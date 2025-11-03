VertuÎ³Í¼ÔÚÂ×¶Ø¹þÂÞµÂ°Ù»õ·¢²¼È«ÐÂÆì½¢ÊÖ»úAgent Q£¬´îÔØæçÁú8ÖÁ×ð°æÐ¾Æ¬£¬Åä±¸6.02Ó¢´çAMOLEDÆÁÄ»£¬·Ö±æÂÊÎª1080¡Á2340£¬Ë¢ÐÂÂÊ´ï120Hz£¬ÄÚÖÃ16GBÄÚ´æÓë512GB»ò1TB´æ´¢£¬µç³ØÈÝÁ¿Îª5565mAh£¬Ö§³Ö65WÓÐÏß¿ì³ä¡£
¸Ã»úºóÖÃÈýÉãÏµÍ³£ºÖ÷Éã²ÉÓÃË÷ÄáIMX906´«¸ÐÆ÷£¬5000ÍòÏñËØ£¬35mm½¹¾à£¬¾ß±¸OIS·À¶¶ºÍf/1.59ÖÁf/4.0¿É±ä¹âÈ¦;³¬¹ã½Ç¾µÍ·Îª5000ÍòÏñËØ£¬Ê¹ÓÃºÀÍþOV50D´«¸ÐÆ÷£¬Ö§³Ö122¶ÈÊÓÒ°ºÍ2.5cm³¬¼¶Î¢¾à;³¤½¹¾µÍ·Îª6400ÍòÏñËØ£¬²ÉÓÃºÀÍþOV64B´«¸ÐÆ÷£¬Ö§³Ö2±¶¹âÑ§±ä½¹ÓëOIS·À¶¶¡£Ç°ÖÃÉãÏñÍ·Îª3200ÍòÏñËØ¡£
Agent QÅä±¸DTS UltraË«ÑïÉùÆ÷ºÍ¶ÀÁ¢¼ÓÃÜÐ¾Æ¬£¬¹º»úÓÃ»§¿É»ñÔù10TBÔÆ´æ´¢¿Õ¼ä¡£»úÉíÉèÓÐ¡°Ruby Talk¡±°´¼ü£¬¿ÉÒ»¼ü½ÓÈëÓÉ200¶à¸ö×¨ÒµAIÖÇÄÜÌå¹¹³ÉµÄAIGSÍøÂç£¬ÊµÏÖÖ¸ÁîÖ´ÐÐ·þÎñ£¬ÑÓÐøVertuÀñ±ö¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±ÔÊÐíÓÃ»§ËæÊ±ÇÐ»»»ØÈË¹¤·þÎñ¡£
Íâ¹Û·½Ãæ£¬ÊÖ»ú²ÉÓÃöùÓãÆ¤°ü¸²»úÉí£¬Åä±¸ÁÔÓ¥ÒíÔìÐÍSIM¿¨²Õ£¬½á¹¹¼¯³ÉÈðÊ¿ÖÆÔì½ÂÁ´£¬°üº¬320¸öÊÖ¹¤×é×°Áã¼þ£¬²ÉÓÃUÐÎÎÞ·ìÒ»Ìå³ÉÐÍÉè¼Æ¡¢ºñ¶Æ½ð¹¤ÒÕ¼°ÌÕ´ÉÕíÐÎÏ¸½Ú¡£Vertu³ÆÆäÉè¼ÆÀíÄîÎª¡°²»½öÊÇÉè¼Æ£¬¶øÊÇÒ»ÖÖÒÇÊ½¡±¡£
VERTUÊÖ»úÌì½ò×¨Âôµêµç»°£º189-1129-3332
VERTUÊÖ»úÌì½ò×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332
VERTUÊÖ»úÌì½ò×¨ÂôµêµØÖ·£ºÌì½òÊÐºÍÆ½Çøº£ÐÅ¹ã³¡Ò»²ã
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ