Oracle Database²Ù×÷ÓëÏê½â£¬ÈÃÄúÔÚ¹¤×÷ÖÐ¸ü¼Ó·½±ã£¡

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Oracle Database 19c µÄËùÓÐ°æ±¾¾ùÊ¹ÓÃÍ¬Ò»¸ö´úÂë¿â¹¹½¨¶ø³É£¬±Ë´ËÖ®¼äÍêÈ«¼æÈÝ¡£Oracle Database 19c ¿ÉÓÃÓÚ¶àÖÖ²Ù×÷ÏµÍ³ÖÐ£¬²¢ÇÒ°üº¬Ò»×éÍ¨ÓÃµÄÓ¦ÓÃ³ÌÐò¿ª·¢¹¤¾ßºÍ±à³Ì½Ó¿Ú¡£¿Í»§¿ÉÒÔ´Ó±ê×¼°æ 1 ¿ªÊ¼Ê¹ÓÃ£¬¶øºóËæ×ÅÒµÎñµÄ·¢Õ¹»ò¸ù¾ÝÐèÇóµÄ±ä»¯£¬ÇáËÉÉý¼¶µ½±ê×¼°æ»òÆóÒµ°æ¡£Éý¼¶¹ý³Ì·Ç³£¼òµ¥£¬Ö»Ðè°²×°ÏÂÒ»¸ö°æ±¾µÄÈí¼þ£¬ÎÞÐè¶ÔÄúµÄÊý¾Ý¿â»òÓ¦ÓÃ³ÌÐò½øÐÐÈÎºÎ¸ü¸Ä£¬±ã¿ÉÔÚÒ»¸öÒ×ÓÚ¹ÜÀíµÄ»·¾³ÖÐ»ñµÃ Oracle ¾ÙÊÀ¹«ÈÏµÄÐÔÄÜ¡¢¿ÉÉìËõÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔºÍ°²È«ÐÔ¡£
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Active Data Guard
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Database In-Memory
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Spatial and Graph
Spatial and Graph Ñ¡¼þ°üÀ¨Õë¶Ô¿Õ¼äÊý¾Ý¹ÜÀíºÍ·ÖÎöÒÔ¼°ÎïÀí¡¢ÍøÂç¡¢Éç½»ºÍÁ´½ÓÊý¾ÝÓ¦ÓÃ³ÌÐòÍ¼ÐÎµÄ¸ß¼¶ÌØÐÔ¡£µØÀí¿Õ¼äÊý¾ÝÌØÐÔÖ¼ÔÚÖ§³ÖµØÀíÐÅÏ¢ÏµÍ³ (GIS)¡¢ÆóÒµÓ¦ÓÃ³ÌÐòºÍ¶¨Î»·þÎñÓ¦ÓÃ³ÌÐò×î¸´ÔÓµÄÒªÇó¡£ËüÊ¹ÓÃ¸ü¸ß¼¶µÄ¿Õ¼ä·ÖÎöºÍ´¦Àí¹¦ÄÜÀ©Õ¹ÁË Oracle Êý¾Ý¿âÖÐµÄ Locator ¿Õ¼ä²éÑ¯ºÍ·ÖÎöÌØÐÔ¡£Oracle Spatial and Graph ÎªÁ½ÖÖÍ¼ÐÎÊý¾ÝÄ£ÐÍÌá¹©ÁËÖ§³Ö£º ÍøÂçÊý¾ÝÄ£ÐÍÍ¼ÐÎ (NDM) ºÍ RDF ÓïÒåÍ¼ÐÎ¡£ NDM ÓÃÓÚ¶Ô½»Í¨ÔËÊä¡¢ÎïÁ÷ºÍ¹«ÓÃÊÂÒµµÈÐÐÒµÖÐÊ¹ÓÃµÄÎïÀíºÍÂß¼ÍøÂç½øÐÐ½¨Ä£ºÍ·ÖÎö¡£ RDF ÓïÒåÍ¼ÐÎÔòÖ§³ÖÍòÎ¬ÍøÁªÃË (W3C)×ÊÔ´ÃèÊö¿ò¼Ü (RDF) ±ê×¼¡£ ËüÌá¹©ÁË³£ÓÃÓÚ¸÷ÖÖÓ¦ÓÃ³ÌÐò(´ÓÓïÒåÊý¾Ý¼¯³Éµ½Éç½»ÍøÂç·ÖÎöºÍÁ´½Ó¿ª·ÅÊý¾ÝÓ¦ÓÃ³ÌÐò)µÄ RDF Êý¾Ý¹ÜÀí¡¢²éÑ¯ºÍÍÆ¶Ï¡£
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