Ò»ÖÛ³¬ÁùÀàÍòÕ×·ÇÆÁ±ÎÍøÏßD193-GÌØ¼ÛÖÐ£¡

Éè±¸ÀàÐÍ£º·ÇÆÁ±ÎµçÀÂ
ÆäËü²ÎÊý£ºYD/T 1019-2013 ANSI/TIA-568.2-D-2018 ISO/IEC 11801-2017
ÐÔÄÜÃèÊö£ºÊ®×Ö¹Ç¼ÜÊ¹µçÀÂÎ¬³ÖÎÈ¶¨µÄÏß¶ÔÎ»ÖÃ£¬¼õÐ¡ÁË´®ÈÅ²¢±£³Ö×è¿¹ÎÈ¶¨ÐÔ
¸ßÇ¿¶ÈÁ¬ÐøÐÍ·ÀÔë¸´ºÏ±¡Ä¤¼¼ÊõÊµÏÖÓÅÒìÇÒ¿É¿¿µÄ¿¹Íâ²¿´®ÈÅÐÔÄÜ
ÏòÏÂ¼æÈÝ CAT6 ºÍ CAT5e ÏµÍ³
¼õÐ¡Ë®Æ½µçÀÂµÄÍâÐÎ³ß´ç£¬Ìá¸ß¹ÜµÀÌî³ä±È£¬½µµÍ²¼Ïß³É±¾
Ìá¸ß²¼ÏßÃÜ¶È£¬¸ÄÉÆÔËÐÐÊ±µÄ¿ÕÆøÁ÷Í¨¼°ÀäÈ´
ÎÞÐèº¸½Ó»ò½ÓµØ£¬¼ò»¯°²×°£¬ÌáÉý²¼ÏßÐ§ÂÊ
Ìá¹©µçÀÂ³¤¶È±ê¼Ç£¬¼õÉÙÀË·Ñ
¿ÉÖ§³Ö PoE/PoE+/PoE++
¿ÉÌá¹©¶àÖÖ×èÈ¼µÈ¼¶(³ÉÊøÈ¼ÉÕ¡¢µ¥¸ù´¹Ö±È¼ÉÕ¡¢B1/B2¼¶×èÈ¼¡¢CM/CMRµÈ)
µ¼ÌåÖ±¾¶£º0.57¡À0.02mm(23AWG)
¾øÔµ²ÄÁÏ£ºÎïÀí·¢ÅÝPE
»¤Ì×²ÄÁÏ£ºPVC/LSZH
µçÀÂÍâ¾¶£º7.4¡À0.3mm
¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºÒ»ÖÛ
¡¾·ÖÀà¡¿£º×ÛºÏ²¼Ïß
¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºÒ»ÖÛ³¬ÁùÀàÍòÕ×·ÇÆÁ±ÎÍøÏßD193-G
¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º1040
¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º¼ÎÐÅ³É¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºËÕ³¿
¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º18561860668//13256891299
¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £ºÉ½¶«Ê¡ÇàµºÊÐ
ÀàÐÍ£º¹ã¸æ