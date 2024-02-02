融讯 RX UT700 IP/E1双模4K 视频会议终端

融讯RX UT700 RX UT502 4K30视频会议终端E1 IP视频会议终端

融讯RX UT700

会议电视终端――超清分体式 双路4K30 网络E1/IP 可选内置MCU

官方授权，原装正品，技术交付，全国联保 。E1/IP双模，2U机型，双路4K30，H.320/H.323/SIP协议，H.265等多种视频协议、AAC-LD等多种音频协议、视频接口6入7出

【销售商家】：融讯五星级服务商

【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层

【联系方式】：陈经理 18201575206



灵活接入，场景融合

分体式设计，灵活部署，可根据使用场景，可连接多类型接口的音视频采集及显示设备

可选内置MCU，终端可单独建立自组网，随时召开多方会议，灵活易用

丰富视音频接口设计，灵活适用于大/中型会议室的多人会议场景

现网兼容，无缝对接

E1/IP网络灵活部署，支持标准H.320/H.323/SIP通信框架协议

支持与业内主流厂商的视频会议系统兼容互联互通

高清体验，视听

H.265 编码标准，低码高清画质

双路4K30全高清效果，活动图像与数据图像共同达到清晰流畅水平

有效解决网络抖动和丢包的问题，网络丢包下，音视频效果依旧清晰流畅

安全防御，规范管理

数据加密：支持H.235、AES(256位)、TLS、SRTP等多种加密方式

防火墙隔离：***跨网隔离，支持H.460、静态NAT穿越技术

接入控制：支持分权账号登录，密码认证

【销售商家】：融讯五星级服务商

【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层

【联系方式】：陈经理 18201575206





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