VERTUÕÛµþÆÁÊÖ»ú/ÍþÍ¼ÊÖ»úÆì½¢µê/Î³Í¼¹Ù·½×¨Âôµê

µ±¿Æ¼¼ÓëÉÝ»ªÏàÓö£¬VERTU Î³Í¼ IRONFLIP È«ÐÂÕÛµþÆÁAIÊÖ»úÓ¦ÔË¶øÉú£¬³ÉÎª¸ß¶ËÄÐÊ¿µÄ²»¿É»òÈ±Ö®Ñ¡¡£Ëü²»½ö½öÊÇÒ»¿îÊÖ»ú£¬¸üÏñÊÇÒ»Ã¶èè²µÄÈð±í£¬½«×ð¹óÓëÊµÓÃÈÚÎªÒ»Ìå¡£Õâ¿îÊÖ»úÒÔÆä¶ÀÌØµÄÕÛµþÆÁÄ»Éè¼Æ¸³ÓèÁËÊ±ÉÐµÄÍâ¹Û£¬Í¬Ê±±£ÁôÁËÊµÓÃÐÔ£¬Ê¹µÃÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚ²»Í¬³¡ºÏÖÐ×ÔÐÅµØÕ¹Ê¾×Ô¼ºµÄÆ·Î¶ÓëÉí·Ý¡£¶øÆä´îÔØµÄÏÈ½øAI¼¼Êõ¸üÊÇÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÖÇÄÜ»¯µÄ²Ù×÷ºÍ¹¦ÄÜ£¬ÎªÉú»îÔöÌíÁË¸ü¶à±ãÀûÓëÀÖÈ¤¡£
Ëµµ½¼Û¸ñ£¬VERTU Î³Í¼ IRONFLIP µÄÊÛ¼ÛËäÈ»¸ß´ï30800Ôª£¬µ«ÔÚVERTU¹ÙÍøµÄÓÅ»Ý»î¶¯ÆÚ¼ä£¬¹ºÂòÕß²»½ö¿ÉÒÔÏíÊÜÁ¢¼õ77ÔªµÄÓÅ»Ý£¬»¹¿ÉÒÔµþ¼ÓÈ«Æ·È¯½øÒ»²½½µµÍ¼Û¸ñ£¬Ô¼Û30800.00£¬µ½ÊÖ¼Û½öÎª30718Ôª¡£ÕâÑùµÄÕÛ¿ÛÊµÔÚÊÇÄÑµÃµÄÓÅ»Ý£¬Îª×·ÇóÆ·ÖÊÉú»îµÄÏû·ÑÕßÌá¹©ÁË¸ü¼Ó¾¼ÃÊµ»ÝµÄÑ¡Ôñ¡£
³ýÁËÍâ¹ÛºÍ¼Û¸ñµÄÎüÒýÁ¦Ö®Íâ£¬VERTU Î³Í¼ IRONFLIP »¹ÓµÓÐÐí¶àÊµÓÃµÄ¹¦ÄÜ¡£±ÈÈçAIÓïÒôÖúÊÖ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ýÓïÒôÖ¸ÁîÇáËÉÍê³É¸÷ÖÖ²Ù×÷£¬ÈÃÊÖ»úÊ¹ÓÃ¸ü¼Ó·½±ã¿ì½Ý;ÖÇÄÜ·Òë¹¦ÄÜÔòÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÓïÑÔÕÏ°£¬ÊµÏÖ¿çÔ½¹ú½çµÄ¹µÍ¨¡£
´ËÍâ£¬¸Ã¿îÊÖ»ú²ÉÓÃÁË×îÐÂµÄÕÛµþÆÁÄ»¼¼Êõ£¬²»½ö±£³ÖÁËÊÖ»úµÄÇá±¡±ãÐ¯£¬»¹Ôö¼ÓÁËÆÁÄ»µÄÊµÓÃÐÔºÍÄÍÓÃÐÔ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¼ÓÁ÷³©µÄ²Ù×÷ÌåÑé¡£
VERTU×¨Âôµê×ÉÑ¯µç»°£º189-1129-3332
VERTU×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332
VERTU×¨ÂôµêÏêÏ¸µØÖ·£º±±¾©ÊÐ³¯ÑôÇø¶«Èý»·ÖÐÂ·²Æ¸»ÖÐÐÄA×ùÒ»²ãE103B
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ