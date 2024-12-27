Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÐÂ ÎÅ

³±IT ShowµÚÒ»·ÃÌ¸Ö÷±à¹ÛµãÊÖ»úÐÂÎÅ±Ê¼Ç±¾ÐÂÎÅÊýÂëÐÂÎÅÓ²¼þÐÂÎÅÈí¼þÐÂÎÅÓÎÏ·ÐÂÎÅ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£ºÌì¼«Íø >ÐÐÇé>ÄýË¼°²È«²Ù×÷ÏµÍ³

ÄýË¼°²È«²Ù×÷ÏµÍ³ V6.0.80 µçÁ¦ÐÐÒµ²Ù×÷ÏµÍ³ÄêÄ©ÌØ¼Û£¡

ÍøÂç 2024-12-27 15:31:53 ÎÒÒªÍÂ²Û

  ÄýË¼°²È«²Ù×÷ÏµÍ³ÊÊÓÃÓÚºó¶Ë´óÐÍ·þÎñÆ÷¼¯ÈººÍ¸ßÐÔÄÜ¼ÆËã»ú½Úµã¡£³ä·ÖÀûÓÃÓ²¼þÆ½Ì¨¶àÂ·¶àºËµÄÌØÐÔ£¬Ö§³Ö¸ßÁ÷Á¿ºÍ´ó²¢·¢µÄÍøÂçÊý¾Ý´¦ÀíÄÜÁ¦£¬Ìá¹©·á¸»µÄÍøÂç·þÎñ£¬¾ß±¸¶àÖÖÈßÓàÈÝ´í»úÖÆ¡£


  ÄýË¼°²È«²Ù×÷ÏµÍ³ V6.0.80 µçÁ¦ÐÐÒµ²Ù×÷ÏµÍ³£¬½üÈÕÔÚÉÌ¼Ò¡°±±¾©ÒÚºÀÓÀÐÅ¡±ÌØ¼Û´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼ÛÎª4500Ôª £¬ºÃÎïºÃ¼Û£¬ÖµµÃÄúÈëÊÖ!¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÖ±½ÓÇ°Íù±±¾©ÊÐº£µíÇøÉÏµØÊ®½Ö¹ú¼Ê2ºÅÂ¥1715ÊÒ£¬¹ØÓÚÄýË¼°²È«²Ù×÷ÏµÍ³ V6.0.80 µçÁ¦ÐÐÒµ²Ù×÷ÏµÍ³µÄ´ÙÏúÐÅÏ¢Ò²¿É×ÉÑ¯(ÁªÏµµç»°£º010-51669839,13901054696,13621122797 QQ£º824756483)¸ÃÉÌ¼Ò¡£

  ²ÉÓÃV4.9.xÄÚºË;

  Ö§³Öx86_64¡¢PPC64el¼Ü¹¹CPU;

  ²ÉÓÃsystemd£¬Ö§³Ö¸ü¿ìµÄÆô¶¯ËÙ¶È£¬¼æÈÝÔ­sysvinit»úÖÆ;

  Ö§³Öqemu2.1¡¢vmware9.4¡¢virtualbox4.3.36µÈÐéÄâ»¯Èí¼þ;

  Ö§³Öcm/cdh 5.9¡¢»ªÈý´óÊý¾ÝÆ½Ì¨µÈ;

  Ö§³Ödocker 1.11.2;

  Ö§³Ögcc4.9.2¡¢perl5.2¡¢python2.7.9¡¢php5.6.30¡¢openjdk7u75µÈ¶àÖÖ¿ª·¢ÓïÑÔ;

  ²ÉÓÃ2.19°ælibc;

  Ö§³Ögnome 3.14¡¢kde 4.11¡¢mate 1.8¡¢xfce 4.10µÈ¶àÖÖÍ¼ÐÎ»·¾³;

  Ö§³ÖLibreOffice 4.3.3¡¢icedove 31.6¡¢iceweasel 31.6µÈ¶àÖÖ°ì¹«Èí¼þ;

  Ìá¹©Ç¿ÖÆ·ÃÎÊ¿ØÖÆ(MAC)»úÖÆ£¬Ö§³Ö»ùÓÚ°²È«±ê¼Ç£¬°´ÕÕ×éÖ¯°²È«²ßÂÔ¾ö¶¨·ÃÎÊÐí¿É;

  Ìá¹©Ç¿ÖÆÐÐÎª¿ØÖÆ(MBC)»úÖÆ£¬¿ØÖÆ½ø³Ì¿ÉÖ´ÐÐ³ÌÐòµÄ·¶Î§£¬·À·¶¶ñÒâ´úÂë¹¥»÷;

  Ìá¹©Ç¿ÖÆÄÜÁ¦¿ØÖÆ(MCC)»úÖÆ£¬ËõÐ¡ÏµÍ³TCB£¬Ïû³ý³¬Ô½°²È«»úÖÆµÄÌØÈ¨³ÌÐò£¬½µµÍÏµÍ³°²È«Òþ»¼;

  Ìá¹©ËÄÈ¨·ÖÁ¢µÄÏµÍ³¹ÜÀí»úÖÆ£¬¸÷ÏµÍ³¹ÜÀíÔ±Ïà»¥Ç£ÖÆ£¬²»ÄÜ¶ÀÁ¢¿ØÖÆÏµÍ³£¬·ÀÖ¹¹ÜÀíÔ±¶ñÒâ»òÅ¼È»²Ù×÷ÆÆ»µÏµÍ³°²È«;

  Ìá¹©ÎÞrootÔËÐÐÄ£Ê½£¬½ûÖ¹rootµÇÂ¼£¬½ûÖ¹ÓÃ»§½ø³ÌÇÐ»»ÎªrootÉí·Ý£¬±£»¤¹Ø¼üÊý¾ÝµÄË½ÃÜÐÔºÍÍêÕûÐÔ¡£

ÀàÐÍ£º¹ã¸æ

Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½
ÉîÐÅ·þ·À»ðÇ½£¬ÆóÒµÓÅÑ¡µÄÖ÷¶¯·ÀÓùAF-1000-FH1600B ´ÙÏú£¡
Windows
Windows Server 2022ÏêÏ¸½éÉÜ£¬Èí¼þÌØ¼ÛÖÐ£¡
°ì¹«Èí¼þITÐÂÎÅÕû»ú
OPPO A5 Pro
1999ÔªÆð£¬ÐÂÒ»´úÄÍÓÃÕ½Éñ OPPO A5 Pro ÕýÊ½¿ªÊÛ
OPPOÄê»õ½Ú
OPPOÐÂ´ºÄê»õ½Ú»ðÈÈ¿ªÆô£º¹º»úËÍ¸£´ü¡¢ÐÂÄêÓ°Ïñ¹Ý¡¢Ñ§ÉúÈ¨ÒæÒ»Íø´ò¾¡
½¹µãÈÈ´Ê
UltrabookÆ»¹ûipad2Ð¡Ã×M1vivo S7 Åµ»ùÑÇN8ÃÀµÄ±ùÏäÅµ»ùÑÇN9Åµ»ùÑÇÊÖ»ú¿áÅÉ7728iphone 4sWindows8³¬¼«±¾
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
${tianjiNewCounter}