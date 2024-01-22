XM1810 ÆóÒµ¼¶¸ßÇå²ÊÆÁ»°»ú

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Ö§³Ö RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)£¬Action URL/URI
ÓïÒô±à½âÂë
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±à½âÂë: iLBC, G.722, G.711(A/¦Ì), Opus£¬G.723,G.729AB, G.726-32
Ö§³ÖÈýÖÖ DTMF Ä£Ê½: In-band, RFC 2833, SIP INFO
È«Ë«¹¤ÃâÌá£¬»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü¼ì²é
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IP-PBX ÌØÐÔ
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Ë« 10/100 Õ×ÒÔÌ«Íø¿Ú£¬Ö§³Ö PoE(ÒÔÌ«Íø)¹©µç£¨IEEE 802.3af), class 2
1 ¸öÊÖ±ú½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)£¬1 ¸ö¶úÂó½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)
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×ÀÃæ·ÅÖÃ½Ç¶È 40¡ã £¬¿É¹ÒÇ½£¬¹¦ºÄ:£¨PoE£©2.3~5.2W
µçÔ´²ÎÊý£ºÊäÈë AC 100~240V £¬Êä³ö DC 5V/1.2A £¬¹¦ºÄ: 1.8~4.4W
²Ù×÷»·¾³Êª¶È: 10~95%£¬²Ù×÷»·¾³Êª¶È: -10~50¡ãC
ÍøÂç°²È«
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) £¬SIP ·þÎñÆ÷/´úÀíÈßÓà
Ö§³Ö STUN ÄÚÍø´©Í¸£¬IP µØÖ··ÖÅäÄ£Ê½£º¶¯Ì¬/¾²Ì¬
Ö§³Ö HTTP/HTTPS ·þÎñÆ÷£¬HTTPS Ö¤Êé¹ÜÀí£¬ÅäÖÃÎÄ¼þ¼ÓÃÜ
Ö§³Ö SNTP ×Ô¶¯Í¬²½ÈÕÆÚºÍÊ±¼ä£¬Ö§³ÖÐÅÏ¢ÑéÖ¤»úÖÆ MD5/MD5-sess
Ö§³Ö DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)£¬IEEE802.1X£¬OpenVPN£¬
IPv6/IPv4£¬LLDP/CDP/DHCP VLAN
Ö§³Ö 3 ²ã ToS DSCP£¬TLS/SRTP/ZRTP ¡¢TLS1.2
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Tel: +86-10-69397252 17611341686
WEB£º://www.xunmeisd.com
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