»ªÎªÊÓÑ¶¸ßÇåÖÕ¶ËTE20ÄêÄ©´ó´Ù

Ò»Ìå»¯¸ßÇåÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë
Ò»Ìå»¯½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬ÄÚÖÃÉãÏñ»ú£¬Òþ²ØÊ½Âó¿Ë·ç£¬½Ó¿Ú¼ò ½à£¬°²×°±ã½Ý¡£
USBÅäÖÃÏòµ¼£¬¼´²å¼´ÓÃ£¬¿ìËÙÍê³É×ÔÖú²¿Êð¡£
Ö§³ÖµçÊÓ¶¥²¿¡¢¹ÒÇ½¡¢µ¹×°µÈ¶àÖÖ°²×°·½Ê½£¬Âú×ã²»Í¬³¡¾° °²×°ÐèÇó¡£
.
5±¶/12±¶¹âÑ§±ä½¹£¬×î´ó80¡ã¹ã½Ç£¬ 1080P¸ßÇåÊÓÆµ£¬ÐÂÒ»´ú µÍÕÕ¶È³ÉÏñ¼¼Êõ£¬¸üµÍÕÕ¶ÈÏÂÊ¼ÖÕ³ÊÏÖÇåÎúÍ¼Ïñ¡£
6MÊ°Òô¾àÀë£¬ AAC-LD¿íÆµÓïÒô£¬¶ÀÓÐµÄ»ØÉùµÖÏûºÍÔëÉùÒÖÖÆ ¼¼Êõ£¬Ìá¹©¸ß±£ÕæÓïÒôÐ§¹û¡£
ÄÚÖÃ2.4G/5GË«ÆµWi-FiÄ£¿é£¬¸üÎÈ¶¨µÄÁ¬½Ó£¬¸üÁé»îµÄ×éÍø¡£ AirPresence £¬¿ÉÊµÏÖPC¡¢ÊÖ»ú¡¢ PadÎÞÏß·ÖÏí£¬¼òµ¥·½±ã¡£
.
±âÆ½»¯ÉÈÐÎ½á¹¹²Ëµ¥£¬¿ÉÖ±¹ÛÏÔÊ¾¸÷·Ö¼¶×Ó²Ëµ¥£¬Èý²ã²Ëµ¥ °üº¬ËùÓÐ¹¦ÄÜ£¬ÓÃ»§²Ù×÷Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬Ê¡Ê±¡¢¸üÊ¡ÐÄ¡£
¾«¼ò°´¼üÒ£¿ØÆ÷£¬ÈËÐÔ»¯Éè¼Æ£¬²Ù¿ØµÃÐÄÓ¦ÊÖ¡£
Ö§³ÖÐÂÒ»´úVME(Video Motion Enhance)¼¼Êõ£¬Ç°ºó¶ËÊÓ ÆµÍ¼Ïñ´¦Àí£¬»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔÔöÇ¿£¬Í¼Ïñ¸üÇåÎú£¬¶¯Ì¬Í¼Ïñ¸üÁ÷
³©¡£
H.264 HP±à½âÂë¼¼Êõ£¬¸ü¸ßÍ¼ÏñÑ¹ËõÂÊ£¬½µµÍ´ø¿íÏûºÄ£¬´ø¿í ½ÚÊ¡50%¡£
. Á¼ºÃÍøÂçÊÊÓ¦ÐÔºÍ°²È«ÐÔ£¬´òÔì°²È«ÎÈ¶¨ÊÓÆµ»áÒé
¶ÀÓÐSEC(Super Error Concealment)¼¼Êõ£¬ÔÚÍøÂç¶ª°üÂÊ¸ß´ï 20%Çé¿öÏÂ£¬È·±£Á¼ºÃµÄÊÓÆµÍ¼ÏñÐ§¹û¡£
Ö§³Ö±ê×¼H.460·À»ðÇ½´©Ô½¼¼Êõ£¬¿ÉÊ¹ÊÓÆµÍ¨»°·½Í¨¹ý·À»ðÇ½ ÊµÏÖ¹«Ë½Íø¡¢²»Í¬Ë½ÍøµÄ°²È«Á¬½Ó¡£
H.235Ã½ÌåÁ÷ºÍÐÅÁî¼ÓÃÜ¡¢ SRTP ¡¢TLS ¡¢HTTPSµÈ¶àÖØ°²È«¼ÓÃÜ ´ëÊ©£¬³ä·ÖÊÊÓ¦¸÷ÀàÍøÂç£¬±£ÕÏ»áÒéÏµÍ³°²È«ÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
. ¿ª·ÅÈÚºÏ£¬¹ã·ºµÚÈý·½ÔÆÆ½Ì¨¶Ô½Ó
Ö§³ÖÓëÒµ½çÖ÷Á÷µÚÈý·½ÔÆÆ½Ì¨ÎÞ·ì¶Ô½Ó£¬ÓëVidexioÆ½Ì¨Éî¶È ÈÚºÏ£¬ÒµÎñ×Ô¶¯ÅäÖÃ¡£
Ö§³ÖÓëIMSÍøÂçÎÞ·ìÈÚºÏ¡£
¿ÉÊµÏÖÓëÒµ½çÖ÷Á÷±ê×¼ÖÕ¶ËºÍÍøÂç²àÉè±¸Á¼ºÃ»¥Í¨¡£
·á¸»µÄAPI½Ó¿Ú£¬Áé»îÊµÏÖÓëµÚÈý·½ÒµÎñÆ½Ì¨¼¯³É¡£
HUAW¡Êl
¼¼Êõ²ÎÊý
Í¼Æ¬½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔÊµÎïÎª×¼¡£»ªÎª¹«Ë¾±£Áô¶Ô²úÆ·Íâ¹Û»ò¼¼Êõ¹æ¸ñµÄ¸Ä½ø»ò¸Ä±äµÄÈ¨Àû£¬Ë¡²»ÁíÐÐÍ¨Öª¡£
ÁªÏµÈË£º ³Â¾Àí
¹«Ë¾ÓÊ¼þ£º2335086446@qq.com
ÁªÏµµØÖ·£º ±±¾©º£µíÇøÖÐ¹Ø´åEÊÀ½çA×ù728
ÁªÏµ·½Ê½£º 18612616534
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ