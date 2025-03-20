ÈÚÑ¶RX C9000GÊÓÆµ»áÒéMCU·þÎñÆ÷

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ÎÂ ¶È£º0 ¡ã C ~ 40 ¡ã C ( ¹¤ ×÷ ×´ Ì¬ )£¬-40¡ã C ~ 70¡ã C ( ·Ç¹¤×÷×´Ì¬ £¬´æ´¢)
Ïà¶ÔÊª¶È£º10% ~ 80% ( ¹¤×÷×´Ì¬ )£¬0% ~ 95% ( ·Ç¹¤×÷×´Ì¬£¬´æ´¢ )
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