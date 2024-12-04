VERTUÊÖ»ú×¨Âôµê/ÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨¹ñ

VERTU ³ÉÁ¢ÓÚ 1998 Äê£¬À¶¡ÎÄÔ¢Òâ¡¸¸ßÆ·ÖÊ¡¢¶ÀÒ»ÎÞ¶þ¡¹¡£×Ôµ®ÉúÖ®ÈÕÆð£¬VERTU ¾ÍÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì·Ç·²ÕçÆ·¡£2002 Äê£¬VERTU ÍÆ³öÁË»®Ê±´úµÄÊ×¿î»úÐÍ¡ª¡ªSignature£¬Õâ¿îÊÖ»úÒ»¾ÍÆ³ö£¬±ãÉîÊÜ¸»ºÀÃûÊË¡¢¾«Ó¢È¦²ãµÄ¹Ø×¢ºÍ×·Åõ£¬VERTU Ò²ÓÉ´Ë³ÉÎª¡¸¶¥ÉÝ¡¹Óë¡¸¼«ÖÂ¡¹µÄ´úÃû´Ê¡£
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