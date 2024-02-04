PDUµçÔ´·ÖÅäÆ÷ APC AP7551 ÏÖÌØ¼ÛÖÐ£¡

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Êä³ö¶î¶¨µçÑ¹ 230v
×î´ó×Ü¸ºÔØµçÁ÷ 16A
Êä³öÁ¬½Ó (20) IEC 320 C13
ÊäÈë (4) IEC 320 C19
¶î¶¨ÊäÈëµçÑ¹ 200V,208V,230V
ÊäÈë¹¦ÂÊ 50/60 Hz
ÊäÈëÆµÂÊ 50/60 Hz
Êä³öÏß³¤¶È 0.91Ã×
ÊäÈë¶Ë×ÓÀàÐÍ IEC 309 16A 2P+E
µçÔ´ÏßÊýÄ¿ 1
×î´óÊäÈëµçÁ÷ 16A
¸ºÔØÈÝÁ¿ 3680 VA
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