Ìì½òVERTU×¨ÂôµêÐÂµê¿ªÒµ-Î³Í¼º£ÐÅ×¨Âôµê

ÍøÂç 2025-09-23 15:00:42 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ÔÚÊÖ»ú·¢Õ¹µÄ¹Ø¼üÀú³ÌÖÐ£¬VERTUÊ¼ÖÕÑÏ¸ñ×ñÑ­ÉÝ»ªÓë¿Æ¼¼µÄÆ½ºâ×¼Ôò£¬ÑØÏ®¹ú¼Ê»¯Éè¼ÆÓëÓ¢¹ú´¿ÊÖ¹¤´òÔìµÄÆ·ÅÆ¡°ÑªÍ³¡±£¬½ôËæÉõÖÁ³¬Ô½Ö÷Á÷ÐÔÄÜ£¬ÍÆ³ö¶à¿î¾ßÓÐ»®Ê±´úÒâÒåµÄÉÝ³ÞÆ·ÊÖ»ú£¬Âú×ã¸ß¶ËÏû·ÑÕßÔÚÍ¨Ñ¶Éè±¸·½ÃæµÄÐèÇó¡£

  VERTUµÚÒ»¿îÉÝ³ÞÆ·ÊÖ»úSignature³öÏÖÔÚ2002Äê£¬ÔÚ¹¦ÄÜ»úµÄSymbianÏµÍ³Ê±´ú£¬VERTUµÄ³öÏÖÎÞÒÉÊÇÒ»¼ÇÖØ°õÕ¨µ¯£¬´Ó¼¼Êõ¶ËÆäÒýÁìÊÖ»úÇ°ÑØ¿Æ¼¼£¬Åä±¸ÎïÀí¼üÅÌ;Éè¼ÆÖÐ´óÁ¿²ÉÓÃºìÀ¶±¦Ê¯²ÄÖÊ£¬³¬ºõÆÕÍ¨´óÖÚµÄÏëÏó£¬³ÉÎªÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·Æ·ÀàÖÐÊ×¼ÒÒ²ÊÇÎ¨Ò»µÄÊÖ»úÆ·ÅÆ£¬¿ª´´ÁËÉÝ³ÞÆ·ÊÖ»úµÄÈ«ÐÂÆ·Àà¡£

  2022Äê10ÔÂ24ÈÕÈ«ÇòÖªÃûÉÝ³ÞÆ·ÅÆÊÖ»ú VERTU ·¢²¼ÁËÊ×¿î Web3 ÊÖ»ú "METAVERTU"£¬VERTU´Ë¾ÙÏòÍâÊÍ·ÅÃ÷È·µÄÐÅºÅ£¬×÷Îª¶¨Î»ÉÝ³ÞÆ·ÊÖ»úµÄÆ·ÅÆ£¬VERTUÒâÔÚ½èÖúÑëÊÓÌìÈ»µÄÈ¦²ã×ÊÔ´£¬¾Û½¹¸ßÖÊ¸Ð¸ß¼ÛÖµÈËÈº£¬ÍÆ¶¯Æ·ÅÆµÄ¾«×¼È¦²ãÍØÕ¹£¬ÏòÍâ½çÚ¹ÊÍ¡°ÈËÎÄ¿Æ¼¼¡±µÄ÷ÈÁ¦ËùÔÚ¡£µ±ÏÂ¹úÄÚÊÖ»úÆ·ÅÆµÄ²úÆ·¶¨Î»Í¬ÖÊ»¯ÑÏÖØ£¬ÓÃ»§ÈºÌå³ÖÐøÏÂ³Á¡£ÔÚ¸ß¶Ë²úÆ·ÉÏ£¬Ä¿±êÈËÈºÄÜ¹»Ñ¡ÔñµÄ¿É´úÌæÐÔ²úÆ·ÇüÖ¸¿ÉÊý¡£»ùÓÚÕâÑùµÄ¶´²ì£¬VERTUÊÖ»ú¸ßµ÷ÁÁÏàÑëÊÓ»Æ½ðÊ±¶Î£¬Ò²ÊÇ¿´ÖÐÁËÑëÊÓÌìÈ»¸ßÖÊ¸Ð¸ß¼ÛÖµÈËÈºµÄ×ÊÔ´¡£

  ±¾´ÎVERTUÍÆ³öµÄWEB3ÊÖ»úMATEVERTU£¬½«¡°¿Æ¼¼ÒÔÈËÎª±¾¡±×öµ½ÁË¼«ÖÂ£¬Ëü³ýÁËÊÇÒ»¿îÐÔÄÜÓÅÔ½µÄ¸ß¶Ë5GÊÖ»úÖ®Íâ£¬¸üÊÇ½«¡°WEB3"ÈÚºÏ½øÀ´£¬Ò»»úË«ÏµÍ³£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔºÜ·½±ãµÄÔÚÊÖ»úÉÏ½øÐÐWEB3ÁìÓòµÄ²Ù×÷£¬»¹ÄÚÖÃÁË°²È«¼«¸ßµÄÓ²¼þÇ®°ü¡¢Ò»¼üÉÏÁ´È·È¨µÄÅÄÕÕÏµÍ³¡¢¾Ü¾øÎ±ÔìµÄ¶ÀÌØÉí·ÝÓ¡¼Ç¡¢±£»¤ÒþË½µÄ¼ÓÃÜÍ¨ÐÅµÈ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔºÁÎÞ¸ºµ£µÄ³©ÓÎWEB3¡£

  VERTUÊÖ»ú×¨Âôµêµç»°£º189-1129-3332 

  VERTUÊÖ»ú×¨ÂôµêÎ¢ÐÅ£ºVERTU3332

  VERTUÊÖ»ú×¨ÂôµêÁªÏµÈË£ºÔ¬¿Ë¶°

  VERTUÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·£ºÌì½òÊÐºÍÆ½Çøº£ÐÅ¹ã³¡Ò»²ãVERTUµê

