òTelnet½Ó¿ÚÀ´·ÃÎÊ¡¢ÅäÖÃºÍ¿ØÖÆ¿ª¹ØÊ½»ú¼ÜPDU£¬ÕâÐ©·½Ê½µÃµ½ÁËÊ¹ÓÃInfraStruxure Central¡¢Capacity ManagerºÍChange ManagerÈí¼þµÄAPC¼¯ÖÐ¹ÜÀíÆ½Ì¨µÄÈÏÍ¬¡£

  ¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º¼ÎÐÅ³É¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

  ¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºËÕ³¿

  ¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º18561860668//13256891299

  ¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £ºÉ½¶«Ê¡ÇàµºÊÐ

  ¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºAPC

  ¡¾·ÖÀà¡¿£ºPDUµçÔ´·ÖÅäÆ÷

  ¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºAPCAP8959EU3

  ¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º4900

£¨×÷Õß£ºÔðÈÎ±à¼­£º£©

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùAF-1000-FH1600B ´ÙÏú£¡
Windows
Windows Server 2022ÏêÏ¸½éÉÜ£¬Èí¼þÌØ¼ÛÖÐ£¡
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
÷È×å 21 PRO
÷È×åÌØ±ð»î¶¯ÍÆ³ö÷È×å 21 PRO ¿ª·ÅÊ½ AI ÖÕ¶ËµÈÐÂÆ·£¬È«ÃæÂõÏò AI ÐÂÊ±´ú
µÚÈý´úæçÁú8
MWC 2024°ÍÈûÂÞÄÇ£º¸ßÍ¨µÚÈý´úæçÁú8ÈÙ»ñGTIÒÆ¶¯¼¼Êõ´´ÐÂÍ»ÆÆ½±
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}