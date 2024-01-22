Õë¶Ôºô½ÐÖÐÐÄÉè¼ÆµÄÒ»¿îÈëÃÅ¼¶SIP»°»úXM1615

XM1615 ÊÇ±±¾©Ñ¶ÃÀÊ±´úÕë¶Ôºô½ÐÖÐÐÄÉè¼ÆµÄÒ»¿îÈëÃÅ¼¶ SIP »°»ú£¬¾ßÓÐ¶ÀÌØÓ²¼þÍâ¿ÇµÄÐÂÐÍ IP µç»°ÏµÁÐ£¬²ÉÓÃ 132x48ÏñËØµÄºÚ°×µãÕóÆÁ(ÎÞ±³¹â)£¬¿ÉÒÔÇåÎúµÄÏÔÊ¾¹Ø¼üÐÅÏ¢Îª¿Í»§Ìá¹©ÓÑºÃµÄÓÃ»§½çÃæ£¬ÊÇÒ»¿î¹¦ÄÜ·á¸»¡¢¼òµ¥Ò×ÓÃµÄ»ù´¡¼¶ IP µç»°»ú£¬ÊÊÓÃÓÚÕþÆó»ú¹¹µÄ°ì¹«Í¨ÐÅ¼°ºô½ÐÖÐÐÄ¡£
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ÓïÒô±à½âÂë
¸ßÇåÒôÖÊ£ºHD ±àÂë¡¢ HD ÊÖ±ú¡¢HD ÃâÌá±à½âÂë: iLBC, G.722, G.711(A/¦Ì), Opus£¬G.723,G.729AB, G.726-32Ö§³ÖÈýÖÖ DTMF Ä£Ê½: In-band, RFC 2833, SIP INFOÈ«Ë«¹¤ÃâÌá£¬»ØÉùÒÖÖÆ¡¢ÔëÒôÏû³ý¡¢·À¶¶¶¯¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¡¢¶ª°ü¼ì²é
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±¾µØµç»°²¾£º 1000 ÌõXML/LDAP Í¨Ñ¶Â¼£¬Í¨Ñ¶Â¼ËÑË÷/µ¼Èë/µ¼³öÀúÊ·¼ÇÂ¼: ËùÓÐ¼ÇÂ¼/ÒÑ²¦ºÅÂë/ÒÑ½ÓºÅÂë/Î´½ÓÀ´µç/×ªÒÆÀ´µç£¬ºÚÃûµ¥
IP-PBX ÌØÐÔ
BLF£¬BLA £¬ÄäÃûºô½Ð£¬ÄäÃûºô½Ð¾Ü½Ó£¬ÐÅÏ¢µÈ´ýÌáÊ¾(MWI), ÓïÒôÐÅÏ¢¶Ô½²¡¢¹ã²¥£¬ÒÆ¶¯°ì¹«£¬Í¨»°×¤Áô£¬Í¨»°´ú´ð£¬Í¨»°±£³ÖÊ±²¥·ÅÒôÀÖ
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6 ¸ö¹¦ÄÜ¼ü£º¾²Òô¡¢¶úÂó¡¢¶ÌÐÅÏ¢¡¢×ª½Ó¡¢»Ø²¦¡¢ÃâÌá4 ¸öÈí¼ü£¬5 ¸öµ¼º½°´¼ü£¬ÒôÁ¿¿ØÖÆ¼ü¹ÜÀí
Ö§³Ö ÍøÒ³¡¢»°»ú¡¢×Ô¶¯ÅäÖÃ£¬Ö§³Ö HTTP/HTTPS FTP/TFTP/PnP ×Ô¶¯²¿Êð£¬Ö§³Ö SNMP&TR-069£¬»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ£¬ÖØÆô£¬×¥°üºÍÏµÍ³ÈÕÖ¾µ¼³ö£¬Ö§³Ö¼üÅÌËø±£»¤¸öÈËÒþË½
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Ë«°ÙÕ×ÒÔÌ«Íø¿Ú,Ö±½Ó POE ¹©µç1 ¸öÊÖ±ú½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)£¬1 ¸ö¶úÂó½Ó¿Ú£ºRJ9 (4P4C)
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×ÀÃæ·ÅÖÃ½Ç¶È 40¡ã£¬¿É¹ÒÇ½£¬¹¦ºÄ:£¨POE£©2.0~3.2WµçÔ´²ÎÊý£ºÊäÈë AC 100~240V Êä³ö DC 5V/1.2A µçÔ´¹¦ºÄ: 1.6~2.6W²Ù×÷»·¾³Êª¶È: 10~95% ²Ù×÷»·¾³Êª¶È: -10~50¡ãC
ÍøÂç°²È«
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) £¬SIP ·þÎñÆ÷/´úÀíÈßÓàÖ§³Ö STUN ÄÚÍø´©Í¸£¬IP µØÖ··ÖÅäÄ£Ê½£º¶¯Ì¬/¾²Ì¬Ö§³Ö HTTP/HTTPS ·þÎñÆ÷£¬HTTPS Ö¤Êé¹ÜÀí£¬ÅäÖÃÎÄ¼þ¼ÓÃÜÖ§³Ö SNTP ×Ô¶¯Í¬²½ÈÕÆÚºÍÊ±¼ä£¬Ö§³ÖÐÅÏ¢ÑéÖ¤»úÖÆ MD5/MD5-sessÖ§³Ö DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)£¬IEEE802.1X£¬OpenVPN£¬IPv6/IPv4£¬LLDP/CDP/DHCP VLANÖ§³Ö 3 ²ã ToS DSCP£¬TLS/SRTP/ZRTP ¡¢TLS1.2
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Tel: +86-10-69397252 17611341686
WEB£º://www.xunmeisd.com
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