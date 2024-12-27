½ð²ÖÊý¾Ý¿â¹ÜÀíÏµÍ³KingbaseES V8.0ÄêÄ©ÌØ¼Û~£¡

KingbaseESÊÇÃæÏòÊÂÎñ´¦ÀíÀà¡¢¼æ¹Ë·ÖÎöÀàÓ¦ÓÃÁìÓòµÄÐÂÐÍÊý¾Ý¿â²úÆ·£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½â¾ö¸ß²¢·¢¡¢¸ß¿É¿¿Êý¾Ý´æ´¢¼ÆËãÎÊÌâ£¬ÊÇÒ»¿îÎªÆóÊÂÒµµ¥Î»¹ÜÀíÐÅÏ¢ÏµÍ³¡¢ÒµÎñÏµÍ³Á¿Éí´òÔìµÄ³ÐÔØÊý¾Ý¿â£¬Ä¿Ç°ÐÔÄÜÒÑÈ«ÃæÉý¼¶£¬ÊÇÕæÕý¾ßÓÐ¸ß³ÉÊì¶ÈµÄÊý¾Ý¿â²úÆ·¡£
ÐÔÄÜÉý¼¶ È«ÃæÌáËÙ
1.¶àCPU»·¾³²¢ÐÐ´¦ÀíÊý¾Ý
2.¶ÁÐ´·ÖÀë¼¯Èº£¬Ö»¶ÁÐÔÄÜÏßÐÔÔö³¤
3.Êý¾Ý¼ÓÔØÓÅ»¯¼¼Êõ
4.»ùÓÚ´ú¼ÛÄ£ÐÍµÄ²éÑ¯ÓÅ»¯
5.ÓÃ»§²¢·¢Êý´ïµ½¡°Íò¡±¼¶
Êý¾Ý²»¶ªÊ§¡¢·þÎñ²»ÖÐ¶Ï¡¢´íÎó²»ÂûÑÓ
1.Ãë¼¶RTO£¬´íÎó¸ôÀë»úÖÆ
2.Êý¾Ý¼¶ºÍÊµÀý¼¶ÈßÓà±¸·Ý
3.´òÔì¶àÖÖÔÖ±¸½â¾ö·½°¸£¬±£ÕÏÒµÎñÁ¬ÐøÐÔ
4.¿ÉÖ§³Å6¼¶ÔÖÄÑ»Ö¸´ÄÜÁ¦µÈ¼¶ÒªÇó*
*²Î¿¼GB/T 20988¡ª2007¡¶ÐÅÏ¢°²È«¼¼ÊõÐÅÏ¢ÏµÍ³ÔÖÄÑ»Ö¸´¹æ·¶¡·
Ó¦ÓÃÇ¨ÒÆ ¼òµ¥¸ßÐ§
1.Ê¹ÓÃÏòµ¼Ê½Êý¾ÝÇ¨ÒÆ¹¤¾ß¡¢ÊµÏÖÎÞËð¡¢¿ìËÙÊý¾ÝÇ¨ÒÆ
2.Ìá¹©¼æÈÝOracle 97%µÄÓï·¨£¬Êý¾ÝÇ¨ÒÆÆ½»¬¡¢³É±¾¸üµÍ
3.Ö§³ÖDB2¡¢SQL Server¡¢Sybase¡¢MySQL¡¢ÎÄ±¾ÎÄ¼þ¡¢ExcelÎÄ¼þµÈÊý¾ÝÔ´ÖÐµÄÊý¾ÝÇ¨ÒÆ
ÏµÍ³À©Õ¹ ÄÜÁ¦³¬Ç¿
1.Ìá¹©Êý¾ÝÀàÐÍ¡¢º¯ÊýµÄ×Ô¶¨Òå»úÖÆ£¬·½±ãÓÃ»§½øÒ»²½ÊµÏÖ¹¦ÄÜÉÏµÄÀ©Õ¹
2.Ö§³Ö·ÃÎÊ¶àÖÖÍâ²¿Êý¾ÝÀàÐÍ¡¢Òì¹¹Êý¾Ý¿â£¬ÕûºÏ¶àÖÖÊý¾Ý×ÊÔ´½øÐÐ¼ÆËã
¹Ø×¢ÓÃ»§ ÌåÑé¸ü¼Ñ
1.UI½çÃæÈ«ÐÂÉè¼Æ
2.SQL±à³ÌÖÇÄÜ½»»¥£ºÓï·¨¸ßÁÁ¡¢×Ô¶¯ÁªÏë²¹È«£¬ÖÇÄÜ¸ñÊ½»¯
3.Í¼ÐÎÏòµ¼Ê½¼¯Èº²¿Êð£¬²¿ÊðÔÚÊó±ê
µã»÷¼ä¼´¿ÉÍê³É
4.ÏµÍ³ÔËÐÐ×´Ì¬¿ÉÊÓ»¯·ÖÎö£¬Ò»ÕÅ±¨±í£¬Ò»±²èµÄÊ±¼ä¼´¿ÉÁË½âÏµÍ³ÕûÌåÔËÐÐ×´Ì¬