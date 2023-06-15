Î³Í¼±±¾©ÊµÌå×¨Âôµê-VERTUÊÖ»ú×¨¹ñ-ÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêÆì½¢µê

×÷ÎªÈ«ÇòÊ×²¿WEB 3ÊÖ»ú£¬METAVERTU´îÔØÁËË«ÏµÍ³ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚ°²×¿ÏµÍ³ÓëWEB 3ÏµÍ³ÖÐ×ÔÓÉÇÐ»»¡£WEB 3ÏµÍ³ÖÐÄÚÖÃµÄVShot°æÈ¨Ïà»ú¿ÉÉú³ÉÊý×Ö²ØÆ·;ÓÃ»§¿ÉÒÔÓµÓÐÈ¥ÖÐÐÄ»¯Éí·ÝSBT£¬Ò»ÑÔÒ»ÐÐÖ±½Ó´æ´¢ÔÚÇø¿éÁ´ÉÏ£¬±ÜÃâÐ¹Â¶Êý¾Ý¡£METAVERTU»¹ÅäÖÃÁËÖÐÐÄ»¯Ó¦ÓÃÉÌµêDAPP Store£¬Ìá¹©»ùÓÚÇø¿éÁ´¼¼Êõ¹¹½¨µÄAPP¡£ÁíÍâ£¬Ëü»¹Ö§³ÖVALUEÇ®°üºÍ¶àÌõÇø¿éÁ´£¬Í¨¹ýÖÇÄÜºÏÔ¼ºÍ¼ÓÃÜ¼¼Êõ£¬Ê¹µÃ½»Ò×±äµÃ¸ü¼ÓÍ¸Ã÷ºÍ°²È«¡£
METAVERTU·Ç³£ÊÊºÏ×·Çó¡°°²È«¡±µÄÓÃ»§¡£Ëü´îÔØÁËæçÁú8 gen1´¦ÀíÆ÷£¬´îÅäº½Ìì¼¶Ê¯Ä«Ï©Ïà±ä¾ùÎÂ°å£¬ÎªÊÖ»ú´øÀ´Ç¿´óµÄÉ¢ÈÈ¹¦Ð§¡£ÄÚÖÃA5°²È«Ð¾£¬¿ÉÍ¨¹ýÐ¾Æ¬ÄÚ²¿°²È«±£»¤»úÖÆ¶ÔÊÖ»ú½øÐÐ°²È«¹ÜÀí£¬·ÀÖ¹ÓÃ»§µÄÊý×Ö×Ê²ú±»µÁ¡£´îÅäÒþË½Í¨ÐÅVTALK£¬µ±ÄãÓëÖØÒª¿Í»§½øÐÐµç»°½»Á÷Ê±£¬¿É´ÓÐÅÏ¢Ô´Í·È·±£ÊÖ»úµÄÍ¨ÐÅ°²È«ÐÔºÍÒþÃØÐÔ£¬´ÓÄÚµ½Íâ±£»¤ÓÃ»§µÄ¸öÈËÒþË½²»ÊÜÇÖÈÅ¡£
ÄÚ´æ·½Ãæ×î¸ßÅäÖÃ18GB+1TB£¬ÄÜ¹»´øÀ´¸ü¿ìµÄ¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈºÍ¸üÎÈ¶¨µÄ´«ÊäÌåÑé¡£¸üÃâ·ÑÔùËÍ10TB·Ö²¼Ê½´æ´¢¿Õ¼ä£¬±£»¤ÄÚ²¿ÎÄ¼þ²»ÊÜÍâ²¿¹¥»÷£¬²»Ð¹Â¶¡¢²»¶ªÊ§¡¢²»Ëð»µ¡¢²»Ñ¹Ëõ£¬ËæÓÃËæÈ¡£¬ÈÎºÎÆ½Ì¨»ò¸öÈË¶¼ÎÞ·¨É¾¸Ä£¬´æ´¢½¹ÂÇºÍ°²È«½¹ÂÇµÃµ½ÁËÒ»Õ¾Ê½½â¾ö¡£
VERTUµÄË½ÈË¹Ü¼Ò·þÎñÊÇÆäÌØÉ«Ö®Ò»£¬ÂòVERTUÊÖ»ú¼´ÔùËÍÒ»ÕÅVPASSÈ¨Òæ¿¨£¬¿ÉÒÔÏíÊÜË½ÈË¹Ü¼Ò·þÎñ¡£ÓÃ»§Ö»Ðè°´ÏÂVERTUÊÖ»úÉÏµÄºì±¦Ê¯°´Å¥£¬¼´¿ÉÁªÍ¨24Ð¡Ê±´ýÃüµÄÕæÈË¹Ü¼Ò¡£¾ÝËµ£¬VERTUË½ÈË¹Ü¼Ò²»µ«Ôø°ïÖú¿Í»§²ß»®ÁËÒ»³¡NBAÏÖ³¡Çó»éÅÉ¶Ô£¬»¹ÔøÂú×ãÁËÒ»Î»×ÊÉî¿Í»§µÇÂ½»ðÐÇµÄÔ¸Íû¡£Ö»ÓÐ¿Í»§Ïë²»µ½£¬Ã»ÓÐVERTU¹Ü¼Ò×ö²»µ½¡£
METAVERTUÍâ¹ÛÊ®·Ö¾ßÓÐ±æÊ¶¶È£¬»¹ÍÆ³ö¶àÖÖÉ«²Ê¡£Èç¹ûÄãÏëÒª×·Çó¼«ÖÂµÄÌåÑéºÍÉÝ»ªµÄÆ·ÖÊ£¬ÄÇÄãÒ»¶¨Ï²»¶Õâ¿îMETAVERTUöùÓãÆ¤¾²Ú×À¶¸ß¶¨ÊÖ»ú£¬ÊÖ»ú±³¸ÇÑ¡ÓÃ½ø¿ÚµÄöùÓãÆ¤¸ï£¬¾²Ú×À¶¼òÔ¼ÄÚÁ²È´²»Ê§ÕÅÑï£¬µÍµ÷¶øÉÝ»ª¡£
METAVERTUöùÓãÆ¤ÄýÖ¬°×¸ß¶¨¿î¸øÈËÒ»ÖÖÏ¸Äå¡¢´¿¾»ÎÞÏ¾µÄ¸Ð¾õ£¬×îÄÜ¹»ÕÃÏÔ³ö³ÖÓÐÕßµÄÎÄÑÅÆøÖÊ£¬·Ç³£ÊÊºÏÅ®ÐÔÓÃ»§Ê¹ÓÃ¡£öùÓãÆ¤¸ïµÄ±³°å´îÅä·À¹ÎÄÍÄ¥µÄÌÕ´É±ß¿ò£¬ÓµÓÐ¼«¸ßµÄ±æÊ¶¶È¡£
VERTU´´Á¢Ö®³õ±ãÉîÊÜÒ»Ð©¸ß¾»ÖµµÄÉÌÎñÈËÊ¿Ï²°®£¬ÒòÎªÄÜºÜºÃµØÕÃÏÔ¸öÈËÆøÖÊºÍÆ·Î»¡£ÕýÈçÕâ¿î METAVERTUÐþÌúºÚ¸ß¶¨¿î£¬³ÁÎÈ´óÆøµÄºÚÉ«Íâ¹Û£¬ÄÃÔÚÊÖÉÏ¸øÈËÒ»ÖÖ³ÉÊìÎÈÖØ¡¢ÉÌÎñ¾«Ó¢µÄ¸Ð¾õ¡£
VERTU×¨Âôµêµç»°£º010-57199385 189-1129-3332
VERTU×¨ÂôµêµØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ