cloudLinkBOX310/610 ³¬¸ßÇåÊÓÆµ»áÒéÖÕ¶Ë´ó´Ù

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CloudLink Box 310/610
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Automatic-Transfer-Enhancement)ºÍ×ÔÊÊÓ¦ÒôÆµ¶¶¶¯»º³åAJB(Audio Jitter Buffer)
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H.265¡¢H.264 HP¡¢H.264 BP¡¢H.263¡¢H.263+
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G.711A¡¢G.711U¡¢G.722¡¢G.722.1C¡¢G.729A¡¢AAC-LD¡¢OPUS
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ITU-T H.239¡¢BFCP(Binary Floor Control Protocol)
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H.225¡¢H.235¡¢H.241¡¢H.245¡¢H.281¡¢H.350¡¢H.460¡¢RFC2833¡¢LDAP¡¢LDAPS
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TCP/IP¡¢RTP¡¢RTCP¡¢DHCP¡¢DNS¡¢SMTP¡¢SNMP¡¢ SNTP¡¢ Telnet¡¢ SSH¡¢ HTTP¡¢
HTTPS¡¢TR-069
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HDMIÊäÈë£º640¡Á480 60/72/75/85fps¡¢800¡Á600 56/60/72/75/85fps¡¢1024¡Á768
60/70/75/85fps¡¢1152x864 60/75/85fps¡¢1280¡Á600 60fps¡¢1280¡Á720 60/75/85fps¡¢ 1280¡Á768 60/75/85fps¡¢1280¡Á800 60/75/85fps¡¢1280¡Á960 60/75/85fps¡¢
1280¡Á1024 60/75/85fps¡¢1360¡Á768 60fps¡¢1366¡Á768 60fps¡¢1440¡Á900 60fps¡¢ 1400¡Á1050 60fps¡¢1600¡Á900 60fps¡¢1600¡Á1200 60fps¡¢1680¡Á1050 60fps¡¢
1920¡Á1080 24/25/30/50/60fps¡¢1920¡Á1200 60fps¡¢3840¡Á2160 25/30/50/60fps ±à½âÂë·Ö±æÂÊ£ºCIF(352*288) 640*480 4CIF(704*576) 800*600 1024*768
720P(1280*720) 1280*1024 448P(768* 448) 1080P(1920*1080) 1600*1200 1920*1200 1152*864 1280*600 1280*768 1280*800 1280*960 1360*768 1366*768 1440*900
1400*1050 1600*900 1680*1050 2048*1152 2048*1236 2048*1536 2048*1556
2560*1440 2560*1600 2560*2048 2880*1620 2880*1800 3200*1800 4K(3840*2160) Êä³ö£º1920¡Á1080¡¢3840¡Á2160
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VME»î¶¯ÊÓÆµÔöÇ¿(Video Motion Enhancement)
Í¼ÏñÐ§¹ûÔöÇ¿(Video Intensifier)
Í¼ÏñÇ°ºó´¦Àí(View Processing)
ÒôÆµÌØÐÔ
¿ìËÙ»ØÉùÏû³ý(AEC)¡¢×Ô¶¯ÔëÉùÒÖÖÆ(ANS)¡¢×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ(AGC)¡¢ÓïÒôÇå´à»¯(VoiceClear)¡¢ ÓïÒôÔöÇ¿ (AudioEnhancer)¡¢ Ö§³Ö´½ÒôÍ¬²½
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1080P60 + 1080P60
1080P60 + 1080P60
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4K30 + 4K30
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1 x HT-RX
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2 x HDMI
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1¡ÁUSB 2.0 A¿Ú
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¾»ÖØ£º4.2kg
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6
HUAWEI CloudLink Box 310
Box 310
1080P30Éý1080P60±à½âÂëÈí¼þLicense
1080P60Éý4K30±à½âÂëÈí¼þLicense
1080P30Éý4K30±à½âÂëÈí¼þLicense
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