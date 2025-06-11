HUAWEI WATCH 5强势登场，首款鸿蒙AI智能手表，引领腕上智慧科技新纪元

6月11日的发布会上，华为首款鸿蒙AI智能手表HUAWEI WATCH 5正式发布，并宣布截至2025年6月5日，华为穿戴全球发货累计数据超过2亿台。华为深耕智能穿戴领域十二年，以持续的技术创新、丰富的产品矩阵和开放的生态服务，受到了全球消费者的喜爱。

HUAWEI WATCH 5是首款接入鸿蒙智能的鸿蒙AI智能手表[1]，为消费者带来智慧助手小艺、手势、全场景互联等更多智慧体验，以及更流畅、精致的操作体验。手表还搭载全新硬件多感知X-TAP智感窗，实现健康功能的重磅升级，并带来新颖有趣的压感交互方式。

首款鸿蒙AI智能手表，重绘未来生活蓝图

HUAWEI WATCH 5作为华为首款接入鸿蒙智能的智能手表， 智慧助手小艺[2]全面升级，支持语音操控100+手表功能，包括减脂塑形录入饮食、设置运动目标等，跟小艺说一句话就能完成。更贴心的是，智慧助手小艺能够结合用户近期的身体指标、运动数据等，提供专属运动健康问答，是更懂你的运动健康助手。

全新升级的手势操控功能，包含划一划和敲一敲两种手势。支持电话接听、拒接，音视频的暂停、播放、切换[3]，以及遥控拍照[4]等多种高频操作。

手表还可以联动华为手机[5]、华为耳机[6]、智能家居[7]、智选车[8]等，通过手表可以便捷跨端操控，带来无缝衔接的全场景互联体验。

HUAWEI WATCH 5 也是首款支持星闪车钥匙[9]的智能手表，支持与尊界S800[10]交互，10米唤起迎宾灯语，3米精准解锁，离车8米锁车，定位精度对比蓝牙车钥匙提升5倍，解闭锁精确度对比蓝牙车钥匙提升6倍[11]，引领人车交互智能化新高度。

全新多感知X-TAP智感窗，带来健康、交互跨越式革新

X-TAP智感窗将ECG、PPG传感器和压感传感器高度集成在表体侧面的微小空间内，手指按压可完成健康检测，以及进行压感游戏[12]、压感表盘[13]等多种交互，带来新奇独特的智慧体验。

X-TAP智感窗与表底的超感知模组构成了分布式部署，也使玄玑感知系统升级，解锁了更快、更准、更全的健康监测体验。HUAWEI WATCH 5 业界首发指尖实时血氧检测功能，仅需10秒即可快速出值，不仅如此，还能监测血氧实时变化，成为高海拔旅人、呼吸健康风险人群等群体的福音;基于X-TAP智感窗，上海交通大学附属医院瑞金医院上海高血压研究所还发起了免气囊式的高血压风险研究[14]，在 HUAWEI WATCH 5 上通过创新研究app即可加入研究项目，帮助健康人群和有潜在高血压风险的人群识别风险，及早改善生活方式。

HUAWEI WATCH 5还带来华为穿戴史上最全的微体检功能，表盘界面轻触X-TAP智感窗3秒即可开启。微体检健康报告增至最多17项[15]，除高血压风险研究外，还新增HRV(心率变异性)指标、卵巢功能评估检测、情绪健康，60秒即可完成检测，辅助及时识别更多潜在健康风险。

独特工艺带来美学突破，打造轻奢科技感

HUAWEI WATCH 5兼具艺术美感与可靠实用性。整体外观延续WATCH系列的一体化流线型设计，贴腕舒适，时尚精致。42mm和46mm两种表径八种配色各美其美，其中银河紫与晨曦金为华为特别调制的稀有科技色，以精密调色工艺完美平衡优雅气质与高智科技感。

表壳材质有904L不锈钢[16]、航天级钛合金[17]等多种材质可选。904L不锈钢表壳光泽闪耀，耐磨、耐腐蚀;航天级钛合金更加轻质坚韧，质感细腻。球面蓝宝石玻璃[18]表镜形成强大的屏幕保护罩，并带来精致通透的视觉感受。

HUAWEI WATCH 5屏占比也大幅提升，HUAWEI WATCH 5 46mm屏占比为80.4%，较上一代提升13%;HUAWEI WATCH 5 42mm屏占比达82.5%，视效更沉浸，二者屏幕局部峰值亮度可达3000尼特[19]，在明亮阳光下也清晰可见。

双模式续航秒级切换，智慧生活畅享无忧

HUAWEI WATCH 5支持eSIM独立通信[20]，外出不带手机也能与他人随时保持联络。手表蜂窝下行速率较上一代提升7倍，在连接Wi-Fi网络时下载速率提升一倍[21]，联网体验更快、更稳定。

HUAWEI WATCH 5支持全能模式和省电模式双续航模式，3秒可快速切换。全能模式下，手表性能强劲，HUAWEI WATCH 5 42mm和HUAWEI WATCH 5 46mm常规使用支持 3天续航和4.5天续航。省电模式下，手表依然能够提供基础的健康监测、部分便捷应用和全面的运动功能，比如高尔夫和40米自由潜等运动模式，在省电模式下也依然可以随时开启。HUAWEI WATCH 5 42mm 常规使用续航5天，轻度使用续航7天;HUAWEI WATCH 5 46mm常规使用续航7天，轻度使用支持11天超长续航。

华为穿戴不断用科技赋能美好生活，为全球消费者打造更智慧、更健康、更时尚的未来科技生活。

HUAWEI WATCH 5现已开售，售价2699元起，国补优惠15%，具体国补信息以实际销售渠道为准，欢迎选购!

[1] 鸿蒙 AI：鸿蒙，是指产品搭载鸿蒙操作系统;AI ，是指产品具备智慧助手小艺、手势操控、AI 全场景互联等 AI 功能。

[2] 此功能需联网使用，可通过手表 eSIM、Wi-Fi 连接网络，或者和手机保持蓝牙连接时使用，问答信息仅供参考。

[3] 待后续 OTA 升级支持，此功能适用于 HarmonyOS 5.1 及以上手机播控中心中的视频软件。

[4] 需配合 HarmonyOS 和 iOS 手机使用。

[5] 手表联动手机部分功能需配合 HarmonyOS 5.1 及以上版本的手机使用，请以实际使用情况为准。

[6] 手表联动耳机相关功能需配合华为耳机使用，请以实际使用情况为准。

[7] 配合鸿蒙生态智能家居，不同家居型号功能有限制，具体可咨询华为客服。

[8] 手表联动适配车型请以实际使用情况为准，详情请咨询华为客服。

[9] 星闪车钥匙需 OTA 升级，配合 iOS手机不支持该功能，请以实际使用情况为准，详情请咨询华为客服。

[10] 星内数字车钥匙已支持鸿蒙智行2025年部分车型，包括尊界S800，后续支持车型以实际发布为准。

[11] 数据来源为华为实验室，基于HUAWEI WATCH 5 星闪数字车钥匙对比HUAWEI WATCH 5 蓝牙车钥匙测试所得。

[12] 请从手表应用市场下载相关三方app。

[13] 当前有星际漫游、星云幻境、宇宙引力、星界未来、星河数字、山水墨境，6 款表盘支持 X-TAP 智感窗互动。

[14] 用户需通过华为创新研究 app 加入由上海交通大学医学院附属瑞金医院发起的高血压风险研究实现。用户加入研究后，佩戴手表有效时长(共24小时，其中日间有效佩戴7小时以上，夜间有效佩戴6小时以上)。本产品及基于研究所提供的健康数据及建议仅供参考，不作为诊断和治疗依据。

[15]本产品和微体检软件非医疗器械，对用户无诊疗行为，所提供的健康数据、结果、建议等仅供参考，不作为诊断和治疗的依据。微体检报告部分数据来源于医疗器械软件、第三方健康研究项目，特定人群不适用，使用时请仔细阅读用户协议等提示信息了解详情。部分功能需单独激活、测得有效数据后，才可在微体检报告中显示结果。

[16] 仅HUAWEI WATCH 5 42mm 晨曦金、星云杏两款表壳采用 904L 钢材质。

[17] 仅HUAWEI WATCH 5 46mm 钛空银、木星棕、银河紫三款表壳采用航天级钛合金材质。

[18] 用料为人工蓝宝石玻璃。

[19] 峰值亮度数据来源于华为实验室，屏幕亮度在不同环境照度下，不同的界面屏幕亮度会有差异，请以实际体验为准。

[20] 独立通话功能通过运营商eSIM一号双终端或独立号码业务实现，运营商 eSIM 部署情况及资费详情，请咨询当地运营商。如果手表上开通了 eSIM 一号双终端业务，当手表和手机连接配对使用时将关闭手表 eSIM 移动网络;更多使用指导，请查看：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15907630/。

[21] 数据来源于华为实验室，数据为 HUAWEI WATCH 5 对比 HUAWEI WATCH 4 计算所得。