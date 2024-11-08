Ò»ÖÛÁùÀàÆÁ±ÎÍøÏßD185-GË«Ê®Ò»ÌØ¼ÛÏúÊÛ

Éè±¸ÀàÐÍ£º·ÇÆÁ±ÎµçÀÂÆäËû²ÎÊý£ºYD/T 1019-2013£¬ANSI/TIA-568.2-D-2018£¬ISO/IEC 11801-2017ÐÔÄÜÃèÊö£ºÌØÊâµÄÊ®×Ö¹Ç¼ÜÊ¹µçÀÂÎ¬³ÖÒ»ÖÛÁùÀàÆÁ±ÎÍøÏßD185-G£¬ÌØÊâµÄÊ®×Ö¹Ç¼ÜÊ¹µçÀÂÎ¬³ÖÎÈ¶¨µÄÏß¶ÔÎ»ÖÃ£¬¼õÐ¡ÁË´®ÈÅ²¢±£³Ö×è¿¹ÎÈ¶¨ÐÔ£¬Ìá¹©µçÀÂ³¤¶È±ê¼Ç£¬¼õÉÙÀË·Ñ£¬¿ÉÌá¹©·ûºÏ Plenum ÒªÇó£¬ÊÊºÏÌì»¨°åÍ¨·çÏµÍ³²¼Ïß²úÆ·¡£
¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºÒ»ÖÛ
¡¾·ÖÀà¡¿£º×ÛºÏ²¼Ïß
¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºÒ»ÖÛÁùÀàÆÁ±ÎÍøÏßD185-G
¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º980
¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º¼ÎÐÅ³É¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºËÕ³¿
¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º18561860668//13256891299
¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £ºÉ½¶«Ê¡ÇàµºÊÐ
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ