Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>ÆÕÌì³¬ÎåÀà·ÇÆÁ±ÎÐÅÏ¢Ä£¿é

ÆÕÌì³¬ÎåÀà·ÇÆÁ±ÎÐÅÏ¢Ä£¿é(PT/MK.5E.001)ÌØ¼Û7Ôª£¡

ÍøÂç 2023-11-24 16:26:27 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ÆÕÌì³¬ÎåÀà·ÇÆÁ±ÎÐÅÏ¢Ä£¿é(PT/MK.5E.001)

  Éè±¸ÀàÐÍ£ºÐÅÏ¢Ä£¿é

  ±ê×¼£º·ûºÏYD/T926.3-2001¶Ô³¬5ÀàÏµÍ³×é¼þµÄÒªÇó

  ½ÓÏß·½Ê½£ºT568B/568A

  ¶Ë½Ó·½Ê½£º´òÏß¹¤¾ß

  ²å°ÎÊÙÃü£º¡Ý750´Î

  ¶Ë½ÓÊÙÃü£º¡Ý200´Î

  ½Óµã×è¿¹£º¡Ü20m¦¸

  ¾øÔµ×è¿¹£º²»µÍÓÚ500m¦¸

  ²ÄÁÏ£ºPCÁÏ

  °²×°·½Ê½£ºÓëÃæ°åÅäÌ×¡¢¼òµ¥¡¢¿ìËÙ£¬´òÏß½Ç¶ÈÎª90¶È

  ÈÏÖ¤£ºÍ¨¹ýÐÅÏ¢²úÒµ²¿»ú¹¹²âÊÔ


  ¡¾Æ·ÅÆ¡¿£ºÖÐ¹úÆÕÌì

  ¡¾·ÖÀà¡¿£º×ÛºÏ²¼Ïß

  ¡¾²úÆ·ÐÍºÅ¡¿£ºÆÕÌì³¬ÎåÀà·ÇÆÁ±ÎÐÅÏ¢Ä£¿é(PT/MK.5E.001)

  ¡¾²úÆ·¼Û¸ñ¡¿£º7

  ¡¾¹«Ë¾Ãû³Æ¡¿ £º¼ÎÐÅ³É¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

  ¡¾ÁªÏµÈË¡¿ £ºËÕ³¿

  ¡¾ÁªÏµµç»°¡¿ £º18561860668//13256891299

  ¡¾ÁªÏµµØÖ·¡¿ £ºÉ½¶«Ê¡ÇàµºÊÐ

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
VERTUÊÖ»ú
ÖÐ¹úVERTUÊÖ»ú×¨Âôµê-È«¹úÍþÍ¼ÊÖ»ú×¨ÂôµêµØÖ·Óëµç»°
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ
±ãÐ¯Ê½ÏÔÎ¢¾µ³ÉÎªÒÆ¶¯ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÖØÒªÒ»»·
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
vivo
×ÔÑÐAIÍ¨ÓÃ´óÄ£ÐÍ¼Ó³Ö vivoÀ¶ÐÄÇ§Ñ¯ÁÄÌì»úÆ÷ÈËÕýÊ½ÉÏÏß
ÈÙÒ«100ÏµÁÐ
¾©¶«²ÎÓëÈÙÒ«100ÏµÁÐÔ¤ÊÛ 1ÔªËø¶¨°ëÄêÑÓ±£¡¢°ëÄêËéÆÁÏÕµÈ8´óÈ¨Òæ
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}