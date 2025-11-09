2025年第八届中国国际进口博览会正在进行时，作为进博会配套核心活动之一，以“破局共生 韧性增长”为主题的进博会上海会议活动在沪开展。11月8日，天马携多款Micro-LED透明技术亮相，并以“未来技术展望：Micro-LED的透明技术极限与应用想象”为主题举办专业论坛。上海市经信委、浦东新区科经委、临港新片区管委会、合庆镇人民政府等政府部门领导，行业协会负责人，产学研用领域专家及产业链上下游精英齐聚现场，共探下一代显示技术的发展路径与产业机遇。天马以技术创新响应国家战略部署，筑牢新型显示产业“中国长城”。

战略领航，共绘产业新蓝图

论坛启幕，中国电子视像行业协会副会长彭健锋致开场辞。他表示，当前显示技术革新正处在关键拐点，Micro-LED技术尤其是透明显示，作为这场革命中最前沿的领域，正在挑战传统屏幕定义的极限，让显示从信息终端转变为能与环境和空间深度融合的交互界面。协会也将一如既往地发挥桥梁与平台作用，携手产业链上下游协同创新、加强行业标准化建设和知识产权保护运用，共同推动中国新型显示产业迈向新的高峰。

国际信息显示协会(SID)全球下任主席、中国区总裁、福州大学特聘教授严群从全球视野出发，强调Micro-LED透明技术正突破材料、制程与集成的物理极限，重构“人-机-物”交互边界，催生全新“富媒体”生态，这一愿景的实现需全球产业链紧密协作，从学术创新到应用落地缺一不可。他坚信，通过全球显示同仁的携手努力，必将能把今天看似“极限”的想象，变为明天触手可及的日常。

天马微电子股份有限公司副总裁赵奇峰围绕企业责任与战略布局发表致辞。他提到，天马深耕显示领域四十余年，在车载显示、柔性OLED等领域全球领先，并自2017年起布局Micro-LED技术，已攻克多项关键技术瓶颈，实现透明显示核心技术全面领先。赵奇峰指出，Micro-LED正引领“视觉革命”，尽管技术路径已打通，产业化仍需解决良率和成本挑战，呼吁业界同仁携手合作，共同推动Micro-LED与LCD、OLED形成互补新格局，把握历史性发展机遇。

高透・高亮・无缝拼接，Micro-LED重构“虚实共生”新生态

天马研发中心总经理、Micro-LED研究院院长秦锋带来“Micro-LED透明技术的创新探索与天马布局”主题报告，首次系统披露公司玻璃基Micro-LED领域关键性突破，深度解析TFT基玻璃背板与Micro-LED像素显示的融合革新。

秦锋指出，“显示无处不在”的交互革命已至，玻璃基Micro-LED凭借高透明、高亮度、无缝拼接的颠覆性特质，打通了从科幻到现实的“最后一公里”。他强调，显示竞争已步入“玻璃基时代”，行业首条G3.5代全自动巨量转移产线全线贯通，以极高键合良率、核心材料国产化的硬实力，将这项“未来技术”推向量产临界点――未来任何玻璃介质都能赋予高清显示功能，“数字与现实无缝融合”的新场景正加速到来。

天马自主研发的巨量转移设备效率达40KK UPH，多项技术指标跻身全球第一梯队。技术成果与工信部推动新型显示产业融合的政策导向高度契合，为国家战略性新兴产业注入强劲动力。

生态协同：产学研用联动，共推产业落地

作为终端应用代表，小鹏汽车前瞻架构高级专家朱永刚以“Micro-LED透明显示应用展望与思考”为主题，分享了技术落地实践。他表示，Micro-LED的高亮度、长寿命、灵活形态等极致性能，正助力智能座舱突破体验边界，推动显示从“屏幕”升维为“空间”。通过与天马等行业领袖的深度共创，透明车窗显示、沉浸式座舱等创新应用即将走进现实，重塑未来移动空间的交互新范式。

上海玻纳刻科技有限公司总经理周畅聚焦上游核心设备突破，带来“用于Micro-LED工艺的低成本高精度投影曝光机”主题分享。他提到，在Micro-LED技术加速落地的关键阶段，国产高精度投影曝光机取得重大技术突破。该设备创新采用半导体级小掩模技术，在显著降低成本的同时，实现超高分辨率和350纳米套刻精度，性能比肩国际主流水平。这一突破标志着我国在高端显示装备领域迈出坚实一步，为全球新型显示产业链注入中国创新动能。

论坛最后，天马Micro-LED研究院副院长席克瑞先生以“Micro-LED透明显示场景体验”为题，深度解读现场展示的重磅产品，带领与会嘉宾近距离感受了Micro-LED透明显示技术的创新价值与应用前景。他提出，天马将继续投入研发资源，推动Micro-LED的透明技术向更轻薄、更节能的方向发展，并期待与产业链合作伙伴共同开拓更多应用场景。

Micro-LED透明技术亮相，解锁透明显示多元应用

活动现场，天马带来5款Micro-LED重磅展品，呈现高亮、亮度可调、透明低反射、超窄边等技术优势，直观展示了透明显示技术的多元落地形态，以硬核技术诠释透明显示的无限可能。

8.07英寸抬头显示：小体积设计搭配10000nits超高出光亮度，投射图像清晰锐利。相比传统液晶投影，具备更薄结构、更宽色域与更快响应时间，适配汽车前挡风玻璃应用，大幅提升驾驶安全性。

8.07英寸透明低反显示：业界首款最高PPI的Micro-LED低反透明屏，167PPI下透过率超50%且反射率低于3%。创新低反结构与材料可吸收环境反光，搭配亮度可调功能，完美适配车窗、仪表等多场景需求。

9.38英寸透明度可调显示：业界首款透过率0.1%-24%可调的Micro-LED屏，能根据环境光强弱自适应调节，在极强光线下仍保持高清视效，成为车载显示等复杂场景的理想选择。

7.05英寸超窄边框透明显示：7年沉淀佳作，边框窄于0.1mm，透光率超60%，兼具无界沉浸视野与高通透性，支持自由拼接成大尺寸显示墙，专为商业展示、智能家居、车载等场景提供“创视无界”解决方案。

14.1英寸隐形提词器：10000nits高亮度保障清晰显示，隐形玻璃设计让演讲者兼顾看稿与互动，透明特性拉近与观众距离，适配演讲、会议等多元场景，实现空间景深共生。

以自主创新，定义全球显示新规则

此次论坛集结了政府部门、行业协会、技术研发、终端应用、核心设备等全产业链关键力量，不仅展示了公司在Micro-LED领域的技术沉淀与生态布局，更彰显了中国企业在下一代显示产业中的引领作用。天马“2+1+N”战略布局与国家战略规划深度契合，从玻璃基技术突破到标准制定，从全产业链协同到场景落地，走出了一条中国特色的硬科技突围之路。

随着技术标准不断完善，产业链协同持续深化，Micro-LED将持续重构车载、公共信息显示、消费电子等多元场景，为全球显示产业注入中国创新动能，而天马正以技术主权为基石，带领中国显示产业从“并跑”迈向“领跑”，用自主创新筑牢“中国长城”。