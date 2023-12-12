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cloudLinkBOX310/610 ³¬¸ßÇåÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë´ó´Ù

ÍøÂç 2023-12-12 14:49:24 ÎÒÒªÍÂ²Û

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  ITU-T H.239¡¢BFCP(Binary Floor Control Protocol)

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  H.225¡¢H.235¡¢H.241¡¢H.245¡¢H.281¡¢H.350¡¢H.460¡¢RFC2833¡¢LDAP¡¢LDAPS

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  HTTPS¡¢TR-069

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  1920¡Á1080 24/25/30/50/60fps¡¢1920¡Á1200 60fps¡¢3840¡Á2160 25/30/50/60fps ±à½âÂë·Ö±æÂÊ£ºCIF(352*288) 640*480 4CIF(704*576) 800*600 1024*768

  720P(1280*720) 1280*1024 448P(768* 448) 1080P(1920*1080) 1600*1200 1920*1200 1152*864 1280*600 1280*768 1280*800 1280*960 1360*768 1366*768 1440*900

  1400*1050 1600*900 1680*1050 2048*1152 2048*1236 2048*1536 2048*1556

  2560*1440 2560*1600 2560*2048 2880*1620 2880*1800 3200*1800 4K(3840*2160) Êä³ö£º1920¡Á1080¡¢3840¡Á2160

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  VME»î¶¯ÊÓÆµÔöÇ¿(Video Motion Enhancement)

  Í¼ÏñÐ§¹ûÔöÇ¿(Video Intensifier)

  Í¼ÏñÇ°ºó´¦Àí(View Processing)

  ÒôÆµÌØÐÔ

  ¿ìËÙ»ØÉùÏû³ý(AEC)¡¢×Ô¶¯ÔëÉùÒÖÖÆ(ANS)¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ(AGC)¡¢ÓïÒôÇå´à»¯(VoiceClear)¡¢ ÓïÒôÔöÇ¿ (AudioEnhancer)¡¢ Ö§³Ö´½ÒôÍ¬²½

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