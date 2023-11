Oracle Database 12c ±ê×¼°æÊý¾Ý¿âÈí¼þ´ó´Ù

Oracle Database 12c 标准版数据库软件,近日在商家“北京亿豪永信科技有限公司”特价促销,优惠价为240000元,好物好价,值得您入手!感兴趣的朋友可直接前往北京市海淀区上地十街2号楼1715详询,关于Oracle Database 12c 标准版数据库软件的促销信息也可咨询(联系电话:13911679733 010-51669839 QQ:2680742789 )该商家。

Oracle Database 12c

Oracle Database 12c 是全球受欢迎数据库的新一代产品,该产品专为云而设计,它能够在继续提高用户服务级别的同时让客户更有效地利用其 IT 资源。Oracle Database 12c 基于一种新的多租户架构,包含许多增强和新特性,能让客户更轻松地通过以下几种方式利用云: • 将多个数据库整合到多租户容器中 • 根据使用模式自动优化数据存储和数据压缩 • 通过 Oracle 最高可用性架构提供不间断的访问 • 通过全面的纵深防御战略保护企业数据 • 简化大数据的数据库中分析 • 使用 Enterprise Manager Cloud Control 实施数据库即服务

希望通过部署私有数据库云来降低 IT 复杂性及成本的客户,以及希望获得 Oracle 在安全的多租户模式下的 强大能力的 SaaS 供应商,均能通过 Oracle Database 12c 获益。本此将重点介绍 Oracle Database 12c 中可以帮助迅速插入到云的一些新功能,还将介绍存储管理、可用性、安全性、大数据支持和数据库管理等方面的其他增强,这些增强可以帮助客户通过其 Oracle 数据库投资持续获得较高回报。

实现数据库云

行业研究表明,许多 IT 组织已经在奔向云的旅程中迈出了最初的几步。这不足为奇,因为云计算有望让 IT 组织更迅速地响应应用程序负载及业务需求的变化,同时降低 IT 复杂性和成本。实际上,相继推出的 Oracle 各版本通过各种创新帮助客户在云上实现数据库服务的标准化、整合和自动化,这些创新包括:

• Oracle Real Application Clusters 支持在服务器池中透明部署数据库,从而提供对硬件故障或计划内停机的容错能力。这项十年前的创新让数据库负载的网格计算变得流行,因而非常适于作为数据库云基础,它为联机事务处理 (OLTP) 和数据仓库应用程序提供了可靠高效的横向扩展机制。

• Oracle Automatic Storage Management 为 Oracle 数据库文件提供了文件系统和卷管理功能。它简化了数据库云的存储整合与供应,提供了创新的重新平衡功能,实现了 I/O 的均匀分布,并通过自动镜像重建和重新同步实现磁盘故障保护。

• Oracle Exadata 数据库云服务器为 OLTP、数据仓储和混合数据库负载提供极限数据库性能。它是一个包含软件、服务器和存储的预先配置的套装产品,配备有 Oracle Real Application Clusters、Oracle Automatic Storage Management 和智能型 Oracle Exadata 存储软件,能以集成式系统的简便性帮助将数据库整合到云中。

Oracle Database 12c 引入了一种新的多租户架构,该架构有助于轻松部署和管理数据库云,并能使客户充分利用云计算所提供的资源共享、管理灵活性和成本节省等优势。

简化数据库整合

对数据中心中一些变动的部分进行标准化有助于获得整合收益,而数据库整合是迈向云旅程的关键一步。数据库整合为更高效地利用可用的硬件及管理资源提供了机会。但是,如果要在不产生大量开发和管理开支的情况下达到较高的数据库整合密度,这对 IT 组织来说可能是个挑战。许多 IT 组织都使用了服务器虚拟化,在一个服务器上运行几个 Oracle 实例,或者通过模式整合合并 Oracle 数据库。不过,这些方法全都成效有限,或者可能导致成本和复杂性增加。

新的多租户架构

Oracle Multitenant 专为云而设计,它带来的新架构可以简化整合并提供基于模式的高密度的整合,然而却无需更改现有应用程序。它是 Oracle Database 12c 企业版的一个选件,可带来将多个数据库作为一个管理的所有好处,同时还能保持不同数据库的相互隔离和资源控制。在这个新的架构中,单个多租户容器数据库可以托管多个“可插拔”数据库。对于应用程序而言,每个整合或“插入”到多租户容器中的数据库感觉就和现有 Oracle 数据库一样。对可插拔数据库的访问与对现有 Oracle 数据库的访问一样,并且管理员可以控制所有整合数据库使用可用资源的优先级。

升级到 Oracle Database 12c

客户可以选择升级到 Oracle Database 12c 的新的多租户架构,也可以使用当前架构升级。升级现有 Oracle 数据库,以及将它们插入到多租户容器中,实施起来都非常简便。除其他考虑因素外,客户可以根据自己目前使用的数据库版本来选择升级途径和工具。我们提供了从 Oracle Database 11g 第 1 版和第 2 版以及 Oracle Database 10g R 第 2 版直接升级的途径。升级过程一旦完成,客户就可以方便地将升级过的数据库“插入”到多租户容器中。Oracle Database 10g 第 1 版或更早版本的客户可以利用诸如 Oracle GoldenGate 或 Data Pump 等工具轻松地将数据迁移到 Oracle Database 12c 上。

将多个数据库作为一个管理

整合多个数据库意味着管理员需要管理的数据库变少,还意味着将多个数据库作为一个管理所获得的好处可以渗透到整个数据中心。对 IT 组织来说,即使不是数千个数据库,管理数百个数据库也是相当寻常的情况,这些数据库中的每一个(无论是生产、测试还是开发数据库)都需要进行维护。

补丁和升级减少

为了保持数据库版本最新,需要对多个(未整合的)数据库应用补丁、补丁集更新和产品更新,这可能是一件困难的事情,并且随着所管理的数据库数量增加将更加困难。数据中心的所有数据库,无论是生产、测试还是开发数据库,都将需要进行修补和升级。将多个可插拔数据库整合到一个多租户容器中,可以大大减少所需的修补和升级活动的数量。使用 Oracle Databases 12c,只需要在容器级应用补丁和升级,不需要对每个可插拔数据库应用补丁和升级。客户还可以灵活地创建新的修补和/或升级的容器数据库,可以有选择地将数据库从旧的容器数据库中拔出,然后插入新升级的容器数据库中。

备份减少

每个优秀的数据库管理员都会定期对数据中心中管理的所有数据库进行备份。不过,新的可插拔架构只需在多租户容器级执行备份,不必对数据中心的每个独立数据库分别进行备份。这意味着数据库管理员管理的备份减少,因为对容器数据库中每个可插拔数据库的备份都是自动进行的。但是,如果个别的可插拔数据库出现问题,数据库管理员也可以灵活地在容器数据库内的可插拔数据库级执行数据恢复操作。

备用数据库减少

将多个可插拔数据库作为一个管理的另一个好处是维护的备用数据库减少。许多 Oracle 客户使用诸如 Oracle Data Guard 或 Oracle Active Data Guard 等复制技术,通过将重做日志传输和应用到通常在另一个位置的备用系统来维护生产数据库的完整工作副本。使用 Oracle Database 12c,将在容器级传输和应用重做日志,因此,可以完全保护每个整合到容器中的可插拔数据库免受站点中断影响。此外,使用 Oracle Active Data Guard 的客户还可以将自己的备用可插拔数据库用于生成报表及其他活动用途。

Oracle Database 12c 标准版数据库软件,近日在商家“北京亿豪永信科技有限公司”特价促销,优惠价为240000元,好物好价,值得您入手!感兴趣的朋友可直接前往北京市海淀区上地十街2号楼1715详询,关于Oracle Database 12c 标准版数据库软件的促销信息也可咨询(联系电话:13911679733 010-51669839 QQ:2680742789 )该商家。

类型:广告

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖